নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর আলোচনায় CPR, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের সময় এই পদ্ধতিটি কীভাবে কাজ করে ?

নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর আলোচনায় CPR, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের সময় এই পদ্ধতিটি কীভাবে কাজ করে ?
Cardiac arrest: অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ও সিপিআর (CPR) নিয়ে আলোচনা জোরদার হয়েছে । জানুন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী ?
Published : October 9, 2026 at 9:52 AM IST
বৃহস্পতিবার সকালে চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক মর্মান্তিক খবর এল । প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা নানা পাটেকরের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়েন । 75 বছর বয়সি এই অভিনেতা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের (হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া) কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।
নানা পাটেকরের প্রয়াণে সবাই যখন শোকাহত, তখন এই ঘটনাটি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নিয়ে আবারও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে । জানা গিয়েছে, তাঁর জীবন বাঁচানোর জন্য টানা 45 মিনিট সিপিআর (CPR) দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এমন পরিস্থিতিতে সিপিআর কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ?
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী ?
চিকিৎসকরা ব্যাখ্যা করেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল এমন একটি সংকটপূর্ণ অবস্থা যখন হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় । এর ফলে মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে । এটি হার্ট অ্যাটাক থেকে ভিন্ন ৷ হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে মূলত হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহে বাধা সৃষ্টি হয় । কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের সময় কোনও ব্যক্তি হঠাৎ লুটিয়ে পড়তে পারেন, বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে । দ্রুত চিকিৎসা বা সহায়তা না পেলে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমতে থাকে ।
তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া কেন অত্যন্ত জরুরি ?
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়াবহতা বিবেচনা করলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । হৃদপিণ্ড যখন রক্ত পাম্প করা বন্ধ করে দেয়, তখন অক্সিজেনের অভাবে সবার আগে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় । পেশাদার চিকিৎসা সহায়তা না আসা পর্যন্ত মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্ত ও অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিটিই হলো জরুরি সিপিআর (CPR)।
কখন সিপিআর-এর প্রয়োজন হয় ?
যদি কোনও ব্যক্তি হঠাৎ পড়ে যান এবং কোনও সাড়া না দেন, তবে দেখুন তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিচ্ছেন কি না এবং অবিলম্বে জরুরি চিকিৎসা সেবায় (যেমন- অ্যাম্বুলেন্স) কল করুন । এর পাশাপাশি, বুকের ঠিক মাঝখানে জোরে ও দ্রুত চাপ দিয়ে 'চেস্ট কম্প্রেশন' (বুক চাপানোর প্রক্রিয়া) শুরু করুন । যদি আশেপাশে কোনও এইডি (AED - Automated External Defibrillator) থাকে, তবে দেরি না করে সেটি ব্যবহার করুন ।
সিপিআর-এর বিভিন্ন ধরণ কী কী ?
রেসকিউ ব্রেথ বা কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসসহ সিপিআর: এতে চেস্ট কম্প্রেশনের পাশাপাশি মুখ দিয়ে মুখে শ্বাস দেওয়ার প্রক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত থাকে । এই ধরনের সিপিআর করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের বা সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন হয় ।
শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে সিপিআর (Hands-only CPR): এতে কেবল হাতের সাহায্যে চেস্ট কম্প্রেশন করা হয় । এই পদ্ধতির জন্য কোনও সনদের প্রয়োজন নেই, আপনি নিজেই এটি শিখে নিতে পারেন ।
সিপিআর করার সঠিক পদ্ধতি
ব্যক্তিকে একটি শক্ত ও সমতল জায়গায় চিত করে (পিঠের ওপর ভর দিয়ে) শুইয়ে দিন ।
ব্যক্তির বুকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসুন । এক হাতের তালুর নীচের অংশ (হিলের অংশ) বুকের ঠিক মাঝখানে রাখুন, তার ওপর অন্য হাতটি রাখুন এবং আঙুলগুলি একে অপরের সঙ্গে গেঁথে নিন ।
আপনার কাঁধ হাতের ঠিক উপরে রাখুন এবং বাহু সোজা রাখুন । চেস্ট কম্প্রেশন করার সময় শরীরের ওজন ব্যবহার করুন ।
বুক অন্তত 2 ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ত চাপ দিন । প্রতিটি চাপের পর পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে (উপরে উঠতে) দিন ।
প্রতি মিনিটে 100 থেকে 120 বার চাপ দেওয়ার গতিতে কম্প্রেশন করুন । যদি আপনার প্রশিক্ষণ থাকে, তবে প্রতি 30 বার চেস্ট কম্প্রেশনের পর দুইবার মুখ দিয়ে মুখে শ্বাস দিন । আর যদি আপনার কোনও প্রশিক্ষণ না থাকে, তবে কোনও বিরতি ছাড়াই চেস্ট কম্প্রেশন চালিয়ে যান ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3475464/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)