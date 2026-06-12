খেলাধুলা দেখা কেবল বিনোদনই নয়, এটি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী: গবেষণা

খেলাধুলা দেখা কেবল বিনোদনই নয়, এটি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী: গবেষণা
ফিফা বিশ্বকাপকে ঘিরে যে উন্মাদনা দেখা যায়, তা কিন্তু হঠাৎ করেই তৈরি হয় না, খেলাধুলা দেখার ফলে মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটে ।
Published : June 12, 2026 at 12:33 PM IST
ফিফা বিশ্বকাপ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে এক অনন্য উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় । বিভিন্ন দেশের ফুটবল দলের খেলা দেখা তা টেলিভিশনের পর্দায় হোক কিংবা কানায় কানায় পূর্ণ কোনও স্টেডিয়ামে আমাদের মনে এক বিশেষ উত্তেজনা ও আনন্দের সঞ্চার করে ।
ম্যাচ চলাকালীন চিৎকার করে উৎসাহ জোগানো, জয়ের আনন্দে মেতে ওঠা কিংবা পরাজয়ে হতাশ হওয়া এই আবেগগুলি আমাদের খেলার সঙ্গে এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে । এই ধরনের আবেগ কেবল বিনোদনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয় ৷ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এগুলো আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সম্পর্কের জন্যও অত্যন্ত উপকারী । জেনে নেওয়া দরকার, খেলা দেখা কেন আমাদের মনে এত আনন্দের সৃষ্টি করে ?
এটি একাকীত্ব দূর করে: যখনই আমরা স্টেডিয়ামে কোনও খেলা দেখি, তখন আমাদের আশেপাশের হাজার হাজার মানুষ একই ধরনের আবেগ ভাগ করে নেন । যুক্তরাজ্যের 7000-এরও বেশি মানুষের ওপর চালানো একটি গবেষণার ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে, সরাসরি খেলাধুলা বা ক্রীড়া ইভেন্ট উপভোগ করা একাকীত্বের অনুভূতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় ।
স্টেডিয়ামে অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে নিজের দলের জন্য উল্লাস করা বা সমর্থন জানানো এক ধরণের দলীয় পরিচয়ের বোধ জাগিয়ে তোলে ৷ যা সামাজিক বন্ধন তৈরি করে এবং একাকীত্ব দূর করতে সাহায্য করে । এই প্রক্রিয়াটি মানসিক চাপ কমাতে এবং মনে আনন্দের সঞ্চার করতে সহায়তা করে ।
তৃপ্তিবোধ বৃদ্ধি: গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সরাসরি খেলা দেখা মানুষের মধ্যে তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতি জাগায় । খেলা দেখা আমাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রভাবিত করতে পারে । যখন আমরা প্রিয় দলের জন্য উল্লাস করি এবং খেলার দিকে মনোযোগ দিই, তখন আমাদের মন ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা থেকে সরে আসে এবং মনে প্রশান্তির ভাব তৈরি হয় । তবে স্টেডিয়ামে গিয়ে সরাসরি খেলা দেখার সময় এই সুফলটি আরও গভীরভাবে অনুভূত হয় ।
ঘরে বসে পর্দায় খেলা দেখার সুবিধা: স্টেডিয়ামে যাওয়া সম্ভব না হলেও ঘরে বসে খেলা দেখার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে । 2020 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টিভিতে খেলা দেখাও তৃপ্তিবোধ বাড়ায় এবং সামগ্রিক সুস্থতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে । যদিও পর্দায় খেলা দেখা স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকার মতো করে একাকীত্ব দূর নাও করতে পারে ৷ তবুও এটি নিশ্চিতভাবেই মেজাজ ভালো করতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।
পরাজয়ের সময় মানসিক সমর্থন: সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, দল হেরে গেলেও এই যৌথ সামাজিক অভিজ্ঞতা মানসিক সমর্থন জোগায় । দল যখন হেরে যায়, তখন এমন একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী পাশে থাকে যাদের সঙ্গে পরাজয়ের হতাশা ভাগ করে নেওয়া যায় । এছাড়া, খেলাধুলা জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয়, উত্থান-পতন জীবনের যাত্রারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11659752/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)