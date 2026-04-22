ভারতে 10 কোটিরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ! জেনে নিন কোন রাজ্যে এর প্রকোপ সর্বাধিক ?

ভারতে ডায়াবেটিস অতিমারির আকার ধারণ করছে । কোন রাজ্যে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক ? জেনে নিন বিস্তারিত । লিখেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি স্নেহা ভারতী ৷

ভারতে ডায়াবেটিস অতিমারির আকার ধারণ করছে
By ETV Bharat Health Team

Published : April 22, 2026 at 11:16 AM IST

যে কোনও বয়সেই ডায়াবেটিস হানা দিতে পারে । বর্তমানে কর্মব্যস্ত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার অভাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্থূলতা, অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি কিংবা অত্যধিক মানসিক চাপের মতো বিভিন্ন কারণে কেউ কেউ এই রোগের শিকার হন । একবার ডায়াবেটিস ধরা পড়লে, একজন ব্যক্তিকে সারাজীবন এই রোগ নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় । এটি একটি বংশগত শারীরিক অবস্থা, যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ খারাপের দিকে মোড় নিতে থাকে ।

ভারতে ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন অতিমারির আকার ধারণ করেছে । ভারতকে এখন প্রায়শই 'বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী' হিসেবে অভিহিত করা হয় । এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের কোন রাজ্যে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক এবং এই পরিস্থিতির নেপথ্যে কী কী কারণ রয়েছে ৷

ভারতের কোন রাজ্যে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক ?

দ্য ল্যানসেট ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজি (জুন 2023)-তে প্রকাশিত ICMR-INDIAB-এর একটি বিস্তারিত গবেষণা অনুযায়ী, ভারতে 10 কোটিরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । যে রাজ্যে ডায়াবেটিসের হার সর্বাধিক, সেটি হল গোয়া; সেখানে মোট জনসংখ্যার 26.4 শতাংশেরও বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত । গোয়ার পরেই ডায়াবেটিসের উচ্চ হারযুক্ত অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে পুদুচেরি, তামিলনাড়ু, কেরল, পাঞ্জাব এবং চণ্ডিগড় । 2025 সালের আরেকটি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর 'বয়স-ভিত্তিক প্রাদুর্ভাবের হার' (ASPR) সর্বাধিক, যার পরেই রয়েছে গোয়া এবং কর্ণাটক । ন্যাশনাল মেডিক্যাল জার্নাল অফ ইন্ডিয়া (2023-2025)-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, যে রাজ্যে ডায়াবেটিসের হার সর্বনিম্ন, সেটি হলো উত্তর প্রদেশ (4.8 শতাংশ)।

এই বিষয়ে চিকিৎসকের অভিমত কী ?

ব্যাঙ্গালোরের যশবন্তপুরে অবস্থিত 'স্পর্শ হসপিটাল'-এর ইন্টারনাল মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজি বিভাগের পরামর্শক ডাঃ অশোক এম.এন. জানান যে, গোয়ায় ডায়াবেটিসের সর্বোচ্চ প্রকোপ বা হার পরিলক্ষিত হয়েছে যা জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস এবং জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবকেই প্রতিফলিত করে। অত্যন্ত নগরায়িত জনসংখ্যা, কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনধারা এবং শর্করা, চিনি ও অ্যালকোহলসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস এসব কিছুই এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার নেপথ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে । অধিকন্তু, গোয়ায় উন্নত মানের স্ক্রিনিং ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার উচ্চ হারও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সেখানে ডায়াবেটিস শনাক্তকরণের উচ্চ হারের একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে ।

ডাঃ অশোক এম.এন. আরও উল্লেখ করেন, কেরল, তামিলনাড়ু, দিল্লি এবং পাঞ্জাবের মতো নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যেও ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। নগরায়ন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান স্থূলতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ উপাদানগুলো এই অঞ্চলগুলোতেও বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক চাপ, অনিয়মিত ঘুম ও জাগরণের চক্র এবং বংশগত প্রবণতার কারণে এই ঝুঁকি আরও তীব্র আকার ধারণ করে। আরেকটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ডায়াবেটিসের ক্রমবর্ধমান হার; যার মূল কারণ হলো খুব অল্প বয়স থেকেই অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করা। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হলো, ডায়াবেটিস প্রায়শই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে না—যার ফলে শরীরের অভ্যন্তরে নীরবে গুরুতর জটিলতাগুলি দানা বাঁধার সুযোগ পায় । এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য; যার আওতাভুক্ত বিষয়গুলি হল নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, শারীরিক ব্যায়ামের পরিমাণ বাড়ানো এবং যথাসময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ । যদিও কোনও অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ডায়াবেটিসের প্রকোপকে প্রভাবিত করতে পারে, তবুও জীবনযাত্রাই এক্ষেত্রে এককভাবে সবচেয়ে নির্ণায়ক বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথ (.gov)-এর মতে, বিশেষজ্ঞরা ডায়াবেটিসের উচ্চ হার—বিশেষ করে গোয়া এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এর কারণ হিসাবে জীবনযাত্রার ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস, পরিবেশগত উপাদান এবং আর্থ-সামাজিক কারণগুলির একটি সম্মিলিত প্রভাবকে দায়ী করেন ৷ যার অন্তর্ভুক্ত হল...

