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45 মিনিট ধরে সিপিআর দেওয়ার পরেও নানা পাটেকরের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী ? জানুন বিস্তারিত

Nana Patekar: 75 বছর বয়সে প্রয়াত বলিউড অভিনেতা নানা পাটেকর ৷ 45 মিনিট সিপিআর (CPR) দেওয়ার পরেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ।

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নানা পাটেকর (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 8, 2026 at 10:08 AM IST

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বৃহস্পতিবার সকালে চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক অত্যন্ত দুঃখজনক খবর এল । প্রবীণ বলিউড অভিনেতা নানা পাটেকর 75 বছর বয়সে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন ।

চিকিৎসকরা জানান, টানা 45 মিনিট ধরে সিপিআর (CPR) দিয়ে তাঁকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি ।

এই মর্মান্তিক খবরটি সবাইকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে এবং আবারও এমন এক প্রাণঘাতী বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যা কোনও পূর্বসংকেত ছাড়াই আঘাত হানে । জেনে নেওয়া যাক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী এবং এমন জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে জীবন বাঁচানো সম্ভব ।

হার্ট অ্যাটাক এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের মধ্যে পার্থক্য কী ?

আমরা প্রায়শই এই দু'টি অবস্থাকে একই মনে করে ভুল করি, অথচ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে । হার্ট অ্যাটাক ঘটে যখন হৃদপিণ্ডের ধমনীতে কোনও বাধার কারণে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয় । অন্যদিকে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল হৃদপিণ্ডের 'বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায়' (Electrical System) ত্রুটিজনিত সমস্যা ৷ এতে হৃদস্পন্দন হঠাৎ অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং হৃদপিণ্ড শরীরজুড়ে রক্ত ​​পাম্প করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় । তবে এটাও সত্য যে, হার্ট অ্যাটাকের ফলে হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।

এই বিপদটি কোনও পূর্বসংকেত ছাড়াই আঘাত হানে

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের সবচেয়ে ভীতিজাগানিয়া দিক হল, এটি প্রায়শই কোনও পূর্বলক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ ঘটে । এর তাৎক্ষণিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

হঠাৎ পড়ে যাওয়া এবং জ্ঞান হারানো ।

নাড়ির স্পন্দন না পাওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া ।

খুব কম ক্ষেত্রে, এটি শুরুর আগে বুকে অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা বা হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।

কারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন ?

যাঁদের আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা যাঁদের পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি । এছাড়া হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া (Enlarged Heart), জন্মগত হৃদরোগ এবং করোনারি ধমনীর রোগ এর প্রধান কারণ । অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনও এই ঝুঁকি বাড়ায় ৷ উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, ধূমপান, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং বয়স বেড়ে যাওয়া এগুলি ঝুঁকির মূল কারণ ।

জরুরি পরিস্থিতিতে কী করবেন ?

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না । এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যদি আপনার চোখের সামনে কেউ হঠাৎ পড়ে যান এবং শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেন, তবে আতঙ্কিত হবেন না, বরং তাৎক্ষণিকভাবে নিচের পদক্ষেপগুলি নিন:

সাহায্যের জন্য ডাকুন: প্রথমেই স্থানীয় জরুরি সেবা বা অ্যাম্বুলেন্সে কল করুন ।

সিপিআর (CPR) শুরু করুন: চিকিৎসকদের দল না আসা পর্যন্ত 'চেস্ট কম্প্রেশন' বা বুকের ওপর চাপ প্রয়োগের প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যান অর্থাৎ রোগীর বুকের মাঝখানে অবিরাম জোরে ও দ্রুত চাপ দিতে থাকুন । আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, প্রতি মিনিটে 100 থেকে 120 বার এই চাপ প্রয়োগ করা উচিত ।

এইডি (AED) ব্যবহার করুন: যদি কাছাকাছি কোনও এইডি (অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর) যেমন- কোনও শপিং মল বা জনসমাগমস্থলে পাওয়া যায়, তবে তা ব্যবহার করুন । এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক প্রদানের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় সচল করতে সাহায্য করে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12375398/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

45 MINUTES OF CPR
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নানা পাটেকর
হৃদরোগ
NANA PATEKAR DIES AT 75

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