আগামী 9 দিন হবে বছরের সবচেয়ে উষ্ণতম সময়, এইসময় কী কী নিয়ম মেনে চলবেন টিপস দিলেন ডায়েটিশিয়ান

'নৌতপা'-র তীব্র দাবদাহের মাঝে, শরীরকে শীতল ও আর্দ্র রাখা অত্যন্ত জরুরি । সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে হিটস্ট্রোক, জলশূন্যতা এবং ক্লান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব ।

'নৌতপা'-র তীব্র দাবদাহে কী খাবেন ও কী খাবেন না ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 26, 2026 at 10:31 AM IST

আজ থেকে 'নৌতপা' শুরু হয়েছে ৷ যা গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে কঠোর ও দুর্বিষহ পর্যায়ের সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয় । আগামী নয় দিন ধরে তীব্র রোদ, তাপপ্রবাহ এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এই সময়ে জলশূন্যতা, ক্লান্তি, মাথা ঘোরা এবং পেটের পীড়ার মতো সমস্যাগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় । এমতাবস্থায়, কেবল সরাসরি রোদ এড়িয়ে চলাই যথেষ্ট নয়, বরং নিজের খাদ্যাভ্যাসের প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে ।

ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, গ্রীষ্মের এই তীব্র দাবদাহের দিনগুলিতে শরীর শীতলকারী খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান এবং হালকা আহার আপনার সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে । এর বিপরীতে, অতিরিক্ত ঝাল ও ভাজাপোড়া খাবার কিংবা যেসব খাবারের প্রকৃতিগত ধর্মই হল শরীরে 'উষ্ণতা' সৃষ্টি করা সেগুলি শারীরিক অস্বস্তি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে । 'নৌতপা' চলাকালীন যদি একটি সঠিক খাদ্যাভ্যাস বা ডায়েট চার্ট মেনে চলা হয়, তবে হিটস্ট্রোক (লু-লাগা) এবং জলশূন্যতার মতো সমস্যাগুলি অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব । নৌতপা-র এই সময়ে কী খাবেন এবং কী এড়িয়ে চলবেন সে বিষয়ে একটি নির্দেশিকা নিচে দেওয়া হল ।

ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক (ETV BHARAT)

এভাবেই শুরু করুন আপনার দিন

নৌতপা-র দিনগুলিতে দিনের সূচনা করা উচিত শীতল পানীয়ের মাধ্যমে । সকালে খালি পেটে সাধারণ জল, লেবুর জল কিংবা ডাবের জল পান করলে শরীরকে আর্দ্র রাখতে সহায়তা পাওয়া যায় । এছাড়া জলে ভিজিয়ে রাখা চিয়া বীজ বা মৌরি মিশ্রিত জল পান করাও বেশ উপকারী বলে মনে করা হয় ।

আপনার খাদ্যাভ্যাসে ফল অন্তর্ভুক্ত করুন: গ্রীষ্মকালে তরমুজ, ফুটি, শসা, কমলালেবু এবং বাতাবিলেবুর মতো ফলগুলি শরীরে শীতলতা প্রদান করে । এই ফলগুলিতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে ৷ যা জলশূন্যতা রোধে সহায়তা করে । এছাড়া এগুলি হজমশক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে ।

হালকা দুপুরের খাবার বেছে নিন: নৌতপা-র সময়ে দুপুরের খাবার হালকা রাখা উচিত । ডাল, রুটি, সবুজ শাকসবজি, দই এবং ঘোল (বাটারমিল্ক)এসব খাবার শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যোগায় । বিট নুন ও ভাজা জিরের গুঁড়ো মেশানো ঘোল পান করলে হিটস্ট্রোক বা লু-এর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য পাওয়া যায় । গ্রীষ্মকালে ছাতু এবং বেলের শরবতও অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।

সন্ধ্যা ও রাতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন:

সন্ধ্যাবেলায় ভাজাভুজি বা তেলে ভাজা স্নাক্সের পরিবর্তে ফলের স্যালাড কিংবা অঙ্কুরিত শস্য বেছে নিন । বাড়তে বানাননো দই বড়াও কার্যকরী হতে পারে ৷

রাতের খাবার হালকা হওয়া এবং তা সঠিক সময়ে খেয়ে নেওয়াটাই সর্বোত্তম । বেশি রাতে গুরুপাক বা ভারী খাবার খেলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে এবং শারীরিক অস্বস্তি সৃষ্টি হতে পারে ।

এই খাবারগুলো এড়িয়ে চলুন: নৌতপা-র সময়ে চা, কফি, কোমল পানীয় (cold drinks), ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত ঝাল বা মশলাদার খাবার অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এই খাবারগুলো শরীরের জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । এছাড়া, বাইরের বা বাসি খাবার খেলে শরীরে সংক্রমণ এবং ফুড পয়জনিং-এর ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

আগামী নয় দিন যদি আপনি একটি সুষম ও শরীর শীতলকারী খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন, তবে গ্রীষ্মের তীব্র তাপের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব । খাদ্যের সঠিক নির্বাচন শরীরকে কেবল শক্তিই যোগায় না, বরং হিটস্ট্রোক এবং শারীরিক দুর্বলতা থেকেও রক্ষা করতে সহায়তা করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

