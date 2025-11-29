ETV Bharat / health

পান মশলা কোম্পানির পুত্রবধূর আত্মহত্যা ! ক্রমবর্ধমান পারিবারিক উত্তেজনা কীভাবে সামলাবেন ? জানুন কিছু সাধারণ টিপস

পারিবারিক উত্তেজনা কমানোর কার্যকর উপায় এবং সাহায্য নেওয়ার জন্য কোন সতর্কতাগুলি লক্ষ্য করা উচিত তা জানুন ।

domestic stress
পারিবারিক উত্তেজনা সামলানোর কিছু সাধারণ টিপস (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 10:12 AM IST

4 Min Read
দেশের অন্যতম বড় পান মশলা ব্যবসায়ী (কমলা পসন্দ এবং রাজশ্রী ব্র্যান্ডের মালিক) কমল কিশোর চৌরাসিয়ার পুত্রবধূ দীপ্তি চৌরাসিয়ার (Dipti Chowrasia) (40) অস্বাভাবিক মৃত্যুতে দক্ষিণ দিল্লির অভিজাত বসন্ত বিহার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । বুধবার দুপুরে তাঁদের বিলাসবহুল বাড়ির ভিতর থেকে দীপ্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিস ।

পুলিশ মৃতদেহটি হেফাজতে নিয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে । খবরে বলা হয়েছে, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দীপ্তির ডায়েরি পেয়েছে । এতে তিনি সরাসরি কাউকে অভিযুক্ত করেননি, বরং তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার কথা উল্লেখ করেছেন । এদিকে, দীপ্তির বাবা-মা দাবি করেছেন যে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে । পরিবার কমল কিশোর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেছে ।

অন্যদিকে এই ঘটনাটি আবারও শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর সম্পর্কের পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনার বিষয়টি সামনে এনেছে । পারিবারিক বিরোধ এবং মানসিক চাপ এই ধরনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে । বিশেষজ্ঞরা বলছেন দীর্ঘস্থায়ী চাপ, দ্বন্দ্ব এবং পারিবারিক চাপ মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে ।

ঘরোয়া চাপ কমানোর কার্যকর উপায়:

যোগাযোগ করুন: পরিবারের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলিও ভাগ করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । দ্বন্দ্ব এবং অভিযোগ দমন করলে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় ।

সময় বের করুন: প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় কেবল কথোপকথন বা শিথিলকরণের জন্য আলাদা করুন । এটি সম্পর্কের দূরত্ব কমাতে সাহায্য করে ।

তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিন: যদি উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তাহলে একজন পরামর্শদাতা বা পারিবারিক বন্ধুর সাহায্য নেওয়া উপকারী ।

ব্যক্তিগত সময় কাটানোর চেষ্টা করুন: শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ এবং স্বামী-স্ত্রীকে ব্যক্তিগত স্থান দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে সামান্য দূরত্ব সম্পর্ককে শক্তিশালী করে ।

ইতিবাচক কার্যকলাপে জড়িত থাকুন: যোগব্যায়াম, ধ্যান, অথবা কোনও শখের কাজে অংশগ্রহণ মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং চাপ কমায় ।

কোন লক্ষণগুলি দেখা মাত্র বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত ?

অবিরাম ভয় এবং উদ্বেগ: বাড়িতে কোনও কিছুর জন্য ভয় অনুভব করা, ভয়ের কারণে কিছু করতে না পারা । যদি আপনি রাতে ঘুমানোর সময়ও অস্বস্তি বোধ করেন এবং ক্রমাগত ভয় পান, তাহলে এটি একটি বড় লক্ষণ যে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন ।

আক্রমণ বা শারীরিক সহিংসতা: আঘাত করা, ধাক্কা দেওয়া, বা আঘাত করা, জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারা, বা হুমকি দেওয়া । এটি এমন একটি লক্ষণ যে আপনার অবিলম্বে আইনি এবং মানসিকভাবে সাহায্য নেওয়া উচিত ।

ক্রমাগত অপমান এবং সমালোচনা: প্রতিটি ছোট ভুলের জন্য কটূক্তি করা, বারবার পুরানো বিষয়গুলি উত্থাপন করা, তুলনা করা এবং অবমাননাকর মন্তব্য করা এবং ক্রমাগত ছোট বা অযোগ্য বোধ করা হল বিশেষ লক্ষণ ।

আপনার স্বামী বা পরিবারের কাছ থেকে সহায়তার অভাব: আপনার স্বামী সর্বদা আপনার শাশুড়ির পক্ষ নেন, পারিবারিক সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়ার সময় আপনার কথা যদি না শোনেন এই পরিস্থিতিগুলি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে ।

আর্থিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ: ব্যয়ের উপর বিধিনিষেধ, কাজ বা পড়াশোনা থেকে বিরত থাকা, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে দেখা করার উপর বিধিনিষেধ, যখন মহিলা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বোধ করেন তখন সমস্যার কারণ হতে পারে ৷ মানসিকভাবে চাপ বাড়ে ৷

একাকীত্ব এবং বিষণ্ণতার লক্ষণ: ক্রমাগত বিষণ্ণতা বা বিচ্ছিন্নতা, খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়া বা অনিয়মিত হওয়া, ঘুমের সমস্যা, আত্মহত্যার চিন্তা বা আত্ম-ক্ষতির চিন্তাভাবনা সবচেয়ে গুরুতর লক্ষণ । এই পরিস্থিতিতে, অবিলম্বে একজন কাউন্সেলর ডাক্তার বা হেল্পলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

এই লক্ষণগুলি লক্ষ্য করলে কী করবেন ?

একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলুন: তিনি একজন বন্ধু, আত্মীয়, অথবা একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ।

কাউন্সেলিং বা থেরাপির সন্ধান করুন: মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদাররা সাহায্য নিতে পারেন ।

আইনি সাহায্য নিন: পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে এফআইআর বা পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করুন ।

নিরাপদ স্থানে থাকুন: যদি আপনি হুমকি বোধ করেন, তাহলে অস্থায়ীভাবে নিরাপদ জায়গায় চলে যান ।

এই ঘটনাটি সমাজকে মনে করিয়ে দেয় যে পারিবারিক সহিংসতা এবং মানসিক চাপের গুরুতর পরিণতি হতে পারে । অতএব পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া এবং সহানুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

