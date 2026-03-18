জোরে নাক ডাকা ও দিনের বেলায় ক্লান্তি ! স্লিপ অ্যাপনিয়ার এই লক্ষণ উপেক্ষা করলে বড় বিপদ

জোরে নাক ডাকা ও দিনের বেলায় ক্লান্তি ! স্লিপ অ্যাপনিয়ার এই লক্ষণ উপেক্ষা করলে বড় বিপদ
স্লিপ অ্যাপনিয়া একটি গুরুতর শারীরিক অবস্থা, তবুও অধিকাংশ মানুষই এই সমস্যাটিকে উপেক্ষা করেন, যা বিপজ্জনক হতে পারে ।
Published : March 18, 2026 at 12:44 PM IST
বর্তমান সময়ের কর্মব্যস্ত জীবনধারা এবং ক্রমশ অবনতিশীল জীবনযাত্রার অভ্যাসের কারণে, নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । এমনই একটি গুরুতর অথচ প্রায়শই উপেক্ষিত সমস্যা হল 'স্লিপ অ্যাপনিয়া' (Sleep Apnea)। এটি এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বারবার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ।
স্লিপ অ্যাপনিয়াকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (OSA) এবং সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া । এই দুইয়ের মধ্যে, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াই হল অধিকতর প্রচলিত ধরণ; এটি তখন ঘটে যখন গলার পেশিগুলি শ্বাসনালীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে ৷ যারফলে ঘুমের সময় শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । এই সমস্যাটিকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা বা চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, স্লিপ অ্যাপনিয়ার বিভিন্ন লক্ষণ ও উপসর্গগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক ।
জোরে নাক ডাকা: নাক ডাকা-কে প্রায়শই গভীর ঘুমের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ কিন্তু বাস্তবে এটি একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে । শ্বাসনালী সরু হয়ে যাওয়ার কারণেই এমনটি ঘটে । তাই, রাতে আপনি যদি জোরে নাক ডাকেন কিংবা আপনার নাক ডাকার কারণে যদি আপনার সঙ্গীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তবে তা 'স্লিপ অ্যাপনিয়া'-র একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ ।
ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা বা হাঁপানো: কখনও কি এমন হয়েছে যে, দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন অনুভূতির কারণে আপনি হঠাৎ করেই ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন 'স্লিপ অ্যাপনিয়া' (Sleep Apnea) বা ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যায় বা ঘুমের সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য শ্বাস নেওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় । যখন শরীর অক্সিজেনের অভাব অনুভব করে, তখন মস্তিষ্ক হঠাৎ করেই আপনাকে জাগিয়ে তোলে । শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই মুহূর্তগুলিতে আক্রান্ত ব্যক্তি তীব্র শব্দে নাক ডেকে উঠতে পারেন অথবা বাতাসের জন্য হাঁপিয়ে উঠতে পারেন । এই শারীরিক অবস্থাটি হৃদপিণ্ডের ওপরও মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে ।
সারাদিন ধরে ঘুম ঘুম ভাব ও ক্লান্তি অনুভব করা: রাতে বিছানায় 7-8 ঘণ্টা সময় কাটানোর পরেও যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আপনি সতেজ বা চনমনে অনুভব না করেন, তবে বুঝতে হবে আপনার ঘুমের গুণমান ভালো নয় । স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসে বারবার যে বিরতি তৈরি হয়, তার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি গভীর ও শরীরকে পূর্ণ বিশ্রামদায়ক ঘুম থেকে বঞ্চিত হন । এর পরিণামে, অফিসে কাজ করার সময়, সিনেমা দেখার সময় কিংবা গাড়ি চালানোর সময়ও আক্রান্ত ব্যক্তি তীব্র ঘুম ঘুম ভাব বা তন্দ্রাচ্ছন্নতা অনুভব করতে পারেন ।
ঘুম থেকে ওঠার পর মাথাব্যথা: অনেকেই অভিযোগ করেন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই তাদের মাথার দুই পাশে ভারী ভারী ভাব অথবা ব্যথা অনুভূত হয় । সারারাত ধরে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই এমনটা ঘটে । মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তীব্র মাথাব্যথা দেখা দিতে পারে ।
রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া: স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই সারারাত ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন বা ছটফট করেন । ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ পেয়ে ঘুম ভেঙে যাওয়া, অথবা কোনোওআপাত কারণ ছাড়াই হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠা এই সমস্যার সাধারণ লক্ষণগুলির অন্যতম । আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে তিনি কেবল 'হালকা' বা অস্থির ঘুম পার করছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরায় চালু করার প্রচেষ্টায় তার শরীর বারবার ঘুম থেকে জেগে উঠছে ।
এর চিকিৎসা কেন জরুরি ?
স্লিপ অ্যাপনিয়া কেবল ঘুমের অভাব নয় । যথাযথ চিকিৎসা না করালে এটি উচ্চ রক্তচাপ, টাইপ 2 ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের মতো প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-apnea
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)