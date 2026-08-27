রান্নাঘরের এই সম্পদ চিনিকেও টেক্কা দেয় ! মিষ্টির স্বাদ মেটান 'সুপার-সুইটনার' উপাদানগুলির সাহায্যে

রান্নাঘরের এই সম্পদ চিনিকেও টেক্কা দেয় ! মিষ্টির স্বাদ মেটান 'সুপার-সুইটনার' উপাদানগুলির সাহায্যে
চিনির দাম এখন বেড়ে গিয়েছে, তাই মিষ্টি স্বাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলোর দিকে ঝুঁকলে কেমন হয় ?
Published : August 27, 2026 at 11:18 AM IST
সম্প্রতি চিনির দাম বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ বিশেষ করে উৎসবের মরশুমে চিনির দাম বাড়লে তা বাজারের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে । পাশাপাশি, চিনি যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সে বিষয়টিও উপেক্ষা করা যায় না ।
এই দুটি বিষয় মাথায় রেখে, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর বিকল্প জানা দরকার যা প্রাকৃতিক মিষ্টতা জোগানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী ।
খেজুর: খেজুরের মিষ্টতার কথা সবারই জানা ৷ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির এই সময়ে চিনির পরিবর্তে কেন এই স্বাস্থ্যকর বিকল্পটি ব্যবহার করা হবে না ? মিষ্টির উৎস হিসাবে খেজুরকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, তার কয়েকটি উপায় নিচে দেওয়া হল:
খেজুরের বীজ ছাড়িয়ে নিন এবং 15 মিনিটের জন্য গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন । এরপর এগুলিকে ব্লেন্ড করে একটি ঘন পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করে নিন । ডেজার্ট, চা বা কফিতে মিষ্টির বিকল্প হিসাবে আপনি এই পেস্টটি ব্যবহার করতে পারেন ।
এছাড়া আপনি খেজুরের সিরাপও তৈরি করতে পারেন । খেজুরগুলি 10-12 মিনিট জলে ফুটিয়ে নিন ৷ এতে খেজুরের মিষ্টতা জলে মিশে সিরাপ তৈরি হবে । এরপর তরলটি ছেঁকে নিয়ে একটি ছোট বোতলে সংরক্ষণ করুন ।
খেজুরের বীজ ছাড়িয়ে সেগুলি শুকিয়ে নিন এবং গুঁড়ো করে ফেলুন । এই গুঁড়ো যেকোনও মিষ্টি খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
স্টিভিয়া: খুব কম মানুষই জানেন যে স্টিভিয়া উদ্ভিদটি একটি প্রাকৃতিক মিষ্টির উৎস ৷ যা চিনির চেয়েও বেশি মিষ্টি স্বাদ দিতে সক্ষম । এই কারণেই একে 'সুগার প্ল্যান্ট' বা 'চিনি-উদ্ভিদ' বলা হয় । ডায়াবেটিস রোগী এবং যারা ওজন কমাতে চাইছেন, তাদের জন্য স্টিভিয়া পাতা অত্যন্ত উপকারী । চা বা কফি তৈরির সময় আপনি এতে এক বা দুটি স্টিভিয়া পাতা যোগ করতে পারেন ।
মধু: মধু চিনির একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প ৷ এর সামান্য পরিমাণই বেশ ভালো মিষ্টি স্বাদ এনে দেয় । পরের বার চা তৈরির সময় চিনি বা গুড়ের বদলে মধু ব্যবহার করে ভেষজ ঘরানার পানীয়র স্বাদ উপভোগ করুন । তবে মনে রাখবেন, ফুটন্ত চা বা কফিতে মধু মেশানো উচিত নয় ।
দারুচিনি ও মৌরি: চা বা কফিতে যদি খুব হালকা মিষ্টি স্বাদ চান, তবে দারুচিনি ও মৌরি চমৎকার বিকল্প হতে পারে । এগুলি পানীয়তে মৃদু মিষ্টি ভাব আনার পাশাপাশি এর স্বাদও বাড়িয়ে তোলে । আপনার পানীয়তে দুই চা-চামচ মৌরি এবং এক ইঞ্চি পরিমাণ দারুচিনির টুকরো যোগ করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)