স্থূলতার উচ্চ হার: ভারতে ডায়াবেটিসের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল স্থূলতা । Nature নামক জার্নালে প্রকাশিত একটি ICMR-INDIAB গবেষণায় দেখা গিয়েছে,, যেসব অঞ্চলে ডায়াবেটিসের প্রকোপ বেশি, সেখানে প্রায়শই পেটের মেদজনিত এবং সামগ্রিক স্থূলতার হারও বেশি থাকে । এই উপাদানগুলির সঙ্গে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের গভীর সম্পর্ক বা পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে ৷

জীবনযাত্রার পরিবর্তন বা নগরায়ন: গোয়া এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি অত্যন্ত নগরায়িত; ফলে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ কায়িক পরিশ্রমহীন বা অলস প্রকৃতির হয়ে উঠেছে, শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা কমে গেছে এবং উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

খাদ্যাভ্যাস: খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন—বিশেষ করে পরিশোধিত শর্করা (refined carbohydrates) এবং চিনির অত্যধিক গ্রহণ 'মেটাবলিক সিনড্রোম'-এর ক্রমবর্ধমান ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ । মূলত, এই সিনড্রোমটি হল বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার একটি সমষ্টি, যা সম্মিলিতভাবে টাইপ 2 ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে ।

বংশগত প্রবণতা: অসংখ্য গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার বংশগত প্রবণতা সাধারণত বেশি থাকে ৷ এর পাশাপাশি তাদের শরীরে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বা ইনসুলিন প্রতিরোধের মাত্রাও বেশি পরিলক্ষিত হয় ।

অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাজ্যগুলিতে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ এর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । এই কারণেই কেরল ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে এই রোগের হার বিশেষভাবে বেশি । সাধারণত এই অঞ্চলগুলিতে উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং জনসচেতনতার উচ্চ স্তর বিদ্যমান থাকে । ফলস্বরূপ, অপেক্ষাকৃত কম আয়ের ও কম নগরায়িত রাজ্যগুলির তুলনায় এখানে অধিক সংখ্যক রোগ শনাক্ত ও নথিবদ্ধ করা হয়ে থাকে ।

ডায়াবেটিস রোগীদের কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলা উচিত ?

ডায়াবেটিস রোগীদের নুন খাওয়ার পরিমাণ সীমিত রাখা উচিত । আমিষ জাতীয় খাবার, দুগ্ধজাত পণ্য, আইসক্রিম, নারকেল তেল এবং মুরগির মাংসে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে । আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে, তবে ফাস্ট ফুড এবং তেলে ভাজা খাবার থেকে দূরে থাকা উচিত । ব্রেকফাস্টের উপমা, বোন্ডা, বড়া বা পুরি খাওয়া আপনার জন্য অনুচিত । ডা. শ্রদ্ধেয় কাটিয়ার তাঁর টুইটার (X) হ্যান্ডেলে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর 31টি খাবারের একটি তালিকা শেয়ার করেছেন, যা নীচে দেওয়া হল...

ডায়াবেটিস এবং রক্তে শর্করার মধ্যে পার্থক্য বুঝুন:

বেশিরভাগ মানুষ ডায়াবেটিসকে রক্তে শর্করার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, কিন্তু এই দুটির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে । রক্তে শর্করা বলতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে বোঝায়, যা আমাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে। অন্যদিকে, ডায়াবেটিস তখন হয় যখন শরীর ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয় অথবা ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয় । ইনসুলিন একটি হরমোন যা শরীরকে রক্তে থাকা শর্করা (গ্লুকোজ) কোষগুলিতে পরিবহন করতে সাহায্য করে, যার ফলে কোষগুলি শক্তি পায় । যখন ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, যা ডায়াবেটিসের কারণ হয় । ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে, রক্তে শর্করার মাত্রা 200 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার (mg/dL) অতিক্রম করাকে গুরুতর বলে মনে করা হয় । 200 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার (mg/dL)-এর উপরের মাত্রা উচ্চ রক্তে শর্করা বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া নির্দেশ করে ।

medlineplus.gov-এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই তালিকার মাধ্যমে বয়সভেদে স্বাভাবিক রক্তে শর্করার মাত্রা সম্পর্কে জেনে নিন ।

এটি উল্লেখ করা জরুরি, একজন ব্যক্তির বয়স এবং শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রক্তে শর্করার স্বাভাবিক মাত্রায় তারতম্য ঘটে । এই মাত্রাগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে আপনি সহজেই যাচাই করতে পারবেন, আপনার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা একটি স্বাস্থ্যকর সীমার মধ্যে রয়েছে কি না ।

