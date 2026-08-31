অন্ত্রের স্বাস্থ্য, ভালো মেজাজ ও ভালো ঘুমের সম্পর্ক কতটা ? ব্যাক্ষা করলেন ডায়েটিশিয়ান

অন্ত্রের স্বাস্থ্য, ভালো মেজাজ ও ভালো ঘুমের সম্পর্ক কতটা ? ব্যাক্ষা করলেন ডায়েটিশিয়ান
অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও অনিয়মিত জীবনযাপন কেবল আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করে না, বরং আপনাকে মানসিকভাবেও অসুস্থ বোধ করায় ।
Published : August 31, 2026 at 10:20 AM IST
খাওয়ার পরপরই যদি প্রায়শই পেটে ভারী ভাব অনুভূত হয়, বারবার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে কিংবা সবসময় মন-মেজাজ খারাপ থাকে, তবে এটি স্পষ্ট যে আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে।
‘জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ 2026’ (1 থেকে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পালিত হয়) উপলক্ষে ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক ব্যাখ্যা করেন, অন্ত্রের কাজ কেবল খাবার হজম করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে শুরু করে আমাদের মানসিক সুস্থতা সবকিছুর উপরই এর প্রভাব রয়েছে ।
সুস্থ থাকার জন্য ভালো হজমশক্তি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ৷ কারণ এটি শরীরকে শক্তি ধরে রাখতে এবং আমাদের সর্বদা কর্মক্ষম থাকতে সহায়তা করে । এটি মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে । যদি হজম প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা থাকে, তবে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের (Gut health) দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন রুটিনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা উচিত ।
অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ
কাজের ব্যস্ততার মাঝে যখন-তখন যা-তা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে । ব্যস্ত সময়সূচির কারণে অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুধা উপেক্ষা করেন । অন্যদিকে রাতে অতিরিক্ত খাবার খাওয়া অন্ত্রের ক্ষতি করে । একইভাবে, অনিয়মিত ঘুম ও জেগে থাকার চক্র অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । এসব কারণে বর্তমানে অনেকেই বুক জ্বালাপোড়া, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যায় ভুগছেন । আমাদের খাদ্যাভ্যাসের মানও দ্রুত খারাপ হচ্ছে; খাবারের তালিকায় ফল ও শাকসবজির অভাব এবং সেই সঙ্গে অতিরিক্ত চা, কফি ও অ্যালকোহল পান সরাসরি অন্ত্রের ক্ষতি করছে ।
প্রোবায়োটিক উপকারী: বাজারে এখন প্রচুর প্রোবায়োটিক পণ্য পাওয়া যায় । যদিও এগুলির সবই উচ্চমানের এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে দাবি করা হয়, তবুও প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া প্রোবায়োটিকের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয় ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য প্রোবায়োটিক অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয়, কারণ এগুলি অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । দই হল প্রোবায়োটিকের সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সহজে লভ্য উৎস । এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে গাঁজানো বা ফারমেন্টেড খাবার (যেমন- ইডলি, ধোসা) থাকে, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
রাতে দেরিতে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ: রাতে দেরিতে খাওয়া অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । রাতে লেপটিন হরমোনের যা খিদে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন কমে যায় । এরফলে ক্ষুধা বেড়ে যায় এবং মানুষ অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে ৷ যারফলে হজমের সমস্যা, গ্যাস ও অ্যাসিডিটি দেখা দেয় ।
সুস্থ অন্ত্রের জন্য যেসব খাবার এড়িয়ে চলবেন:
প্রসেসড বা প্রক্রিয়াজাত খাবার: চিপস, বিস্কুট, নুডলস, প্রক্রিয়াজাত মাংস, রেডি-টু-ইট খাবার ইত্যাদি । এগুলি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতি করে ।
কৃত্রিম মিষ্টি বা সুইটনার: অ্যাসপার্টেম ও স্যাকারিনযুক্ত পণ্য অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া এবং রক্তে শর্করার মাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । কোল্ড ড্রিংকস, সুগার-ফ্রি চুইংগাম এবং কম ক্যালোরিযুক্ত স্ন্যাকসে এগুলি পাওয়া যায় ।
রেড মিট ও প্রক্রিয়াজাত মাংস: অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে তা হজমের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে । এর পরিবর্তে মাছ, ডাল বা মুরগির মাংসের মতো স্বাস্থ্যকর প্রোটিনের উৎস বেছে নেওয়া ভালো ।
অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার: এগুলি পেট ফাঁপার কারণ হতে পারে । যেমন—পেস্ট্রি, কেক, সাদা পাউরুটি, পাস্তা, সোডা, এনার্জি ড্রিংকস এবং প্যাকেটজাত জুস ।
অ্যালকোহল: এটি ঘুম এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
এই বিষয়গুলি মনে রাখুন:
অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নিন । আপনার প্রতিদিনের খাবারের জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করুন ৷ আদর্শগতভাবে সকাল 8টা থেকে রাত 8টার মধ্যে খাওয়া উচিত ।
সারাদিন ধরে অন্তত দুই লিটার জল পান করা অত্যন্ত জরুরি ।
সচেতনভাবে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন ৷ অর্থাৎ আপনি কী খাচ্ছেন, সেদিকে মনোযোগ দিন ।
শান্ত পরিবেশে বসে খাবার খান ৷ খাওয়ার সময় টিভি বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন ।
সুস্থ পরিপাকতন্ত্র বজায় রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক কার্যকলাপ প্রয়োজন ।
দই, ঘোল, আদা, মৌরি, জিরে, জোয়ান, দারুচিনি এবং ধনে এই ধরনের খাবার ও মশলা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।
উচ্চ আঁশযুক্ত (ফাইবার) খাবার অন্ত্রের জন্য ভালো:
শস্যদানা বা হোল গ্রেইন (ওটস, কিনোয়া, লাল চাল)
ডাল ও শিমজাতীয় খাবার (মুসুর ডাল, ছোলা, কালো মটরশুঁটি বা ব্ল্যাক বিনস)
ফলমূল (আপেল, কলা, বেরি জাতীয় ফল)
শাকসবজি (ব্রকলি, গাজর ইত্যাদি)
বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার (যেমন- কাঠবাদাম, তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড, চিয়া সিড)
অন্ত্রের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে:
অন্ত্রে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীবের (মাইক্রোব) বসবাস ৷ প্রতিদিন সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেলে এগুলি সুস্থ অবস্থায় থাকে । অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া অন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি ঘুমের গুণমানকেও প্রভাবিত করে ।
দীর্ঘদিন ধরে অনিদ্রার সমস্যা থাকলে তা 'স্লিপ অ্যাপনিয়া'-র (ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাময়িক বিরতি) কারণ হতে পারে । এটি বিপাকক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং ক্ষুধা বা খাওয়ার অভ্যাসের ওপর প্রভাব ফেলে । সব মিলিয়ে, এসব সমস্যার ফলে স্থূলতা ও উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) থেকে শুরু করে উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে । রাগ, উদ্বেগ বা অত্যধিক আনন্দের মতো আবেগও অন্ত্রের কার্যকলাপে প্রভাব ফেলে । ডোপামিন ও সেরোটোনিন উৎপাদনে অন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ এই উপাদানগুলি মেজাজ, ঘুম এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11260001/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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