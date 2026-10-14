প্রায় 7 কোটি শিশু অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা

প্রায় 7 কোটি শিশু অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা
WHO Guidelines on Child Obesity: শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্থূলতার বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে ।
Published : October 14, 2026 at 11:38 AM IST
2024 সালের তথ্য অনুযায়ী, 17 কোটি শিশু ও কিশোর-কিশোরী (9 থেকে 19 বছর বয়সি) স্থূলতার শিকার ৷ এই সংখ্যার মধ্যে 5 থেকে 9 বছর বয়সি 7 কোটি শিশু এবং 10 থেকে 19 বছর বয়সি 10 কোটি কিশোর-কিশোরী অন্তর্ভুক্ত । 1990 সাল থেকে শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার 2 শতাংশ থেকে বেড়ে 4 শতাংশ বেড়েছে বলে জানা যায় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রথমবারের মতো শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্থূলতা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে । এই নির্দেশিকায় 9 বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে ওজন কমানোর ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের ব্যবহারের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, 10 থেকে 19 বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে কেবল অত্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতিতেই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ।
শৈশবে স্থূলতার সমস্যা
স্থূলতা একটি দীর্ঘস্থায়ী ও পুনরাবৃত্তিমূলক সমস্যা, যা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পরিচর্যার প্রয়োজন । শৈশবে এর সূত্রপাত হলে পরবর্তী জীবনে টাইপ-2 ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের মতো অসংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব
স্থূলতার সমস্যায় ভোগা শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা বৈষম্য ও বুলিংয়ের (নিগ্রহ বা উপহাসের) মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । শিশুদের সুস্থ বিকাশ, শিক্ষা, সামাজিক সুস্থতা এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার জন্য স্থূলতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশসমূহ
খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন রুটিনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ।
বাবা-মা বা পরিচর্যাকারীদের আরও বেশি সচেতন ও সতর্ক হতে হবে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 0 থেকে 9 বছর বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা, ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি (পাকস্থলী বা পরিপাকতন্ত্রে পরিবর্তনের মাধ্যমে ওজন কমানোর অস্ত্রোপচার) বা ওজন কমানোর যন্ত্র ব্যবহারের সুপারিশ করে না ।
10 থেকে 19 বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার পদক্ষেপগুলি (যেমন- খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক কার্যকলাপে পরিবর্তন) যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না দেয়, তবেই কেবল অনুমোদিত ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে । গুরুতর স্থূলতায় আক্রান্ত কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের মতে, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্থূলতা চিকিৎসার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত এমন সব পদক্ষেপ, যা তাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে, শারীরিক কার্যকলাপে অংশ নিতে এবং দীর্ঘস্থায়ী আচরণগত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে ৷
সুস্থ ওজন বজায় রাখার জন্য প্রতিটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীরই শৈশব থেকেই সঠিক যত্ন এবং একটি সহায়তাপূর্ণ পরিবেশ পাওয়া প্রয়োজন ।
উদ্বেগ, বিষণ্নতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো সমস্যাগুলি পরবর্তী জীবনে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে ।
চিকিৎসা বা সেবা হতে হবে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, বয়স-উপযোগী এবং প্রতিটি শিশু ও পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যস্ত ৷ পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ ও সেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করাও জরুরি ।
এই নতুন নির্দেশিকাগুলি স্থূলতা বিষয়ক সেবার ক্ষেত্রে 'জীবন-পরিক্রমা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি'র (life-course approach) একটি অংশ ।
https://www.who.int/news/item/07-10-2026-who-issues-first-global-guidelines-on-child-and-adolescent-obesity
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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