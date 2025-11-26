প্রতি বছর 26 নভেম্বর কেন জাতীয় দুগ্ধ দিবস পালিত হয় ? আসল তথ্য জানুন
দুধ কেবল পুষ্টির উৎস নয়, এটি শক্তি, শক্তি এবং সুস্বাস্থ্যের একটি সম্পূর্ণ বিশ্বও প্রদান করে ।
Published : November 26, 2025 at 10:26 AM IST
শিশু থেকে বয়স্ক, প্রায় সকল বয়সি মানুষের জীবনেই দুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ জীবনের শুরু থেকেই আমাদের জীবনে দুধের গুরুত্ব অপরিসীম । দুধ এমন একটি পুষ্টিকর খাবার, যা সব বয়সের মানুষের অবশ্যই তাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি । তাই 26 নভেম্বর 'জাতীয় দুগ্ধ দিবস' হিসেবে পালিত হয় যাতে আরও বেশি মানুষকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং দুগ্ধজাত খাদ্যকে ব্যবসা হিসাবে উন্নত করা যায় বিশ্বব্যাপী । বিশ্বব্যাপী দুগ্ধজাত বাজার বিশ্ব অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । ভারতীয় অর্থনীতির সেটআপে এর ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে । পৃথিবীতে ভারত সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন করে ।
দুধ এমনই একটি খাদ্য যা শতাব্দী ধরে আমাদের খাদ্যতালিকার অংশ হয়ে আসছে । গরু এবং মোষের দুধ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় । শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই দুধ পান করতে বা দুগ্ধজাত খাবার খেতে পছন্দ করেন ।
দুধকে পুষ্টির সর্বোত্তম এবং প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । দুধ আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এতে থাকা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিন কেবল হাড়কে শক্তিশালী করে না বরং মানসিক ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে তুলে ধরার জন্য এবং নিয়মিত দুধ খাওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর জাতীয় দুগ্ধ দিবস পালিত হয় ।
জাতীয় দুগ্ধ দিবস কখন পালিত হয় ?
প্রতি বছর 26 নভেম্বর জাতীয় দুগ্ধ দিবস পালিত হয় । 2025 সালে, এই দিনটি বুধবারে পড়ে । এই তারিখটি ভারতের দুগ্ধ খাতের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মৃতিকে তুলে ধরা হয় ।
কেন জাতীয় দুধ দিবস পালিত হয় ?
ডঃ ভার্গিস কুরিয়েনের জন্মদিন স্মরণে জাতীয় দুধ দিবস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল । ডঃ কুরিয়েনকে ভারতে শ্বেত বিপ্লবের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পর, তিনি দুগ্ধ খাতে কাজ শুরু করেন এবং কৃষকদের জন্য একটি সংগঠিত ও লাভজনক কাঠামো প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন ।
তাঁর উদ্যোগের ফলে কাইরা জেলা সমবায় দুধ উৎপাদক ইউনিয়ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ যা পরবর্তীতে বিখ্যাত ব্র্যান্ড আমুলে রূপান্তরিত হয় । তাঁর নেতৃত্বে অপারেশন ফ্লাড চালু করা হয়, যা ভারতে দুধ উৎপাদন এবং বিতরণের চেহারা বদলে দেয় ৷
এই অভিযানের তিনটি পর্যায়ে, দেশজুড়ে একটি শক্তিশালী দুধ গ্রিড তৈরি করা হয়েছিল ৷ লক্ষ লক্ষ কৃষকের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং দেশকে দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সক্ষম করা হয়েছিল । 2014 সালে, জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড ভারতীয় দুগ্ধ ফেডারেশন এবং 22টি রাজ্য-স্তরের দুধ ইউনিয়ন ডঃ কুরিয়েনের অবদান স্মরণে প্রতি বছর 26 নভেম্বর জাতীয় দুগ্ধ দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
