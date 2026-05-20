উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এই ঘরোয়া উপায়ে ! জীবনযাত্রায় সাধারণ পরিবর্তনগুলো আনুন

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এই ঘরোয়া উপায়ে ! জীবনযাত্রায় সাধারণ পরিবর্তনগুলো আনুন
বর্তমানে জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ঘরোয়া উপায়ে কমান উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা ৷
Published : May 20, 2026 at 9:04 AM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায়, উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন দ্রুত একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে উঠছে । অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবকে এর প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় । লক্ষণীয় বিষয় হল, এমনকি তরুণরাও এখন এই সমস্যার শিকার হচ্ছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদি সময়মতো জীবনযাত্রায় কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যায়, তবে প্রাকৃতিক উপায়েই রক্তচাপকে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।
নুন খাওয়া কমিয়ে দিন:
বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নুন গ্রহণ কমিয়ে দেওয়াকেই গণ্য করা হয় । অতিরিক্ত নুন শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ৷ যার ফলে রক্তচাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে । এর অর্থ হল প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিপস, নোনতা স্নাক্স এবং ফাস্ট ফুড খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে ফেলা । এর পরিবর্তে, সতেজ, হালকা এবং বাড়িতে রান্না করা খাবারই হলো একটি উৎকৃষ্ট বিকল্প ।
আপনার খাদ্যতালিকায় এই উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন:
বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলমূল, সবুজ শাকসবজি, পূর্ণ শস্যদানা, ডাল এবং বাদামের মতো খাবারগুলো রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে । পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার যেমন- কলা, ডাবের জল, পালং শাক এবং কমলালেবু শরীরে সোডিয়ামের প্রভাব প্রশমিত করতে সহায়ক বলে মনে করা হয় । এ ছাড়াও, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা অত্যন্ত জরুরি ৷ কারণ জলনিশূন্যতা রক্তচাপের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
প্রতিদিনের শরীরচর্চাকে অগ্রাধিকার দিন: বর্তমান সময়ের অলস জীবনযাপন বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন 30 থেকে 40 মিনিট শারীরিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী রাখতে সহায়তা করে । দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো, যোগব্যায়াম, সাঁতার কিংবা এমনকি হালকা শরীরচর্চাও অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে । নিয়মিত শরীরচর্চা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সহায়তা করে যা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের জন্য একান্ত অপরিহার্য একটি বিষয় ।
পর্যাপ্ত ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন: অবিরাম মানসিক চাপ, রাতে দীর্ঘক্ষণ জেগে থাকা, স্ক্রিনের সামনে অতিরিক্ত সময় কাটানো এবং পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবকে রক্তচাপ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন, মানসিক চাপ ধীরে ধীরে শরীরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং হৃদরোগজনিত জটিলতার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । এমতাবস্থায়, মানসিক প্রশান্তিদায়ক বিভিন্ন অনুশীলন যেমন ধ্যান (মেডিটেশন), গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল এবং যোগব্যায়াম অবলম্বন করা অত্যন্ত সুফলদায়ক হতে পারে ।
ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন: ধূমপান এবং অতিরিক্ত মদ্যপান রক্তনালীগুলির ক্ষতি করতে পারে ৷ যার ফলে রক্তচাপের মাত্রায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় । চিকিৎসকরা জোর দিয়ে বলেন যে, হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি । এর ফলে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাও সহজ হবে এবং তা স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই অবস্থান করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)