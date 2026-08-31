হার্ট অ্যাটাক ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে খাদ্যতালিকায় রাখুন এই শাকসবজি, জানুন কী কী ?

হার্ট অ্যাটাক ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে খাদ্যতালিকায় রাখুন এই শাকসবজি, জানুন কী কী ?
নাইট্রেট-সমৃদ্ধ শাকসবজি খাওয়া হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে ।
Published : August 31, 2026 at 2:43 PM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনযাপন এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি দ্রুত বাড়ছে । তবে খাদ্যতালিকায় নাইট্রেট-সমৃদ্ধ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করা সম্ভব ।
শরীরে প্রবেশের পর নাইট্রেট নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় । নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীকে প্রসারিত করে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু শাকসবজি সম্পর্কে, যেগুলি নাইট্রেটের চমৎকার উৎস ।
শরীরে নাইট্রেট কীভাবে কাজ করে ?
নাইট্রেট শরীরে প্রবেশ করার পর নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় । নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে, যার ফলে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় এবং হৃদপিণ্ডের উপর চাপ কমে । এছাড়া এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে, ধমনীতে চর্বি জমা কমাতে এবং পেশীতে অক্সিজেন পৌঁছতে সহায়তা করে ।
নাইট্রেট-সমৃদ্ধ শাকসবজি
পালং শাক: আয়রন ও ভিটামিনের পাশাপাশি পালং শাক নাইট্রেটের একটি চমৎকার উৎস । নিয়মিত এটি খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদপিণ্ডের পেশি শক্তিশালী হয় ।
বিট: বিটের রসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট থাকে । এটি ক্রীড়াবিদদের জন্যও উপকারী, কারণ এটি স্ট্যামিনা বা শারীরিক সহনক্ষমতা বাড়ায় এবং হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা উন্নত করে ।
লেটুস: সবুজ পাতাযুক্ত লেটুসে প্রচুর নাইট্রেট থাকে । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সালাদ হিসাবে এটি রাখা হৃদস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
মেথি শাক: ফাইবার ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ মেথি শাক নাইট্রেটের একটি প্রাকৃতিক উৎস; এটি হৃদরোগ প্রতিরোধে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
বাথুয়া শাক: শীতকালীন এই শাকটি নাইট্রেটে ভরপুর; এটি রক্ত পরিষ্কার করতে এবং হৃদস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে ।
সর্ষে শাক: সর্ষে শাক ভিটামিন কে এবং নাইট্রেটের একটি চমৎকার উৎস। এটি রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় ।
মুলো শাক: মুলো ও এর পাতায় নাইট্রেট থাকে ৷ যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে এবং ধমনীর নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
সেলারি পাতা: সেলারি ও এর পাতা নাইট্রেট এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উভয় উপাদানেই সমৃদ্ধ, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে ।
শালগম: শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়ে শালগম হৃদস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে । এটি স্যুপ বা সবজি হিসেবে খাওয়া যেতে পারে ।
বাঁধাকপি: ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পাশাপাশি বাঁধাকপিতে প্রচুর নাইট্রেট থাকে, যা ধমনীতে চর্বি জমা কমাতে সাহায্য করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10931520/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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