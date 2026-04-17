অধিকাংশ ভারতীয় মহিলাই প্রোটিনের অভাবে ভোগেন, এই লক্ষণগুলি দেখলে নজর দিন

মহিলাদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । তাই, খাদ্যাভ্যাসে সঠিক পরিমাণে প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য ।

প্রোটিনের অভাবে ভুগে থাকেন অনেকেই
Published : April 17, 2026 at 10:55 AM IST

ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গে, শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটকেই প্রায়শই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় । এর ফলে প্রোটিন প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায় । বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নারী বিশেষ করে যাঁরা নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন তাঁরা অজান্তেই প্রোটিনের অভাবে ভুগছেন ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য দিনে মাত্র একবার ডাল খাওয়া যথেষ্ট নয় । তাই এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রোটিনের অভাবের লক্ষণগুলি শরীরের ঠিক কতটা প্রোটিন প্রয়োজন তাও মাত্র এক দিনে ।

কীভাবে প্রোটিনের অভাব শনাক্ত করবেন ?

প্রোটিন কেবল পেশির জন্যই অপরিহার্য নয়, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হরমোন, চুল, হাড় এবং ত্বকের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ফলস্বরূপ, প্রোটিনের অভাবে শরীরে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়:

নখ দুর্বল হয়ে যাওয়া ও চুল পড়া: প্রোটিনের অভাবের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষণ হল এটি । চুল এবং নখ উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্যই প্রোটিন অপরিহার্য ।

ক্রমাগত ক্ষুধা ও দুর্বলতা: প্রোটিন দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা রাখতে এবং শরীরে শক্তি জোগাতে সহায়তা করে । প্রোটিনের অভাবে বারবার কিছু খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা 'ক্রেভিং' তৈরি হয় ।

ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া: একটি শক্তিশালী ও মজবুত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রোটিন অপরিহার্য ।

বিরক্তিভাব ও মনোযোগের অভাব: প্রোটিন মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারগুলিকে প্রভাবিত করে, যার ফলে মেজাজের আকস্মিক পরিবর্তন (mood swings) এবং মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে ।

পেশির দুর্বলতা: অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাবে পেশির ভর বা পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে ।

হাড়ের ব্যথা বা হাড় ভেঙে যাওয়া: যখন হাড়ের টিস্যুগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন পায় না, তখন হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।

দিনে ঠিক কতটা প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত ?

প্রোটিনের সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে আপনার শরীরের ওজনের ওপর । সাধারণত, শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য 0.8 গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ।

চিকিৎসকের মতে, ভারতীয় মহিলাদের বিশেষ করে যাঁদের বয়স 40 বছর বয়সে শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য 1 থেকে 1.2 গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত । উদাহরণস্বরূপ, আপনার ওজন যদি 60 কিলোগ্রাম হয়, তবে সারাদিনে আপনার 60 থেকে 75 গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হবে ।

প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট কি যাঁরা জিম করেন তাঁদের জন্যই ?

এটি একটি বড় ভ্রান্ত ধারণা প্রোটিন শেক বা সাপ্লিমেন্টগুলি কেবল বডিবিল্ডার কিংবা ক্রীড়াবিদদের জন্যই তৈরি । প্রকৃত সত্য হল, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট এমন যেকোনও ব্যক্তির জন্যই উপকারী, যিনি তাঁর নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

