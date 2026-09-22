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নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে ঘুমান ? ঘরের সামান্য আলোও হৃদপিণ্ডের গঠন বদলে দিতে পারে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

নতুন গবেষণায় দেখা গিয়ছে, রাতে আলোর সংস্পর্শে থাকলে হৃদপিণ্ডের গঠনে সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটতে পারে ।

light exposure may alter the heart and increase disease risk
নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে ঘুমালে নানান সমস্যা হতে পারে (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 1:03 PM IST

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নতুন এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতের বেলা আলোর সংস্পর্শে থাকলে হৃদপিণ্ডের গঠন ও কার্যকারিতায় সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটতে পারে ।

যুক্তরাষ্ট্রের টুলেন ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইশড চেয়ার প্রফেসর এবং এই গবেষণার প্রধান লেখক লু চি জানিয়েছেন, রাতের বেলা তীব্র আলোর সংস্পর্শে থাকলে হৃদপিণ্ডের উপর দীর্ঘমেয়াদি কী প্রভাব পড়ে, তা বোঝার লক্ষ্যেই এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছিল ।

গবেষণাটি সম্প্রতি ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছে । এতে 11,017 জন অংশগ্রহণকারীর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৷ রাতের বেলা আলোর সংস্পর্শের মাত্রা পরিমাপের জন্য তাঁরা এক সপ্তাহ ধরে নিজেদের কবজিতে একটি সেন্সর পরিধান করেছিলেন ।

আলোর উপস্থিতির মাত্রা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে শুরু করে তিন লাক্স পর্যন্ত যা অনেকটা বিছানার পাশে রাখা ফোনের পর্দার মৃদু আলো কিংবা হলওয়ে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে আসা আলোর মতোই । তিন বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর, হৃদপিণ্ডের গঠন ও কার্যকারিতায় সম্ভাব্য কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা যাচাই করতে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর কার্ডিওভাসকুলার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (সিএমআর) স্ক্যান করা হয় ।

অতিরিক্ত আলোর সংস্পর্শ ক্ষতিকর: গবেষকরা জানিয়েছেন, রাতে আলোর সংস্পর্শে থাকা (একেবারেই আলো না থাকার তুলনায়)—বিশেষ করে তিন লাক্সের (lux) বেশি আলোর ক্ষেত্রে বাম ভেন্ট্রিকলের (LV) কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফি (পেশীর পুরুত্ব বেড়ে যাওয়া) এবং সাব-ক্লিনিক্যাল কার্যকারিতা হ্রাসের সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে । এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এলভি (LV) ভরের 2.4% বৃদ্ধি (উচ্চতার 1.7 ঘাত বা পাওয়ার অনুযায়ী সমন্বয়কৃত), গড় প্রাচীরের পুরুত্ব 1.5% বৃদ্ধি এবং মায়োকার্ডিয়াল সংকোচন ক্ষমতার (contractile fraction) 1.9% হ্রাস ।

ফলাফলে দেখা গিয়েছে, যাঁরা রাতে সবচেয়ে বেশি মাত্রার আলোর সংস্পর্শে ছিলেন, তাঁদের হৃদপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠের প্রাচীর পুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ যার ফলে ভেন্ট্রিকলের ভিতরের জায়গা কমে গিয়েছিল । গবেষকরা হৃদস্পন্দনের চক্রে হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ক্ষমতা কমে যাওয়ার লক্ষণও খুঁজে পেয়েছেন ৷ যা হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা ব্যাহত হওয়ার একটি প্রাথমিক সংকেত ।

হৃদপিণ্ডের গঠনে পরিবর্তন:

লু (Lu) উল্লেখ করেছেন, এটি এই ধরনের প্রথম গবেষণা এবং এটি রাতে উচ্চ মাত্রার আলোর সংস্পর্শ ও 'কার্ডিয়াক রিমডেলিং'-এর মধ্যে একটি যোগসূত্র তুলে ধরে । এই প্রক্রিয়ায় হৃদপিণ্ডের গঠন ও কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটে ৷ যা সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ বা হৃদযন্ত্রের কোনও আঘাতের ফলে হয়ে থাকে ।

প্রধান গবেষক ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও এটি চাপের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তবুও শেষ পর্যন্ত এটি হৃদপিণ্ডকে দুর্বল করে দেয় এবং হার্ট ফেইলিউরের দিকে নিয়ে যেতে পারে ।

রাতের আলো: একটি সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকি:

হৃদরোগ এবং স্ট্রোকসহ বিভিন্ন হৃদযন্ত্র-সংক্রান্ত রোগ মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ । এসব রোগের ক্ষেত্রে রাতের আলোর সংস্পর্শকে একটি সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, বয়স বা বংশগতির মতো বিষয়গুলির বিপরীতে, রাতের আলোর সংস্পর্শে আসা এমন একটি ঝুঁকি যা পরিবর্তনযোগ্য এবং অধিকাংশ মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে ৷ এর প্রতিরোধের উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে ঘুমানোর আগে স্ক্রিন বন্ধ রাখা, পর্দা টেনে দেওয়া বা ঘুমানোর সময় চোখের মাস্ক (eye mask) ব্যবহার করা ।

কিউ (Qiu) জানিয়েছেন, আলোক দূষণ হৃদরোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন ঝুঁকির কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । এই গবেষণা এবং অন্যান্য গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ইঙ্গিত দেয়, হৃদরোগ প্রতিরোধের একটি সম্ভাব্য কৌশল হতে পারে রাতের আলোর সংস্পর্শ কমিয়ে আনা ।

https://www.nhlbi.nih.gov/news/2022/study-sleeping-even-small-amount-light-could-harm-heart-health

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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