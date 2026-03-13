ETV Bharat / health

মশার উপদ্রোপে নাজেহাল ? ব্যয় না করে এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করুন

মশা কি আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে ? যদি তাই হয়, তবে চিন্তার কিছু নেই । নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে এই সহজ ঘরোয়া প্রতিকারগুলি করুন ৷

mosquitoes Remedies
মশার উপদ্রোপ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 13, 2026 at 2:14 PM IST

4 Min Read
মশা কেবল বিরক্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়ায় না; বরং এরা বেশ কিছু গুরুতর রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে । ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো রোগগুলি প্রায়শই মশার মাধ্যমেই সংক্রমিত হয় । বাজারে লভ্য মশা তাড়ানোর অনেক পণ্য—যেমন কয়েল, স্প্রে কিংবা লিকুইড ভেপোরাইজার এমন সব রাসায়নিক উপাদান ধারণ করে, যা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । ফলস্বরূপ, অনেকেই এখন প্রাকৃতিক ও নিরাপদ বিকল্পের সন্ধান করছেন । মশা তাড়ানোর জন্য আয়ুর্বেদে বেশ কিছু সহজ ঘরোয়া প্রতিকারের উল্লেখ রয়েছে ৷ এগুলি অবলম্বন করলে ঘরের ভেতরের মশার উপদ্রব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব ।

আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় ঘরে মশার উপদ্রব কেন বেড়ে যায় ?

মশার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, সেই নির্দিষ্ট পরিবেশগুলি সম্পর্কে বোঝা অত্যন্ত জরুরি যেখানে মশা সবচেয়ে বেশি বংশবৃদ্ধি করে । সাধারণত, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অন্ধকার স্থান এবং জমে থাকা জলে মশা দ্রুত বংশবিস্তার করে । ফুলের টব, এয়ার কুলার, জলের ট্যাঙ্ক কিংবা ঘরের আশেপাশে থাকা অন্য যেকোনও পাত্রে জমে থাকা জল মশার বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে । তাই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ঘরের ভিতর ও এর আশেপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নিশ্চিত করা যে, কোথাও যেন জল জমে না থাকে ।

গোবর দিয়ে তৈরি ধূপ: আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে, গোবরকে একটি পবিত্রকারী উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় । শুকনো গোবরের ঘুঁটে পোড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, তা পরিবেশকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং মশা তাড়াতেও এটি বেশ কার্যকর বলে মনে করা হয় । বর্তমানে, গোবর দিয়ে তৈরি ধূপকাঠি বা 'আগরবাতি' বাজারে সহজেই পাওয়া যায়; এগুলি জ্বালালে সারা ঘরে একটি প্রাকৃতিক সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং মশার উপদ্রব কমাতে তা সহায়তা করতে পারে ।

কর্পূরের সহজ প্রতিকার: যদি ধোঁয়া তৈরি করা সম্ভব না হয়, তবে কর্পূরের প্রতিকারটি ব্যবহার করা যেতে পারে । এরজন্য একটি ছোট বাটিতে জল নিয়ে তাতে 2-3টি কর্পূরের বড়ি ফেলে দিন । ধীরে ধীরে কর্পূরের সুবাস পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, যা মশা তাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে । এটিকে একটি সহজ এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয় ।

সর্ষের তেল এবং জোয়ান: মশা তাড়ানোর ক্ষেত্রে সর্ষের তেল এবং জোয়ানকেও অত্যন্ত কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে হলে, গুঁড়ো করা জোয়ানের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে নিন ৷ এরপর এই মিশ্রণটি কাগজের ছোট টুকরো বা তুলার বলের গায়ে লাগিয়ে ঘরের বিভিন্ন কোণে রেখে দিন । মশা এদের তীব্র গন্ধ একদমই পছন্দ করে না এবং ফলস্বরূপ সেই এলাকা এড়িয়ে চলে । অনেকে আবার রাতে ঘুমানোর আগে শরীরের উন্মুক্ত অংশে সর্ষের তেলের একটি হালকা প্রলেপ লাগিয়ে নেন, যা মশার কামড়ের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে ।

নিম তেলের প্রদীপ ব্যবহার করুন: আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নিমকে ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয় । নিম তেল মশাদের দূরে রাখতেও অত্যন্ত কার্যকর বলে বিশ্বাস করা হয় । সন্ধ্যার সময়, ঘরের এক কোণে নিম তেল দিয়ে একটি ছোট প্রদীপ জ্বালানো যেতে পারে । মশারা এই তেলের তীব্র গন্ধ পছন্দ করে না ৷ ফলে এই গন্ধ মশাদের ঘরের বাইরে রাখতে সহায়তা করে । রাসায়নিক-ভিত্তিক মশা তাড়ানোর উপকরণের তুলনায় এই পদ্ধতিটিকে অধিক প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ বলে গণ্য করা হয় ।

যদি এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলোর পাশাপাশি ঘরের যথাযথ পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয় এবং কোনও স্থানে জল জমে থাকা রোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তবে মশাজনিত সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

