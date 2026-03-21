নবরাত্রির উপবাসে রোজ অফিসে বসে কাজ করছেন ? পাতে রাখুন এই ফলগুলি
নবরাত্রির উপবাসে এই ফলগুলি খাওয়া প্রয়োজন ৷ যা শরীরের শক্তি বজায় রাখবে ৷
Published : March 21, 2026 at 10:21 AM IST
19 মার্চ থেকে নবরাত্রি শুরু হয়েছে । নবরাত্রি চলাকালীন অনেকেই উপবাস পালন করেন ৷ এমনকি কেউ কেউ টানা নয় দিনই উপবাস রাখেন । তবে, আপনি যদি একজন কর্মজীবী হন তবে উপবাসের সময় আপনি হয়তো শরীরে শক্তির অভাব বা দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন । এই সমস্যা মেটাতে নির্দিষ্ট কিছু ফলের ওপর নির্ভর করতে পারেন ৷ এই ফলগুলি আপনার শরীরে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তির সঞ্চার করবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, নবরাত্রির উপবাস চলাকালীন আপনি কোন কোন ফল গ্রহণ করতে পারেন ?
শক্তির মাত্রা কমতে শুরু করে: নবরাত্রি চলাকালীন উপবাস পালন করা গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷ তবে নিজের শারীরিক সুস্থতার যত্ন নেওয়াও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ । অনেকেই সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে না চলে সারাদিন উপবাস করেন, যার ফলে শারীরিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা এবং শক্তির মাত্রা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । দীর্ঘ সময় ধরে কোনও কঠিন খাবার গ্রহণ না করলে এই সমস্যাটি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে ৷ এরফলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায় এবং শরীর নিস্তেজ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে । এমতাবস্থায় সারাদিন সতেজ ও কর্মচঞ্চল থাকতে এবং শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করতে সঠিক ফলমূলকে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন ফল সম্পর্কে যা নবরাত্রি উপবাস চলাকালীন আপনার শক্তির মাত্রা অটুট রাখতে সহায়তা করবে ।
আপেল: উপবাসের সময় খাওয়ার জন্য আপেলকে সবচেয়ে সহজলভ্য ও উপকারী ফল হিসেবে গণ্য করা হয় । এটি প্রাকৃতিক শর্করা ও ফাইবারে সমৃদ্ধ, যা শরীরে ধারাবাহিকভাবে শক্তির জোগান দেয় । এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একটি আপেল খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে খিদে লাগে না এবং শরীর সতেজ ও কর্মচঞ্চল থাকে । আপনি যদি সকালে একটি আপেল খেয়ে উপবাস শুরু করেন, তবে সারা দিন ধরে আপনি অনেক কম দুর্বলতা অনুভব করবেন । এছাড়া এটি হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় এবং শরীরকে হালকা ও ফুরফুরে রাখে ।
কলা: উপবাস চলাকালীন তাৎক্ষণিক শক্তি জোগানোর জন্য কলা হলো সর্বোৎকৃষ্ট ফল । এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরের জন্য অবিলম্বে শক্তি নিশ্চিত করে । দিনের মাঝপথে হঠাৎ করে যদি আপনি দুর্বলতা বা মাথাব্যথা অনুভব করেন, তবে একটি কলা খেলে তা থেকে উল্লেখযোগ্য উপশম পাওয়া যেতে পারে । এটি কেবল খিদে নিবারণই করে না, বরং পেশির কার্যকারিতাকেও সহায়তা করে । উপবাসের সময়, কলা একটি আদর্শ ব্রেকফাস্ট হিসাবে কাজ করে ।
বেদানা: বেদানা এমন একটি ফল হিসাবে বিবেচিত, যা শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং রক্তের পরিমাণ বাড়াতে সহায়তা করে । এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ৷ যা শরীরে রক্তের ঘাটতি রোধ করে এবং ক্লান্তি দূর করে । উপবাসের সময় যখন শরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না তখন বেদানা খেলে সতেজ ভাব বজায় রাখতে সাহায্য পাওয়া যায় । এটি শরীরের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের সরবরাহ উন্নত করে, যার ফলে আপনি সারাদিন কর্মচঞ্চল ও সক্রিয় অনুভব করতে পারেন । নিয়মিত বেদানা খেলে শারীরিক দুর্বলতা কমাতে সহায়তা পাওয়া যায় ।
পেঁপে: পেঁপে হল একটি হালকা ও সহজে হজমযোগ্য ফল, যা উপবাসের সময় অত্যন্ত উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয় । অনেক সময় উপবাস চলাকালীন অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে পেটের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ যেমন: পেটে গ্যাস হওয়া কিংবা ভারী ভারী বোধ করা । পেঁপে এই সমস্যাগুলো লাঘব করতে সহায়তা করে । এটি হজমপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এবং একই সঙ্গে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে । আপনি যদি উপবাসের সময় কোনও হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবারের খোঁজ করে থাকেন, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় পেঁপে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না ।
ডাবের জল: উপবাস চলাকালীন শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখার জন্য ডাব এবং ডাবের জল অত্যন্ত চমৎকার দুটি বিকল্প । এগুলিতে প্রাকৃতিকভাবেই এমন সব ইলেকট্রোলাইট বিদ্যমান, যা শরীরে জলশূন্যতা রোধ করে এবং ক্লান্তি দূর করতে সহায়তা করে । আপনি যদি সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকেন কিংবা অফিসের কাজে সময় কাটান, তবে আপনার জন্য ডাবের জল পান করা আরও বেশি জরুরি হয়ে ওঠে । এটি শরীরে তাৎক্ষণিক সতেজতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং শরীরের শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9962436/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066973/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4007340/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)