আয়রন শুধুমাত্র আমিষ খাবারেই থাকে না, নিরামিষ এই জিনিসও দ্রুত হিমোগ্লোবিন বাড়ায়

আয়রন শুধুমাত্র আমিষ খাবারেই থাকে না, নিরামিষ এই জিনিসও দ্রুত হিমোগ্লোবিন বাড়ায়
হিমোগ্লোবিন সারা শরীরে অক্সিজেন বহন করে এবং এর ঘাটতি ক্লান্তি, মাথা ঘোরা এবং রক্তাল্পতার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
Published : January 29, 2026 at 8:00 AM IST
হিমোগ্লোবিন আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন, যা ফুসফুস থেকে শরীরের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন বহন করে । এর অভাব রক্তাল্পতা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
চিকিৎসকদের মতে, হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি নারী ও শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায় । স্বাভাবিকভাবেই হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য আমাদের আয়রন, ফোলেট, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি12 এর মতো পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন । নিরামিষাশীরাও তাদের খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করে সহজেই তাদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু নিরামিষ খাবার সম্পর্কে ৷
পালং শাক: পালং শাক সবজির মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর সবুজ শাকসবজি । এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ফোলেট এবং ভিটামিন সি থাকে । পালং শাক খেলে শরীরে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন ত্বরান্বিত হয় । আপনি এটি স্যুপ, সবজি, পরোটা বা স্মুদি আকারে উপভোগ করতে পারেন ।
বিট: বিটকে রক্ত বৃদ্ধিকারী সবজি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এতে নাইট্রেট, ফোলেট এবং আয়রন থাকে, যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । প্রতিদিন বিটের স্যালাড খাওয়া বা জুস পান করলে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে পারে ৷
ডালিম: ডালিমকে প্রাকৃতিক "রক্ত বৃদ্ধিকারী" হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি আয়রন, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ । ডালিম খাওয়া বা এর রস পান করা রক্তাল্পতা মোকাবেলায় সাহায্য করে এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায় ।
ডাল এবং বিনস: ডাল এবং বিনস নিরামিষাশীদের জন্য প্রোটিন এবং আয়রনের চমৎকার উৎস । মুসুর ডাল, মুগ ডাল, ছোলা এবং বিনসগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন থাকে, যা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে । আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে রক্তাল্পতা মোকাবিলায় সাহায্য করে এবং ফাইবার এবং প্রোটিনও পাওয়া যায় ।
ড্রাই ফ্রুট: কিশমিশ, খেজুর, ডুমুর এবং বাদামের মতো শুকনো ফল রক্তাল্পতা মোকাবিলায় চমৎকার বলে মনে করা হয় । বিশেষ করে কিশমিশ এবং খেজুরে থাকা আয়রন দ্রুত হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে । সকালে খালি পেটে ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ বা খেজুর খেলে তাৎক্ষণিক শক্তি পাওয়া যায় ।
আপেল: আপেলে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ায় । আপেলের রসের সঙ্গে সামান্য বিট মিশিয়ে পান করা হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর একটি খুব কার্যকর উপায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)