দুধ কেবল আমাদের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশই নয়, এটি দেশের অর্থনীতি এবং গ্রামীণ জীবিকার মেরুদণ্ডও । ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে একটি ৷ লক্ষ লক্ষ পরিবার তাঁদের আয়ের জন্য দুগ্ধজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল ।
দুধের উপকারিতা (Benefits Of Milk):
ভালো ঘুম হতে সাহায্য করে: দুধে ট্রিপটোফ্যান এবং মেলাটোনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে ৷ যা ঘুমের হরমোন সক্রিয় করে । এটি ঘুমের মান উন্নত করে এবং অনিদ্রা দূর করে ।
পেশী মেরামত করে: রাতের বেলা দুধ পান করলে শরীরে প্রোটিন সরবরাহ হয় ৷ যা পেশী মেরামত এবং গঠনে সাহায্য করে, বিশেষ করে যাঁরা ব্যায়াম করেন তাঁদের জন্য উপকারী ।
হাড় শক্তিশালী করে: ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি হাড় এবং দাঁতকে শক্তিশালী করে ৷ অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড় সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ করে ।
যদিও দুধে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির মতো অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে, তবুও কিছু মানুষ ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা, অ্যালার্জি বা খাদ্যাভ্যাসের কারণে দুধ খেতে পারেন না । তাই যদি আপনিও দুধ খেতে না পারেন এমন কিছু অ-দুগ্ধজাত বিকল্প সম্পর্কে জানা দরকার যা পুষ্টি সরবরাহ করবে এবং আপনাকে দুধের কারণে সৃষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না । সেগুলি কী কী ?
আমন্ড দুধ: আপনি সহজেই বাড়িতে আমন্ড দুধ তৈরি করতে পারেন । আপনার যা দরকার তা হল গোটা আমন্ড এবং জল । আ খোসা ছাড়িয়ে, জল দিয়ে পিষে নিন এবং একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন । আমন্ড দুধ প্রস্তুত । এর হালকা মিষ্টি স্বাদ একটি জনপ্রিয় পছন্দ । আমন্ডের উপকারিতা এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে উপকারী করে তোলে । এটি একটি দুর্দান্ত কম-ক্যালোরিযুক্ত দুধ । তবে গরুর দুধের তুলনায়, এতে ক্যালোরি, চর্বি এবং প্রোটিন কম ।
ভাতের দুধ: চালের দুধও জলে ভাত পেষ্ট করে তৈরি করা হয় । এতে হালকা মিষ্টি থাকে । এতে কার্বোহাইড্রেট বেশি কিন্তু ফ্যাট কম থাকে । এটি অ্যালার্জির ঝুঁকিও কমায় । তবে, যদি আপনি বেশিরভাগ সময় ভাত খান, তাহলে এই দুধ খাওয়া সীমিত করুন ।
ওটস মিল্ক: ওটস মিল্ক স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী । এতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার এবং ক্যালোরি থাকে । অতএব, এটি খুবই পুষ্টিকর । এটি কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে । অতএব এটি হৃদরোগের জন্য উপকারী ।
নারকেল দুধ: নারকেলের দুধ অনেক খাবারে ব্যবহার করা হয় । এর স্বাদ মিষ্টি এবং বেশ ঘন । এটি অনেক তরকারি, শেক এবং সিরিয়ালে ব্যবহৃত হয় । তবে, এতে প্রোটিনের পরিমাণ খুব কম ।
কাজু দুধ: এটি বাড়িতেও সহজেই তৈরি করা যেতে পারে । কাজু জলে ভিজিয়ে রাখুন, জল দিয়ে পিষে নিন এবং ছেঁকে নিন । এটি স্মুদি বা কফিতেও যোগ করা যেতে পারে । এর স্বাদ মিষ্টি এবং চিনি কম, যা এটিকে একটি ভালো পছন্দ করে তোলে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10819418/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11207051/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10534225/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7422486/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9873892/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)