পুরুষদের মধ্যে প্রোটিনের অভাবে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে

পুরুষদের মধ্যে প্রোটিনের অভাবে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে
প্রোটিনের ঘাটতি আমাদের শরীরে কেবল একটি নয়, বরং অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এই ঘাটতি এড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : October 26, 2025 at 8:01 AM IST
আমাদের শরীরে প্রোটিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এটি পেশী, হাড়, ত্বক, চুল, এনজাইম এবং হরমোন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । তাই শরীরের প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ । তবে খাদ্যতালিকায় ঘাটতি প্রোটিনের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে ।
যদি সময়মতো প্রোটিনের ঘাটতি শনাক্ত না করা হয়, তাহলে শরীর দুর্বল হতে শুরু করে এবং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এই সমস্যা পুরুষদের বেশি প্রভাবিত করতে পারে । তবে কিছু লক্ষণের সাহায্যে প্রোটিনের ঘাটতি শনাক্ত করা যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রযোজন, পুরুষদের প্রোটিনের ঘাটতির লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
পেশী দুর্বলতা: এটি প্রোটিনের অভাবের সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সাধারণ লক্ষণ । যখন শরীর পর্যাপ্ত প্রোটিন পায় না, তখন শক্তির জন্য পেশী টিস্যু ভেঙে যেতে শুরু করে, যাকে পেশী ক্যাটাবোলিজম বলা হয় ।
পেশী সংকোচন: বাহু, বুক এবং উরুর পেশীগুলি আলগা এবং দুর্বল দেখা দেয় ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: এমনকি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, জিনিসপত্র তোলা বা দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটার মতো দৈনন্দিন কাজগুলিও কঠিন হয়ে পড়ে।
শক্তি হ্রাস: জিমে ওজন তোলার ক্ষমতা হ্রাস পায় ।
এমনকি যদি আপনি ব্যায়াম চালিয়ে যান, প্রোটিনের অভাব পেশী মেরামতে বাধা দেয়, যার ফলে ব্যায়াম অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ে ।
অবিরাম খিদে পাওয়া: ঘ্রেলিন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটিন আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরে থাকার অনুভূতি দিতে সাহায্য করে । প্রোটিনের ঘাটতি হলে, আপনি নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতাগুলি অনুভব করতে পারেন:
ঘন ঘন খিদে: মাঝে মাঝে খাওয়ার তাগিদ অনুভব করেন ।
কার্বোহাইড্রেট এবং মিষ্টির আকাঙ্ক্ষা: শরীর দ্রুত শক্তির উৎস অনুসন্ধান করে, যারফলে আপনি পরিশোধিত কার্বস, চিপস, বিস্কুট, চকলেট এবং চিনিযুক্ত পানীয়ের আকাঙ্ক্ষা করতে থাকেন ।
ভারসাম্যহীন খাদ্য: এই আকাঙ্ক্ষাগুলি আপনার খাদ্যকে আরও ভারসাম্যহীন করে তুলতে পারে, যা প্রোটিনের ঘাটতিকে আরও খারাপ করতে পারে ।
চুল পড়া, ত্বক এবং নখের সমস্যা: কেরাটিন এবং কোলাজেন গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য ৷ যা চুল, ত্বক এবং নখের জন্য দায়ী । প্রোটিনের অভাবের ফলে নিম্নলিখিতগুলি হতে পারে:
চুল পাতলা হওয়া এবং চুল পড়া: চুল দুর্বল হয়ে যায় এবং দ্রুত পড়তে শুরু করে ।
শুষ্ক এবং প্রাণহীন ত্বক: ত্বক স্থিতিস্থাপকতা হারায় এবং শুষ্ক, চুলকানি এবং ফুসকুড়ির ঝুঁকিতে পড়তে পারে ।
দুর্বল নখ: নখ সহজেই ভেঙে যায় এবং সাদা দাগ বা রেখা দেখা দিতে পারে ।
বিলম্বিত ক্ষত নিরাময় এবং ঘন ঘন সংক্রমণ: শরীরে নতুন কোষ, টিস্যু এবং অ্যান্টি-বডি তৈরির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন । প্রোটিনের ঘাটতি সরাসরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে:
ধীরে ক্ষত নিরাময়: আঘাত, কাটা বা পোড়ার ফলে ক্ষত নিরাময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগে ।
দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আপনার শরীর সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অক্ষম, যার ফলে ঘন ঘন সর্দি, জ্বর বা অন্যান্য সংক্রমণ হয় ।
অসুস্থতার পরে বিলম্বিত আরোগ্য: অসুস্থতা বা অস্ত্রোপচারের পরে আরোগ্য প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় ।
ক্লান্তি, অলসতা এবং মনোযোগের অভাব: প্রোটিন কেবল পেশীর জন্যই নয়, মস্তিষ্কের জন্যও অপরিহার্য । অনেক নিউরোট্রান্সমিটার (যেমন: ডোপামিন এবং সেরোটোনিন) প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে তৈরি । প্রোটিনের ঘাটতির ফলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে:
স্থায়ী ক্লান্তি এবং শক্তির অভাব: সারা দিন অলসতা এবং অলসতা বোধ করা, রাতের ভালো ঘুমের পরেও ক্লান্তি বোধ করা ।
মনযোগ দিতে অসুবিধা: কাজ বা পড়াশোনায় আগ্রহ হ্রাস এবং মনোযোগের অভাব ।
মেজাজের পরিবর্তন: খিটখিটে বা বিষণ্ণ বোধ হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
