নবরাত্রি উপবাস চলাকালীন দ্রুত ওজন কমাতে এই পরামর্শগুলি মেনে চলুন
শুভ নবরাত্রি উৎসব কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতারই উদযাপন নয়, বরং এটি আপনার সুস্বাস্থ্যেরও একটি উদযাপন ।
Published : March 18, 2026 at 3:14 PM IST
নবরাত্রি কেবল বিশ্বাস ও ভক্তির উৎসবই নয়; এটি শরীরকে বিষমুক্ত (detoxify) করার এবং শারীরিক সুস্থতার (fitness) প্রতি মনোনিবেশ করার একটি চমৎকার সুযোগও বটে । সঠিকভাবে পালন করা হলে, দেবী আরাধনার এই নয় দিন এবং এর পাশাপাশি পালিত উপবাস ওজন কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । তবে উপবাস চলাকালীন কেউ কেউ ভাজাভুজি, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন ৷ যার ফলে ওজন কমার পরিবর্তে তা উল্টো বেড়ে যেতে পারে । এমতাবস্থায় আপনার উপবাসের রুটিনটি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করা অপরিহার্য । আপনি যদি নবরাত্রির উপবাস পালনের পাশাপাশি ওজনও কমাতে চান, তবে আপনাকে উপবাসের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
ডায়েট করার সময়, আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় মরশুমি ফল, দই, মাখানা, শুকনো ফল এবং ডাবের জলের মতো খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এই খাবারগুলি কেবল হজমের জন্য হালকা বা সহজপাচ্যই নয়, বরং এগুলি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে ।
এছাড়াও, আপনার প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে আপনি দই, পনির এবং বাদাম খেতে পারেন ৷ এই খাবারগুলি দীর্ঘ সময় ধরে আপনার পেট ভরা রাখে, ফলে ঘন ঘন খিদে লাগার প্রবণতা কমে যায় । আর এই বিষয়টিই পরোক্ষভাবে আপনার ওজন কমানোর প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে ।
উপবাসের সময় কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলা উচিত ?
উপবাস চলাকালীন লুচি, সাবুদানা বড়া এবং বিভিন্ন ভাজাভুজি খাবার খাওয়া বেশ সাধারণ একটি বিষয় । তবে আপনি যদি উপবাসের সময় ওজন কমাতে চান তবে এই খাবারগুলি থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় । এই খাবারগুলির সবকটিতেই ক্যালোরির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ।
এই বিকল্পগুলির পরিবর্তে, আপনি ভাজা মাখানা (ফক্স নাট), সেদ্ধ আলু, ফ্রুট চাট অথবা সহজভাবে তৈরি সাবুদানার খিচুড়ি খেতে পারেন । এগুলোতে ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকে, যা ওজন কমাতে সহায়তা করে ।
পাশাপাশি হালকা শরীরচর্চাও করা প্রয়োজন: ওজন কমানোর ক্ষেত্রে শরীরচর্চাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ তাই নবরাত্রির দিনগুলিতেও শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া দরকার । তবে এই সময়ে, কঠোর বা ভারী ব্যায়ামের পরিবর্তে আপনার হালকা থেকে মাঝারি মানের শারীরিক কার্যকলাপ বেছে নেওয়া উচিত । আপনি দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়াম, হাঁটা এবং সূর্য নমস্কারের মতো কার্যকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)