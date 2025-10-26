ETV Bharat / health

পুরুষদের মধ্যে প্রোটিনের অভাবে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে

প্রোটিনের ঘাটতি আমাদের শরীরে কেবল একটি নয়, বরং অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এই ঘাটতি এড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রোটিনের অভাবের এই লক্ষণ দেখা যায় (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 26, 2025 at 8:01 AM IST

4 Min Read
আমাদের শরীরে প্রোটিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এটি পেশী, হাড়, ত্বক, চুল, এনজাইম এবং হরমোন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । তাই শরীরের প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ । তবে খাদ্যতালিকায় ঘাটতি প্রোটিনের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে ।

যদি সময়মতো প্রোটিনের ঘাটতি শনাক্ত না করা হয়, তাহলে শরীর দুর্বল হতে শুরু করে এবং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এই সমস্যা পুরুষদের বেশি প্রভাবিত করতে পারে । তবে কিছু লক্ষণের সাহায্যে প্রোটিনের ঘাটতি শনাক্ত করা যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রযোজন, পুরুষদের প্রোটিনের ঘাটতির লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।

পেশী দুর্বলতা: এটি প্রোটিনের অভাবের সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সাধারণ লক্ষণ । যখন শরীর পর্যাপ্ত প্রোটিন পায় না, তখন শক্তির জন্য পেশী টিস্যু ভেঙে যেতে শুরু করে, যাকে পেশী ক্যাটাবোলিজম বলা হয় ।

পেশী সংকোচন: বাহু, বুক এবং উরুর পেশীগুলি আলগা এবং দুর্বল দেখা দেয় ।

ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: এমনকি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, জিনিসপত্র তোলা বা দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটার মতো দৈনন্দিন কাজগুলিও কঠিন হয়ে পড়ে।

শক্তি হ্রাস: জিমে ওজন তোলার ক্ষমতা হ্রাস পায় ।

এমনকি যদি আপনি ব্যায়াম চালিয়ে যান, প্রোটিনের অভাব পেশী মেরামতে বাধা দেয়, যার ফলে ব্যায়াম অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ে ।

অবিরাম খিদে পাওয়া: ঘ্রেলিন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটিন আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরে থাকার অনুভূতি দিতে সাহায্য করে । প্রোটিনের ঘাটতি হলে, আপনি নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতাগুলি অনুভব করতে পারেন:

ঘন ঘন খিদে: মাঝে মাঝে খাওয়ার তাগিদ অনুভব করেন ।

কার্বোহাইড্রেট এবং মিষ্টির আকাঙ্ক্ষা: শরীর দ্রুত শক্তির উৎস অনুসন্ধান করে, যারফলে আপনি পরিশোধিত কার্বস, চিপস, বিস্কুট, চকলেট এবং চিনিযুক্ত পানীয়ের আকাঙ্ক্ষা করতে থাকেন ।

ভারসাম্যহীন খাদ্য: এই আকাঙ্ক্ষাগুলি আপনার খাদ্যকে আরও ভারসাম্যহীন করে তুলতে পারে, যা প্রোটিনের ঘাটতিকে আরও খারাপ করতে পারে ।

চুল পড়া, ত্বক এবং নখের সমস্যা: কেরাটিন এবং কোলাজেন গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য ৷ যা চুল, ত্বক এবং নখের জন্য দায়ী । প্রোটিনের অভাবের ফলে নিম্নলিখিতগুলি হতে পারে:

চুল পাতলা হওয়া এবং চুল পড়া: চুল দুর্বল হয়ে যায় এবং দ্রুত পড়তে শুরু করে ।

শুষ্ক এবং প্রাণহীন ত্বক: ত্বক স্থিতিস্থাপকতা হারায় এবং শুষ্ক, চুলকানি এবং ফুসকুড়ির ঝুঁকিতে পড়তে পারে ।

দুর্বল নখ: নখ সহজেই ভেঙে যায় এবং সাদা দাগ বা রেখা দেখা দিতে পারে ।

বিলম্বিত ক্ষত নিরাময় এবং ঘন ঘন সংক্রমণ: শরীরে নতুন কোষ, টিস্যু এবং অ্যান্টি-বডি তৈরির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন । প্রোটিনের ঘাটতি সরাসরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে:

ধীরে ক্ষত নিরাময়: আঘাত, কাটা বা পোড়ার ফলে ক্ষত নিরাময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগে ।

দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আপনার শরীর সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অক্ষম, যার ফলে ঘন ঘন সর্দি, জ্বর বা অন্যান্য সংক্রমণ হয় ।

অসুস্থতার পরে বিলম্বিত আরোগ্য: অসুস্থতা বা অস্ত্রোপচারের পরে আরোগ্য প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় ।

ক্লান্তি, অলসতা এবং মনোযোগের অভাব: প্রোটিন কেবল পেশীর জন্যই নয়, মস্তিষ্কের জন্যও অপরিহার্য । অনেক নিউরোট্রান্সমিটার (যেমন: ডোপামিন এবং সেরোটোনিন) প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে তৈরি । প্রোটিনের ঘাটতির ফলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে:

স্থায়ী ক্লান্তি এবং শক্তির অভাব: সারা দিন অলসতা এবং অলসতা বোধ করা, রাতের ভালো ঘুমের পরেও ক্লান্তি বোধ করা ।

মনযোগ দিতে অসুবিধা: কাজ বা পড়াশোনায় আগ্রহ হ্রাস এবং মনোযোগের অভাব ।

মেজাজের পরিবর্তন: খিটখিটে বা বিষণ্ণ বোধ হতে পারে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7079559/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

