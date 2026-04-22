ETV Bharat / health

Special: শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাকৃতিক মন্ত্র !  জানুন কী বলছেন চিকিৎসক

প্রকৃতিচিকিৎসা হাসপাতালে রোগীরা খাদ্য, যোগব্যায়াম এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে ওষুধ ছাড়াই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছেন । চিকিৎসকের সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি আদিত্য আত্রে ৷

Health
প্রকৃতিচিকিৎসায় ডায়াবেটিস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 22, 2026 at 4:18 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

পরিবর্তিত জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা আজ প্রায় প্রতিটি ঘরেই একটি 'নীরব ঘাতক'-কে ডেকে এনেছে এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যা আমাদের কাছে 'ডায়াবেটিস' নামেই পরিচিত । ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন সকালে ইনসুলিন ইনজেকশন এবং ওষুধের তিক্ত স্বাদ দিয়েই তাদের দিন শুরু করেন ৷ অথচ আপনি কি জানেন এই রোগটিকে আমরা প্রায়শই দুরারোগ্য বলে মনে করি এবং সারাজীবন কেবল ওষুধের মাধ্যমেই একে নিয়ন্ত্রণ করে চলার নিয়তি মেনে নিই সেই রোগেরই প্রকৃত নিরাময় লুকিয়ে আছে প্রকৃতির কোলে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে মাটি, জল, সূর্যের আলো এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাসের এক সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা কেবল আমাদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণই করতে পারি না, বরং একটি সুস্থ ও ওষুধমুক্ত জীবনের পথেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারি ।

আধুনিক যুগে ডায়াবেটিস একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ৷ এটি কেবল শরীরের গ্লুকোজ বিপাককেই প্রভাবিত করে না, বরং হৃৎপিণ্ড, কিডনি এবং চোখের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির ওপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে । অগ্ন্যাশয় যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদনে ব্যর্থ হয়, কিংবা শরীর যখন সেই ইনসুলিনকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে অক্ষম হয়, তখনই রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে । বর্তমান জীবনযাত্রায় শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অত্যধিক মানসিক চাপ এবং শর্করা-সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাসের কারণে টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

ডায়াবেটিস কী এবং এর ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি: ডায়াবেটিস কেবল একটি রোগ নয়, বরং এটি এমন একটি বিপাকীয় ব্যাধি যা ধীরে ধীরে শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষয় করে ফেলতে সক্ষম । অগ্ন্যাশয় যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদনে ব্যর্থ হয়, অথবা শরীরের কোষগুলি যখন ইনসুলিনের প্রতি সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায় । বর্তমানের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায়, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এই অবস্থাকে একটি বৈশ্বিক মহামারীতে রূপান্তর করেছে । এর ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হল, এটি একটি 'নীরব ঘাতক' হিসেবে কাজ করে । দীর্ঘ সময় ধরে রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক বেশি থাকলে তা কিডনি বিকল হওয়া, হার্ট অ্যাটাক, দৃষ্টিশক্তি হারানো (রেটিনোপ্যাথি) এবং পায়ে গ্যাংগ্রিনের মতো মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে ।

ডায়াবেটিসের প্রধান লক্ষণ ও শনাক্তকরণ: সময়মতো শনাক্তকরণই হল এটি প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ । এর প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে অত্যধিক তৃষ্ণা, তীব্র খিদে এবং রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া । এছাড়া, কোনও দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই দ্রুত ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি ও দুর্বলতা এবং দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া এগুলিও প্রাথমিক সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে । শরীরের কোনও আঘাত বা ক্ষত যদি বেশ কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেরে না ওঠে, তবে তা রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক হওয়ার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ।

ভারতে রোগীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে: পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র ভারতেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত ৷ অথচ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষই জানেন না তাঁরা ইতিমধ্যেই বহুমূত্র বা ডায়াবেটিসের শিকার হয়েছেন কিংবা সেই অবস্থার দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন । চিকিৎসার ক্ষেত্রে বর্তমানে অ্যালোপ্যাথিই হল সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি; তবে, ন্যাচারোপ্যাথি বা প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমেও এই রোগের নিরাময় সম্ভব বলে দাবি করা হয়ে থাকে ।

প্রকৃতি চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা: প্রকৃতি চিকিৎসা (ন্যাচারোপ্যাথি) অত্যন্ত কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এটি কেবল রোগের লক্ষণগুলিকে দমন না করে, বরং রোগের মূল কারণ অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাপন ও শরীরে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থকেই লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করে । এই চিকিৎসা পদ্ধতির অনুশীলনকারীদের মতে, শরীরে বিষাক্ত পদার্থের পুঞ্জীভবনই হল ডায়াবেটিসের মূল কারণ ।

