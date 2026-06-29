ক্যানসারের চিকিৎসা আর অনুমাননির্ভর হবে না, রোগীদের জন্য আশার এক নতুন আলো
ভারতে ক্যানসারের প্রকোপ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, 'নেক্সট-জেনারেশন সিকোয়েন্সিং' (NGS) নামক একটি নতুন ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে, যা ডিএনএ-র পরিবর্তন শনাক্ত করতে সক্ষম ।
Published : June 29, 2026 at 3:46 PM IST
ভারতে ক্যানসার রোগীর সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে এবং রোগীর সংখ্যার দিক থেকে দেশটি বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে । এই পরিসংখ্যানটি উদ্বেগজনক হলেও, সম্প্রতি ক্যানসার চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া গিয়েছে ।
এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্যানসার রোগীকে একই ধরনের প্রচলিত কেমোথেরাপি ও ওষুধ দেওয়া হতো, তবে চিকিৎসার এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে চলেছে । এখন চিকিৎসকরা রোগীর ডিএনএ-তে (DNA) পাওয়া সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে ওষুধ নির্বাচন করবেন । জেনে নেওয়া দরকার এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত ৷
ডিএনএ-র পরিবর্তন শনাক্ত করে ক্যানসারের চিকিৎসা
ক্যানসার চিকিৎসার এই আধুনিক পদ্ধতিটি 'নেক্সট-জেনারেশন সিকোয়েন্সিং' (NGS) নামে পরিচিত । এটি এক ধরনের জিনোমিক পরীক্ষা যা ডিএনএ-র পরিবর্তনগুলি শনাক্ত করতে সহায়তা করে । এর সুবিধা হল, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের আর অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে না এবং রোগীরা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবেন ।
এই পরীক্ষাটি কীভাবে করা হয় এবং এর খরচ কত ?
এনসিএস (NCS)-এর ক্ষেত্রে রোগীর রক্ত, লালা, কলা (tissue) বা অন্যান্য জৈবিক নমুনা ব্যবহার করা হয় । এরপর একটি যন্ত্র ডিএনএ-র একটি ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করে, যার ফলে চিকিৎসকরা এমনকি অতি সামান্য জিনগত পরিবর্তনও সহজেই শনাক্ত করতে পারেন ।
এর মাধ্যমে রোগের অন্তর্নিহিত জিনগত কারণ এবং নির্দিষ্ট ওষুধের প্রতি রোগীর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয় । তবে খরচের বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায়, এই পরীক্ষার মূল্য 20,000 টাকা থেকে শুরু করে 4 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে ।
80% রোগীর রোগ শনাক্ত হয় একেবারে শেষ পর্যায়ে
ভারতে ক্যান্সারের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে; তবে আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, 80%-এরও বেশি রোগীর ক্ষেত্রে রোগটি একেবারে শেষ পর্যায়ে শনাক্ত করা সম্ভব হয়, যা মৃত্যুর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় ।
তাছাড়া, পশ্চিমা দেশগুলির তুলনায় ভারতে ক্যানসারের ধরণ অনেকটাই আলাদা । উদাহরণস্বরূপ, ফুসফুসের ক্যানসারের সঙ্গে যুক্ত একটি নির্দিষ্ট জিন মিউটেশন পশ্চিমা দেশগুলিতে 25% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, অথচ ভারতে তা মাত্র 10% রোগীর মধ্যে পাওয়া যায় । অন্যদিকে, অন্য একটি জিন মিউটেশন ভারতীয় রোগীদের মধ্যে 35% ক্ষেত্রে দেখা গেলেও পশ্চিমা দেশগুলোতে তা মাত্র 10-15% মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ।
2030 সালের মধ্যে এই প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে
এই প্রযুক্তির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে ৷ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতে জেনেটিক পরীক্ষার বাজার বার্ষিক 27% হারে বেড়ে 2030 সালের মধ্যে প্রায় 14,155 কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে । পাশাপাশি, ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'প্রিসিশন মেডিসিন' বা সুনির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসার বাজার বর্তমানের তুলনায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
ওষুধের উচ্চমূল্যই সবচেয়ে বড় বাধা:
ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি ওষুধের খরচও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় । ক্যানসারের ওষুধের দাম 1 লাখ থেকে 1.5 লাখ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে, আবার কিছু অত্যাবশ্যকীয় ইনজেকশনের একটি ভায়ালের দামই 1 লাখ টাকার বেশি হতে পারে । তাই মূল চ্যালেঞ্জটি হল চিকিৎসার খরচ কমানো, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক রোগী এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির সুফল পেতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12747752/