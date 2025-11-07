এই ক্যানসার শুধু বয়স্কদের নয় 30 বছর বয়সের আগেই হতে পারে ! আজই সাবধান হয়ে যান

এই ক্যানসার শুধু বয়স্কদের নয় 30 বছর বয়সের আগেই হতে পারে ! আজই সাবধান হয়ে যান
অল্প বয়সেই কোলন ক্যানসারের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা উদ্বেগের কারণ । এই রোগটি এখন আর কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি তরুণদেরও প্রভাবিত করছে ।
Published : November 7, 2025 at 10:23 AM IST
আজকাল পরিবর্তিত জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপের কারণে, আগের তুলনায় অনেক গুরুতর রোগ কম বয়সেই দেখা দিচ্ছে । এরমধ্যে একটি হল ক্যানসার ৷ এবং এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, প্রতি বছর 7 নভেম্বর জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস হিসাবে পালিত হয় ।
কোলন ক্যানসার বা কোলোরেক্টাল ক্যানসার (CRC) হল বৃহৎ অন্ত্রের একটি রোগ ৷ এটি এক ধরণের ক্যানসার যা মলদ্বার বা কোলন থেকে উৎপন্ন হয় ৷ যা কোলন ক্যানসার নামেও পরিচিত । আপনার কোলন, সিকাম, মলদ্বার এবং মলদ্বার বৃহৎ অন্ত্র তৈরি করে । ইলিয়াম এবং বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ইলিওসেকাল ভালভ, ছোট অন্ত্র থেকে বৃহৎ অন্ত্রে কাইমের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে ।
কোলন ক্যানসার মূলত বৃহৎ অন্ত্রে ঘটে যেখানে হজমের ফলে বর্জ্য পদার্থ জমা হতে শুরু করে, কোলন হজমকৃত খাবার থেকে ভিটামিন এবং পুষ্টি শোষণ করে যা এর মধ্য দিয়ে যায় । এটি সাধারণত তখন শুরু হয় যখন অস্বাভাবিক কোষগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, মলদ্বারের প্রাচীর এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুতে আক্রমণ করে । CRC প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ধরণের ক্যানসারগুলির মধ্যে একটি । এটি সবচেয়ে মারাত্মক ৷ যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় । যদিও CRC সাধারণত পুরুষদের মধ্যে পাওয়া যায়, মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।
এই রোগটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 50 বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে পাওয়া যেত ৷ কিন্তু এখন 20 থেকে 40 বছর বয়সি তরুণদের মধ্যে এর ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রাথমিক লক্ষণগুলি শনাক্ত করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ চিকিৎসা বিলম্বিত করা কঠিন হতে পারে । এখানে একটি বিস্তারিত সারসংক্ষেপ দেওয়া হল । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
কোলন ক্যানসারের লক্ষণ যা আপনার কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়:
ক্রমাগত পেটে ব্যথা এবং খিঁচুনি: ঘন ঘন পেটে ব্যথা, গ্যাস বা খিঁচুনি একটি স্বাভাবিক সমস্যা বলে মনে হতে পারে ৷ তবে এগুলি কোলন ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ।
মলত্যাগে অসুবিধা: ঘন ঘন কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, বা মলত্যাগে হঠাৎ পরিবর্তনকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ।
মলে রক্ত: মলে রক্ত বা কালো মল গুরুতর সতর্কতা লক্ষণ ।
হঠাৎ ওজন হ্রাস: কোনও কারণ ছাড়াই দ্রুত ওজন হ্রাস একটি গুরুতর অসুস্থতার ইঙ্গিত দেয় ।
ক্রমাগত ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও দুর্বল বোধ করা আয়রনের ঘাটতি এবং ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
পেটে ফোলাভাব: দীর্ঘ সময় ধরে ফোলা বা ভারী বোধ করাও একটি লক্ষণ ।
খিদে না পাওয়া: নিয়মিত খিদে না থাকা এবং খাওয়ার পরে দ্রুত পেট ভরা বোধ করাও মনোযোগ দেওয়ার মতোই লক্ষণ । এটি উপেক্ষা করা ঠিক হবে না ৷ এরজন্য একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷
প্রতিরোধ পদ্ধতি: কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করতে, জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
আঁশযুক্ত খাবার: আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় গোটা শস্য, সবুজ শাকসবজি এবং ফল অন্তর্ভুক্ত করুন ।
রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন: এই খাবারগুলির অতিরিক্ত ব্যবহার কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় ।
পর্যাপ্ত জল পান করুন: শরীরকে হাইড্রেটেড রাখলে পাচনতন্ত্র সুস্থ থাকে ।
নিয়মিত ব্যায়াম: প্রতিদিন কমপক্ষে 30 মিনিট যোগব্যায়াম, হাঁটা বা অন্য কোনও শারীরিক কার্যকলাপ করুন ।
ধূমপান এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন: এই অভ্যাসগুলি ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক গুণ বৃদ্ধি করে ।
নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: বিশেষ করে যদি পারিবারিকভাবে ক্যানসারের ইতিহাস থাকে, তাহলে সময়ে সময়ে কোলনোস্কোপি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করাতে ভুলবেন না ।
মানসিক চাপ কমানো: ধ্যান, প্রাণায়াম এবং পর্যাপ্ত ঘুম ভালো মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং রোগের ঝুঁকি কমায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)