খারাপ কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, তালিকায় যোগ করুন এই খাবার

খারাপ কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, তালিকায় যোগ করুন এই খাবার
খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক-সহ মারাত্মক রোগ হতে পারে । শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কিছু প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
Published : February 9, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 2:37 PM IST
কোলেস্টেরল হল শরীরের প্রতিটি কোষে পাওয়া একটি মোমের মতো চর্বিযুক্ত পদার্থ । শরীরে দুই ধরণের কোলেস্টেরল থাকে । একটি হল ভালো কোলেস্টেরল, অন্যটি হল খারাপ কোলেস্টেরল । শরীরে ভালো কোলেস্টেরল থাকা ভালো । শরীর হজম, ভিটামিন ডি উৎপাদন এবং হরমোনের ভারসাম্যের জন্য তার চাহিদা অনুযায়ী কোলেস্টেরল তৈরি করে । আমরা যখন তৈলাক্ত এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাই তখন খারাপ কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায় ।
এই কোলেস্টেরল রক্তনালীতে (ধমনীর দেয়ালে) লেগে থাকে । এটি জমা হলে, এটি প্লাক হিসাবে জমা হয় । ধীরে ধীরে, এটি ধমনীতে ব্লক করতে শুরু করে । এতে রক্ত প্রবাহ কমে যায় । এর ফলে স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় । বর্তমানে কোলেস্টেরল কমাতে বিভিন্ন ওষুধের আশ্রয় নেওয়া হয় । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, সঠিক খাবার খেলে প্রাকৃতিকভাবে কোলেস্টেরল কমানো সম্ভব । পুষ্টিবিদ শ্বেতা শাহের মতে, জেনে নিন খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এমন কিছু খাবার সম্পর্কে । ফল থেকে শুরু করে সবজি এবং চা থেকে শুরু করে জুস, কোন খাবার খাওয়া উচিত ।
জবা ফুলের রস সবচেয়ে ভালো: জবা ফুল থেকে তৈরি এই রস । জবা ফুলের অঙ্কুর থেকে তৈরি এই রস কোলেস্টেরল কমাতে খুবই কার্যকর । জবা ফুল ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট (অ্যান্থোসায়ানিন) এবং ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ । এই উপাদানগুলি খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে । এই রস সকাল বা সন্ধ্যায় যেকোনো সময় পান করা যেতে পারে, বলেন শ্বেতা শাহ ।
পেঁপে ভালো: খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে পেঁপে খাওয়া উচিত । পেঁপে খারাপ কোলেস্টেরলের জন্য একটি ভালো প্রতিকার । পেঁপেতে ভিটামিন সি, এ, ফোলেট, ফাইবার এবং পটাসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে । এতে থাকা পটাশিয়াম এবং ফাইবার কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে । এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । এই ফলের মধ্যে পেঁপেও রয়েছে । এটি হজমের জন্য ভালো । আপনি খাবারের পরে বা যেকোনও সময় পেঁপে খেতে পারেন । তবে পুষ্টিবিদ শ্বেতা শাহ দিনের বেলায় পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন ৷ রাতে পেঁপে খেলে বদহজমের মতো সমস্যাগুলি বাড়তে পারে ৷ ফলে রাতে পেঁপে এড়িয়ে যাওয়া ভালো ৷
হলুদ সবচেয়ে ভালো: রান্নায় ব্যবহৃত হলুদের চেয়ে এটি একটি ভালো ওষুধ । হলুদের অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে । হলুদ কেবল খারাপ কোলেস্টেরল কমাতেই নয়, অনেক রোগের জন্যও উপকারী । হলুদ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । ঠান্ডা-কাশি প্রতিরোধ করে । হজমশক্তি উন্নত করে । এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে । আপনি খাদ্যতালিকায় হলুদ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । বিশেষজ্ঞরা জানান, হলুদের জল বা হলুদের দুধ পান করতে পারেন ।
চিয়া বীজ ভালো: কোলেস্টেরল কমানোর জন্য চিয়া বীজ একটি কার্যকর বিকল্প । চিয়া বীজ অনেক স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য উপকারী । চিয়া বীজে ফাইবার, প্রোটিন, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ক্যালসিয়াম থাকে । এটি খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং বিপাক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । চিয়া বীজ সরাসরি খাওয়া উচিত নয় । চিয়া বীজ জলে ভিজিয়ে পান করা উচিত ।
ঢেঁড়স: ঢেঁড়স খেলে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে । ঢেঁড়স ফাইবার, ভিটামিন সি, কে এবং ফোলেট সমৃদ্ধ । এতে ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং পটাশিয়ামও রয়েছে । এগুলি সবই শরীরের জন্য ভালো । বিশেষজ্ঞরা জানান, ঢেঁড়স খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে একটি ভালো বিকল্প ।
যবের দানা: স্বাস্থ্যকর শস্য, যব খাওয়া খুবই ভালো । যব খেলে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে । আপনি যবের আটা থেকে বিভিন্ন খাবার তৈরি করে খেতে পারেন । এটি কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না, এটি শরীরের উপকারও করে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছেন যে, যব ফাইবার, ভিটামিন (বি-কমপ্লেক্স) এবং খনিজ পদার্থ (আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম) সমৃদ্ধ ।
বাদাম খারাপ কোলেস্টেরল কমায়: বিশেষ করে বাদামের কথা বলতে গেলে, বাদাম হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । এটি কোলেস্টেরল কমাতে অনেক সাহায্য করে । বাদামে উচ্চমানের প্রোটিন, ফাইবার, স্বাস্থ্যকর অসম্পৃক্ত চর্বি এবং ভিটামিন ই থাকে । প্রতিদিন 4 থেকে 5টি বাদাম খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই ভালো ।
দারুচিনি চায়ের উপকারিতা: দারুচিনি চা পান করা কেবল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যই নয়, উচ্চ কোলেস্টেরলে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্যও খুবই উপকারী । দারুচিনি রক্তে শর্করা এবং কোলেস্টেরল কমায় । বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ভিটামিন (এ, সি, কে এবং বি-কমপ্লেক্স) সমৃদ্ধ ।
https://www.health.harvard.edu/heart-health/11-foods-that-lower-cholesterol
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)