সাবধান ! কম তাপমাত্রাও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বয়স্করাই ঝুঁকির সম্মুখীন

সাবধান ! কম তাপমাত্রাও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বয়স্করাই ঝুঁকির সম্মুখীন
সাম্প্রতিক একটি গবেষণা অনুযায়ী, তাপমাত্রা বৃদ্ধি বয়স্কদের স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে ।
Published : August 20, 2026 at 9:35 AM IST
দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশ আমাদের সবার উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ তবে বর্তমানে এটি আমাদের সমাজের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বড় হুমকি হিসাবে দেখা দিচ্ছে । সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও তা বয়স্কদের স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে ।
এই গবেষণাটি বিশেষ করে ভারত, চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলির বাসিন্দাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা । জেনে নেওয়া যাক, কেন তাপমাত্রা বৃদ্ধি বয়স্কদের স্বাস্থ্যের ওপর এতটা গভীর প্রভাব ফেলে ?
বৈশ্বিক উষ্ণতা 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বয়স্করা ঝুঁকির মুখে পড়বেন: বৈশ্বিক উষ্ণতা যদি 3 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়ে যায়, তবে ভারত, চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক বয়স্ক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ৷ ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনগোষ্ঠীর 73 শতাংশ অর্থাৎ 150 কোটি মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন । ‘দ্য ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ’ (The Lancet Planetary Health) জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে ।
এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বয়স্ক ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রাতেও তীব্র স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন । দক্ষিণ এশিয়া ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা বিশেষ করে এর শিকার হবেন; কারণ এসব অঞ্চলের বয়স্কদের টানা তিন মাস পর্যন্ত বিপজ্জনক তাপমাত্রার মধ্যে থাকতে হতে পারে ।
শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ঘাটতি একটি প্রধান কারণ:
গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, অত্যধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মধ্যে বয়স্কদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কম থাকে । মানবদেহের জন্য কোন তাপমাত্রার পর পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে ওঠে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগের গবেষণাগুলো মূলত সুস্থ ও তরুণ জনগোষ্ঠীর তথ্যের ওপর বেশি নির্ভর করত ।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই গবেষণায় বিশ্বজুড়ে তাপ সহ্য করার ক্ষমতার ক্ষেত্রে বয়সজনিত পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে । গবেষকরা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন ৷ এতে দেখা যায়, ভারত, চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মোট 148 কোটি মানুষ এই পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন, যা বিশ্বব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনগোষ্ঠীর 72.6 শতাংশ । এই গবেষণার মাধ্যমে মধ্যবয়সি ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অসহনীয় তাপমাত্রার নতুন ও বাস্তবভিত্তিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে ।