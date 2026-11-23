ডিম্বাশয়ের ক্যানসার নির্ণয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার, সাধারণ রক্ত পরীক্ষাতেই মিলবে আগাম সতর্কতা
Ovarian Cancer: রক্তে পাওয়া একটি অণুর (TU-stroma) মাধ্যমে এখন ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করা সম্ভব ।
Published : November 23, 2026 at 9:01 AM IST
ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের সবচেয়ে সাধারণ ধরনটিকে বলা হয় 'হাই-গ্রেড সেরাস ওভারিয়ান ক্যানসার'। এটি প্রায়শই ফ্যালোপিয়ান টিউবে অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে জরায়ুতে ডিম্বাণু বহনকারী নালীতে উৎপত্তি লাভ করে । শুরুর দিকের পরিবর্তনগুলি এতটাই সূক্ষ্ম হতে পারে যে, সাধারণত অস্ত্রোপচারের পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে টিউবগুলো পরীক্ষা করেন, কেবল তখনই তা ধরা পড়ে । সুতরাং ডিম্বাশয়ের ক্যানসার এবং এটি নিয়ে চলমান গবেষণা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক ।
ডিম্বাশয়ের ক্যানসার মহিলাদের ক্ষেত্রে হওয়া ক্যানসারের অন্যতম প্রধান একটি ধরণ । একে প্রায়শই একটি "নীরব" রোগ হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ কারণ এর লক্ষণগুলি সহজে শনাক্ত করা যায় না । পেটের বিভিন্ন সমস্যাকে অনেক সময় সাধারণ বা মামুলি বিষয় বলে উপেক্ষা করা হয় ৷ অথচ কিছু ক্ষেত্রে এগুলি আসলে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে । যেসব মহিলার মেনোপজ (রজোনিবৃত্তি) হয়ে গিয়েছে বা যাঁদের বয়স 50 বছরের বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ক্যানসারের ঝুঁকি বিশেষভাবে বেশি থাকে ।
প্রাথমিক লক্ষণ
একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের কারণে শরীরে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে, তার কিছু চিহ্ন রক্তেও শনাক্ত করা সম্ভব । যুক্তরাজ্যের গবেষকরা সংরক্ষিত রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে 'টিইউ-স্ট্রোমা' (TU-stroma) নামক একটি অণুর উপস্থিতি অনুসন্ধান করেছেন । তাঁরা দেখেছেন, ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিদের রক্তে এই অণুটির মাত্রা বেশি থাকে ।
বস্তুত, এই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ক্যানসার ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী কলা বা টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল । ফ্যালোপিয়ান টিউবের অভ্যন্তরীণ আবরণে সীমাবদ্ধ অস্বাভাবিক কোষের একটি ছোট গুচ্ছ যাদের ছিল, তাদের মধ্যেও এই পর্যায়টি পরিলক্ষিত হয়েছে ।
কোষের এই গুচ্ছটিকে 'সেরাস টিউবাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল কার্সিনোমা' (সংক্ষেপে STIC) বলা হয় । এটি ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের একটি প্রাথমিক পর্যায় হতে পারে । পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে, এই ব্যক্তিদের দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন, যাতে বোঝা যায় ঠিক কখন এই লক্ষণগুলি প্রথম দেখা দেয় । ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের কারণে পেটে দীর্ঘস্থায়ী ফোলা ভাব ও ব্যথা, অথবা তলপেটের অঞ্চলে অস্বস্তির মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।
https://www.cancer.gov/types/ovarian/research
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)