কোলন ক্যানসার কি কেবল বয়স্কদেরই আক্রান্ত করে ? এই ভ্রান্ত ধারণা বিভ্রান্তি তৈরি করে

কোলন ক্যানসার কি কেবল বয়স্কদেরই আক্রান্ত করে ? এই ভ্রান্ত ধারণা বিভ্রান্তি তৈরি করে
কোলন ক্যানসার বিভিন্ন কারণে হতে পারে ৷ জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 11, 2026 at 10:09 AM IST
প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং উচ্চ-চর্বি ও স্বল্প-আঁশযুক্ত খাদ্যাভ্যাস ভারতে কোলন ক্যানসারের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধির পিছনে ভূমিকা রাখছে । পাশাপাশি, নানা ভ্রান্ত ধারণাও সঠিক চিকিৎসা প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
এগুলি হল কোলন ক্যানসারের লক্ষণ:
- দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য
- মলের সঙ্গে রক্ত আসা
- পেটে একটানা ব্যথা বা অস্বস্তি
- হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া এবং ক্লান্তিবোধ
কোলন ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ভ্রান্ত ধারণা
কোলন ক্যানসার কেবল বয়স্কদেরই আক্রান্ত করে: যদিও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ৷ তবুও 35-40 বছর বয়সি বা তার চেয়েও কম বয়সি মানুষদের মধ্যে এই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দ্রুত হারে বাড়ছে ।
কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করা অসম্ভব: যদিও বর্তমানে এমন কোনও ওষুধ নেই যা কোলন ক্যানসার পুরোপুরি নির্মূল করতে পারে ৷ তবুও রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব । কোলোনোস্কোপির মাধ্যমে কোলনের ভিতরের পলিপ বা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যা ভবিষ্যতে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে তা আগেই অপসারণ করা যায় ।
কেবল একটি সুস্থ জীবনযাপনই যথেষ্ট: যদি আপনার কোনও নিকটাত্মীয় কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তবে আপনার নিজেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ হয়ে যায় । যদি পরিবারে এই রোগের ইতিহাস থাকে, তবে সুস্থ জীবনযাপনের পাশাপাশি নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোও অপরিহার্য ।
লক্ষণগুলি সর্বদা দৃশ্যমান হয়: কোলন ক্যানসার লক্ষণগুলি প্রায়শই ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ পায় না, যতক্ষণ না রোগটি শরীরের ভিতরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে । এই বিষয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কোলন ক্যানসারের আক্রান্ত 70 শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই রোগের এমনকি পরবর্তী বা জটিল পর্যায়েও কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায়নি । ফলস্বরূপ, রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করার বিষয়টি মূলত স্ক্রিনিং এবং বিভিন্ন রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার ওপরই ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ।
কেবল কোলোনোস্কোপির মাধ্যমেই এটি শনাক্ত করা সম্ভব: যদিও কোলোনোস্কোপিকে রোগ নির্ণয়ের সবচেয়ে নির্ভুল পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয় যা প্রায় 95 শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার শনাক্ত করতে সক্ষম ৷ তবুও রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও বেশ কিছু বিকল্প পদ্ধতি উপলব্ধ রয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে দৃশ্যমান শারীরিক পরীক্ষা এবং রক্ত বা মলের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ।
কোলনের ভিতরের সব ধরনের বৃদ্ধিই ক্যানসারযুক্ত হয়: কোলনের ভিতরে আবির্ভূত বা শনাক্তকৃত প্রতিটি অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই যে ক্যানসার হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা বা সত্যতা নেই । যদি এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সময়মতো অপসারণ করা হয়, তবে ভবিষ্যতে সেগুলি ক্যানসারে রূপ নেওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)