যেহেতু রোগসমূহ কোনও একটি মৌলিক কারণ থেকেই উদ্ভূত হয়, তাই প্রকৃতিচিকিৎসা (Naturopathy) শরীরের শুদ্ধিকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে । উপবাস চিকিৎসা, মাটির প্রলেপ (Mud packs) এবং নিতম্ব স্নানের (Hip baths) মতো পদ্ধতিগুলি অগ্ন্যাশয়কে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করে ।

ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে চিকিৎসা: জয়পুরের বাপু নগরে অবস্থিত 'ন্যাচারোপ্যাথি সেন্টার'-এর একজন প্রকৃতি-চিকিৎসক (Naturopath), ডাঃ দিলীপ সরণ জানান, প্রকৃতি-চিকিৎসার (Naturopathy) মাধ্যমে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং তাঁদের ক্লিনিকে আগত রোগীদের ক্ষেত্রে যে ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে, তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক । তিনি ব্যাখ্যা করেন, প্রকৃতি-চিকিৎসা শরীরের সহজাত নিরাময় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরীরকে সহায়তা করে । কেবল ওষুধের ওপর নির্ভর না করে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন, যোগব্যায়াম, শারীরিক অনুশীলন এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে ৷ চিকিৎসক আরও উল্লেখ করেন যে, মানুষ এখন ক্রমশ এমন সব চিকিৎসার সন্ধান করছেন, যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত এবং যা শরীরের স্বাভাবিক নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে । বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রতি মাসে এই ন্যাচারোপ্যাথি সেন্টারে আগত রোগীদের 30 শতাংশই হলেন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি ।

এভাবেই আমরা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করি ৷ ডাঃ শরণ বলেন, "ডায়াবেটিসের মূল কারণ হল ভারসাম্যহীন জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস । তাই, চিকিৎসার ভিত্তি হওয়া উচিত প্রাকৃতিক ভারসাম্য ৷ আমরা রোগীদের কোনও ওষুধ খাওয়ৈর পরামর্শ দিই না ।"

তারা কেবল একটি সুষম খাদ্যাভ্যাসই সুপারিশ করেন না; বরং, রোগীর সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমেই তাঁদের চিকিৎসা প্রদান করেন । তারা জোর দিয়ে বলেছেন, ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে ।

অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতিও কার্যকর: ডাঃ শরণ উল্লেখ করেন, অ্যালোপ্যাথির মতোই ন্যাচারোপ্যাথিতেও ডায়াবেটিসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা কঠিন ৷ তবে একে নিশ্চিতভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব । রোগীরা যদি ন্যাচারোপ্যাথির মূলনীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে মেনে চলেন, তবে ওষুধের ওপর তাদের নির্ভরতাও কমিয়ে আনা সম্ভব । সুষম খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমেও রোগীদের উপশম প্রদান করা হয় । ডাঃ শরণ পর্যবেক্ষণ করেন, ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা যখন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই ন্যাচারোপ্যাথি আশার এক আলোকবর্তিকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে । সঠিক পুষ্টি, নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং প্রাকৃতিক প্রতিকারের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কেবল রক্তে শর্করার মাত্রাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, বরং একটি সুস্থ জীবনযাত্রাও গড়ে তুলতে পারেন ।

ডাঃ শরণ জোর দিয়ে বলেন, ডায়াবেটিস এমন একটি চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবিলার ভার কেবল ওষুধের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না । ন্যাচারোপ্যাথি আমাদের সামনে জীবনযাপনের একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ পথ তুলে ধরে । যদিও টাইপ 1 ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা এখনও একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে, তবুও টাইপ 2 ডায়াবেটিসকে শৃঙ্খলাবোধ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, হাইড্রো-থেরাপি (জল-চিকিৎসা) ও মাড-থেরাপি (কাদা-চিকিৎসা) এবং নিয়মিত যোগব্যায়ামের অনুশীলনের মাধ্যমে কেবল নিয়ন্ত্রণে রাখাই সম্ভব নয়, বরং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় একে 'প্রতিরোধ বা নিরাময়' (Reversed) করাও সম্ভব; যার ফলে একজন ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম হন ।

TAGGED:

NATUROPATHY DIABETES TREATMENT
CONTROL SUGAR WITHOUT MEDICINE
ETV BHARAT AGAINST DIABETES
ডায়াবেটিস
DIABETES REVERSAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.