অনলাইন গেমগুলি কীভাবে শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ? জানুন বিস্তারিত

অনলাইন গেম শিশুদের মস্তিষ্ক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে ? গাজিয়াবাদে সম্প্রতি একটি ঘটনা ডাক্তার এবং অভিভাবক উভয়ের মধ্যেই উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে ।

online-gaming-addiction Helath Care Tips
অনলাইন গেমগুলি শিশুদের কীভাবে প্রভাবিত করে ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 11:33 AM IST

আজকাল শিশুরা অনলাইন গেমের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে । এই গেমগুলি কেবল বিনোদনের উৎসই নয়, বরং শিশুদের মনেও গভীর প্রভাব ফেলতে পারে । গাজিয়াবাদে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এই বিষয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অনিয়ন্ত্রিত এবং দীর্ঘস্থায়ী গেমিং শিশুদের মানসিক এবং মানসিক সুস্থতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে অনলাইন গেমগুলি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ?

অনলাইন গেমিংয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা: মহামারীর পর থেকে, অনলাইন গেমিং শিশুদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। মাল্টিপ্লেয়ার গেম এবং প্রতিযোগিতামূলক ফর্ম্যাটগুলি শিশুদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এই সময়ে, শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং মানসিক ভারসাম্য এখনও বিকাশের পর্যায়ে রয়েছে, যা তাদের গেমিংয়ের প্রতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে ।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব: বিশেষজ্ঞরা জানান, অতিরিক্ত গেমিং শিশুদের মানসিক এবং মানসিক সুস্থতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিন টাইম উদ্বেগ, বিরক্তি, মেজাজের পরিবর্তন, আগ্রাসন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করতে পারে । অনেক শিশু আচরণগত আসক্তির মতো লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে, যেমন গেমিং ছাড়া অস্থির বোধ করা ।

অভিভাবকদের কী খোঁজা উচিত ?

অভিভাবকদের গেমিং আসক্তি এবং শিশুদের মধ্যে মানসিক চাপের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সনাক্ত করা উচিত ৷ যেমন- যখন শিশুরা গেমিংয়ের প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, স্কুলের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, অথবা সামাজিক কার্যকলাপ থেকে সরে আসতে শুরু করে । এই ক্ষেত্রে, অভিভাবকদের তাৎক্ষণিক সাহায্য নেওয়া উচিত ।

বিদ্যালয়ের ভূমিকা:

বিদ্যালয়গুলিকে শিশুদের গেমিং অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ব্যবস্থা প্রদান করা উচিত । নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরামর্শদাতাদের প্রাপ্যতা শিশুদের জন্য সহায়ক হতে পারে ।

সমাধান এবং পরামর্শ:

বিশেষজ্ঞরা জানান, বাবা-মায়েদের খোলামেলা যোগাযোগ বজায় রাখা উচিত, স্বাস্থ্যকর স্ক্রিন টাইম সীমা নির্ধারণ করা উচিত এবং অফলাইন কার্যকলাপ প্রচার করা উচিত । পরিবারের উচিত স্ক্রিন টাইমের জন্য নিয়ম তৈরি করা এবং শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো দরকার ।

অতিরিক্ত গেমিং শিশুদের অপূর্ণ মানসিক চাহিদা, শিক্ষাগত চাপ বা সামাজিক চাপের লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত । সুতরাং, অনলাইন গেমিং একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠছে, যা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে । এটি বোঝা এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য ।

