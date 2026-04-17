অধিকাংশ ভারতীয় মহিলাই প্রোটিনের অভাবে ভোগেন, এই লক্ষণগুলি দেখলে নজর দিন

অধিকাংশ ভারতীয় মহিলাই প্রোটিনের অভাবে ভোগেন, এই লক্ষণগুলি দেখলে নজর দিন
মহিলাদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । তাই, খাদ্যাভ্যাসে সঠিক পরিমাণে প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য ।
Published : April 17, 2026 at 10:55 AM IST
ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গে, শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটকেই প্রায়শই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় । এর ফলে প্রোটিন প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায় । বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নারী বিশেষ করে যাঁরা নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন তাঁরা অজান্তেই প্রোটিনের অভাবে ভুগছেন ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য দিনে মাত্র একবার ডাল খাওয়া যথেষ্ট নয় । তাই এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রোটিনের অভাবের লক্ষণগুলি শরীরের ঠিক কতটা প্রোটিন প্রয়োজন তাও মাত্র এক দিনে ।
কীভাবে প্রোটিনের অভাব শনাক্ত করবেন ?
প্রোটিন কেবল পেশির জন্যই অপরিহার্য নয়, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হরমোন, চুল, হাড় এবং ত্বকের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ফলস্বরূপ, প্রোটিনের অভাবে শরীরে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়:
নখ দুর্বল হয়ে যাওয়া ও চুল পড়া: প্রোটিনের অভাবের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষণ হল এটি । চুল এবং নখ উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্যই প্রোটিন অপরিহার্য ।
ক্রমাগত ক্ষুধা ও দুর্বলতা: প্রোটিন দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা রাখতে এবং শরীরে শক্তি জোগাতে সহায়তা করে । প্রোটিনের অভাবে বারবার কিছু খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা 'ক্রেভিং' তৈরি হয় ।
ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া: একটি শক্তিশালী ও মজবুত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রোটিন অপরিহার্য ।
বিরক্তিভাব ও মনোযোগের অভাব: প্রোটিন মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারগুলিকে প্রভাবিত করে, যার ফলে মেজাজের আকস্মিক পরিবর্তন (mood swings) এবং মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে ।
পেশির দুর্বলতা: অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাবে পেশির ভর বা পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে ।
হাড়ের ব্যথা বা হাড় ভেঙে যাওয়া: যখন হাড়ের টিস্যুগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন পায় না, তখন হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
দিনে ঠিক কতটা প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত ?
প্রোটিনের সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে আপনার শরীরের ওজনের ওপর । সাধারণত, শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য 0.8 গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ।
চিকিৎসকের মতে, ভারতীয় মহিলাদের বিশেষ করে যাঁদের বয়স 40 বছর বয়সে শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য 1 থেকে 1.2 গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত । উদাহরণস্বরূপ, আপনার ওজন যদি 60 কিলোগ্রাম হয়, তবে সারাদিনে আপনার 60 থেকে 75 গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হবে ।
প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট কি যাঁরা জিম করেন তাঁদের জন্যই ?
এটি একটি বড় ভ্রান্ত ধারণা প্রোটিন শেক বা সাপ্লিমেন্টগুলি কেবল বডিবিল্ডার কিংবা ক্রীড়াবিদদের জন্যই তৈরি । প্রকৃত সত্য হল, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট এমন যেকোনও ব্যক্তির জন্যই উপকারী, যিনি তাঁর নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)