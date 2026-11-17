চোখের সামনে কারও মৃগীর খিঁচুনি হলে আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপ
National Epilepsy Day: মৃগীরোগের খিঁচুনি দেখা দিলে আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা জানা জরুরি, যাতে রোগীকে আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা করা যায় ।
Published : November 17, 2026 at 12:27 PM IST
এপিলেপটিক সিজার বা মৃগীর খিঁচুনি যার ফলে কেউ হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে, শরীরে খিঁচুনি শুরু হতে পারে বা পড়ে যেতে পারে এমন দৃশ্য দেখাটা বেশ ভীতিজনক হতে পারে । তবে এই ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি ৷ এটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য আঘাত থেকে রক্ষা করতে এবং সুস্থ হয়ে উঠতে সহায়তা করে ।
প্রথম কাজ হল শান্ত থাকা এবং ওই ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে মনোযোগ দেওয়া । জেনে নেওয়া যাক, কারো এপিলেপটিক সিজার হলে কী করা উচিত ?
কেউ মৃগীরোগের খিঁচুনিতে আক্রান্ত হলে আপনার কী করা উচিত ?
যদি দেখেন কেউ মৃগীরোগের খিঁচুনিতে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং পড়ে যেতে চলেছেন, তবে তাকে সাবধানে ধরে মেঝেতে নিরাপদে শুইয়ে দেওয়া আপনার দায়িত্ব ।
এই সময়ে খেয়াল রাখুন যেন আশেপাশে কোনও ধারালো বস্তু বা এমন কিছু না থাকে যা থেকে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে ।
এরপর, রোগীর ঘাড়ের নীচে একটি নরম কাপড় বা বালিশ দিন এবং নিশ্চিত করুন যেন ঘাড়ের চারপাশের পোশাক ঢিলেঢালা থাকে ।
সম্ভব হলে, রোগীকে এক পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে সাহায্য করুন ।
খিঁচুনি কতক্ষণ স্থায়ী হল তা খেয়াল রাখুন এবং রোগী জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর পাশেই থাকুন ।
ভুল ধারণা এবং যেসব ভুল এড়িয়ে চলতে হবে:
খিঁচুনির সময় কারও পক্ষে নিজের জিহ্বা গিলে ফেলা সম্ভব নয় ৷ তাই রোগীর মুখে আঙুল, চামচ বা কোনও কাপড় ঢোকানোর চেষ্টা করবেন না । যেসব পরিস্থিতিতে জরুরি চিকিৎসাসেবার প্রয়োজন হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে: 5 মিনিটের বেশি সময় ধরে খিঁচুনি স্থায়ী হওয়া, জ্ঞান ফেরার আগেই বারবার খিঁচুনি হওয়া, শ্বাসকষ্ট, শারীরিক আঘাত পাওয়া অথবা জীবনে প্রথমবারের মতো খিঁচুনি হওয়া ।
কখন একজন নিউরোসার্জনের পরামর্শ নেওয়া উচিত ?
একজন নিউরোসার্জন পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে খিঁচুনির ধরণ নির্ণয় করতে পারেন । চিকিৎসার অংশ হিসাবে ব্রেন স্ক্যান, ইইজি (EEG) পরীক্ষা এবং ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে । একজন নিউরোসার্জন হিসেবে আমার অভিমত হল, যদি ওষুধ দিয়ে খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় বিশেষ করে যদি মস্তিষ্কের ঠিক কোন জায়গা থেকে এই সমস্যা হচ্ছে তা শনাক্ত করা সম্ভব হয় তবে রোগীর জন্য অস্ত্রোপচার বা সার্জারি একটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে ।
https://www.nhs.uk/symptoms/what-to-do-if-someone-has-a-seizure-fit/
https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)