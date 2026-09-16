এই একটিমাত্র পুষ্টি উপাদান হৃদপিণ্ডের পাশাপাশি মস্তিষ্ক ও ত্বকেও উন্নতি করবে, তালিকায় রাখার পরামর্শ ডায়েটিশিয়ানের

এই একটিমাত্র পুষ্টি উপাদান হৃদপিণ্ডের পাশাপাশি মস্তিষ্ক ও ত্বকেও উন্নতি করবে, তালিকায় রাখার পরামর্শ ডায়েটিশিয়ানের
বর্তমান সময়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাপন এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
Published : September 16, 2026 at 11:10 AM IST
বর্তমান দ্রুতগতির জীবনে প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ এবং খাদ্যাভ্যাসে ত্রুটির কারণে আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা প্রায়শই ক্যালসিয়াম, আয়রন বা ভিটামিন ডি-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেও, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান ৷ ওমেগা-3 এর কথা প্রায়ই উপেক্ষা করে যাই ।
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, ওমেগা-3 হল একটি অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড, যা নীরবে আমাদের হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও ত্বকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করে । চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দৈনন্দিন রুটিনে ওমেগা-3 সাপ্লিমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা এই ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার পদক্ষেপ হতে পারে । জেনে নেওয়া ভালো নিয়মিত এটি গ্রহণের ফলে শরীর কী কী অসাধারণ উপকারিতা লাভ করে ?
হৃদপিণ্ডকে অত্যন্ত সুস্থ রাখে
ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড আপনার হৃদপিণ্ডের প্রকৃত বন্ধু । এগুলি শরীরের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । পাশাপাশি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং ধমনীর প্রদাহ কমাতে এগুলো কার্যকর । নিয়মিত খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় ।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চমৎকার স্মৃতিশক্তি
আপনি কি জানেন যে DHA আমাদের মস্তিষ্কের কোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ? ওমেগা-3 গ্রহণ মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে । শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ থেকে শুরু করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি অটুট রাখা সবক্ষেত্রেই এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
গাঁটের ব্যথা ও প্রদাহ থেকে মুক্তি: ওমেগা-3-এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে প্রদাহ-প্রতিরোধী (anti-inflammatory) গুণ । আপনি যদি আর্থ্রাইটিস বা গাঁটের ব্যথায় ভুগে থাকেন, তবে এই সাপ্লিমেন্টটি আপনার জন্য উপকারী হতে পারে । নিয়মিত খেলে শরীরের প্রদাহ এবং গাঁট বা জয়েন্টের আড়ষ্টতা থেকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি পাওয়া যায় ।
উজ্জ্বল ও তারুণ্যদীপ্ত ত্বকের গোপন রহস্য: আপনার ত্বক যদি শুষ্ক, নিষ্প্রাণ বা অকালে বয়সের ছাপ পড়া মনে হয়, তবে ওমেগা-3 সাহায্য করতে পারে । এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে, ব্রণজনিত প্রদাহ কমায় এবং ত্বকে সূক্ষ্ম রেখা (fine lines) পড়া ধীর করে, যা আপনাকে তারুণ্যদীপ্ত ত্বক বজায় রাখতে সহায়তা করে ।
চোখের স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ: ওমেগা-3-এর উপাদান DHA চোখের রেটিনার একটি অপরিহার্য অংশ । শরীরে এর ঘাটতি দেখা দিলে চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে । এই সাপ্লিমেন্টটি চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং বয়সজনিত ম্যাকুলার সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।
উন্নত মেজাজ ও মানসিক স্বাস্থ্য: শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । অসংখ্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওমেগা-3 মেজাজ স্থিতিশীল রাখতে এবং বিষণ্নতা ও উদ্বেগের লক্ষণগুলি কমাতে সহায়তা করে ।
গর্ভাবস্থা ও শিশুর বিকাশে উপকারী: গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের চোখ ও মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য DHA-কে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হয় । তবে, যেকোনো সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ শুরু করার আগে গর্ভবতী নারীদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
সঠিক মাত্রা কত ?
প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের চাহিদা ভিন্ন । যদিও অধিকাংশ মানুষের জন্য প্রতিদিন 250 থেকে 500 মিলিগ্রাম EPA এবং DHA গ্রহণকে সাধারণত যথেষ্ট বলে মনে করা হয় ৷ তবে আপনার জন্য সঠিক মাত্রাটি নির্ভর করবে আপনার বয়স, বর্তমান শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসকের পরামর্শের উপর ।
মনে রাখবেন, অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে করলে রক্তপাত বা পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাই খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)