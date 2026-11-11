নতুন উদ্বেগের নাম করোনার ‘PJ.2.1’ ধরণ, আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলি কী কী

নতুন উদ্বেগের নাম করোনার ‘PJ.2.1’ ধরণ, আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলি কী কী
Coronavirus Variant: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে, কোভিড-19 এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার অনেক উপসর্গ একই রকম ৷
Published : November 11, 2026 at 2:55 PM IST
বিশ্বের অনেক অঞ্চলে শীতকাল এসে গিয়েছে ৷ আর সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে করোনাভাইরাস । কোভিড-19-এর একটি নতুন ধরণ, যা 'PJ.2.1' নামে পরিচিত, তা সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এবং বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে এর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে । এটি প্রথম শনাক্ত হয় 2026 সালের মে মাসে কানাডার অন্টারিও প্রদেশে ৷ সেখান থেকেই এটি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
সার্স-কোভ-2 (SARS-CoV-2)-এর এই নতুন ধরণটি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ছে । এটি অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রশ্ন সামনে আসছে ৷ এটি কি সংক্রমণের আরও একটি ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে ? আর আমাদের বর্তমান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কি এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ?
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ভাইরাসটির 'স্পাইক প্রোটিন' যা করোনাভাইরাসকে মানবকোষে প্রবেশ করতে সাহায্য করে ৷ সেখানে বেশ কিছু জিনগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে । এরফলে ভাইরাসটি কতটা সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । তবে, আগের ধরণগুলির তুলনায় এই নতুন ধরনটি বেশি বিপজ্জনক কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি ।
গত মাসে 'জার্নাল অফ ইনফেকশন'-এ প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, PJ.2.1 ধরণটির 'ACE2' রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সক্ষমতা বেশি হতে পারে । উল্লেখ্য, এই ACE2 রিসেপ্টরের মাধ্যমেই করোনাভাইরাস মানবকোষে প্রবেশ করে । তবে বর্তমানে এমন কোনও পর্যাপ্ত ক্লিনিক্যাল প্রমাণ নেই যা থেকে বলা যায় যে, PJ.2.1-এর কারণে রোগ আরও গুরুতর হয়, হাসপাতালে ভর্তির হার বেড়ে যায় বা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আরও উল্লেখ করেছে, কোভিড-19-এর লক্ষণগুলি অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের লক্ষণের মতোই হতে পারে ৷ তাই কেবল লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রোগ শনাক্ত করা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয় । যদিও PJ.2.1-এর আবির্ভাবের বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন, তবুও বর্তমানে এমন কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যা নির্দেশ করে যে, এটি আগে শনাক্ত হওয়া ধরণগুলির তুলনায় আরও গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করে ।
PJ.2.1-এর লক্ষণগুলি কী কী ?
PJ.2.1-এর এমন কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নেই যা এটিকে কোভিড-19-এর অন্যান্য ধরণ থেকে আলাদা করে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাসের সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:
জ্বর বা কাঁপুনি
কাশি
গলা ব্যথা
নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া
মাথাব্যথা
পেশি ও শরীরে ব্যথা
ক্লান্তি ও দুর্বলতা
কারও কারও ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা অথবা ঘ্রাণশক্তি বা স্বাদের অনুভূতিতে পরিবর্তনের মতো অন্যান্য লক্ষণও দেখা দিতে পারে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, কোভিড-19 এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার অনেক উপসর্গ একই রকম ৷ যেমন- জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা, মাথাব্যথা এবং ক্লান্তি । তাই, কেবল উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে কোনও ব্যক্তির ঠিক কী ধরনের সংক্রমণ হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় । তবে, সঠিক রোগ নির্ণয় পরীক্ষার (Diagnostic Test) মাধ্যমে বোঝা সম্ভব যে, সংক্রমণটি SARS-CoV-2 ভাইরাসের কারণে হয়েছে, নাকি অন্য কোনও শ্বাসতন্ত্রের ভাইরাসের কারণে ।
ভারতে কি PJ.2.1 শনাক্ত হয়েছে ?
ভারতে PJ.2.1 শনাক্ত হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ কারণ এখনও পর্যন্ত এর সপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ ‘ইন্ডিয়ান SARS-CoV-2 জিনোমিক্স কনসোর্টিয়াম’ (INSACOG) জিনোমিক সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে করোনাভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেইনের জিনগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে থাকে । এই নজরদারি নতুন স্ট্রেইন শনাক্ত করতে এবং সেগুলোর বিস্তার ট্র্যাক করতে সহায়তা করে । তবে, ভারতে PJ.2.1-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক নজরদারি ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রয়োজন হবে ।
PJ.2.1 কেন ছড়িয়ে পড়ছে ?
এই গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল PJ.2.1 ভ্যারিয়েন্টের ‘স্পাইক প্রোটিন’ (spike protein), যা SARS-CoV-2 ভাইরাসকে মানুষের কোষে যুক্ত হতে এবং প্রবেশ করতে সাহায্য করে । এই ভ্যারিয়েন্টের স্পাইক প্রোটিনে বেশ কিছু মিউটেশন বা পরিবর্তন রয়েছে, যা মূলত ACE2 রিসেপ্টরের সঙ্গে এর মিথস্ক্রিয়াকে (interaction) প্রভাবিত করে । গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই মিউটেশনগুলো ভাইরাস ও রিসেপ্টরের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়াকে কোনওভাবে প্রভাবিত করে কি না । এছাড়া, কোভিড-19 টিকার মাধ্যমে শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টি-বডিগুলিকে এই ভ্যারিয়েন্ট এড়িয়ে যেতে পারে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে ।
গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, অন্যান্য অনেক ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় অ্যান্টিবডি এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এর সক্ষমতা খুব একটা বেশি নয় । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে ৷ যারা কোভিড-19 টিকা নিয়েছেন, তাদের শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টি-বডিগুলি PJ.2.1 ভ্যারিয়েন্টকে নিষ্ক্রিয় (Neutralize) করতে সক্ষম ।
পূর্ববর্তী কোভিড-19 ভ্যারিয়েন্টগুলির তুলনায় PJ.2.1 কি বেশি মারাত্মক ?
এখন পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, আগে শনাক্ত হওয়া ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় PJ.2.1 আরও গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করে । উল্লেখ্য যে, এই গবেষণায় মূলত ভ্যারিয়েন্টটির জিনগত বৈশিষ্ট্য, মানুষের কোষের সঙ্গে এর মিথস্ক্রিয়া এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে । গবেষণায় এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি যা থেকে বোঝা যায় যে, PJ.2.1-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তির হার বা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে । গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, PJ.2.1 মূলত প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ করে 70 বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে । তবে, এই পর্যবেক্ষণটি এমনটি প্রমাণ করে না যে এই ভ্যারিয়েন্টটি কেবল বয়স্কদেরই লক্ষ্য করে, কিংবা এটি নিশ্চিত করে না যে এটি কেবল এই বয়সসীমার মানুষের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)