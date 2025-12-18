ওজন কমাতে চান ? সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজ করুন
আপনি কি আপনার ক্রমবর্ধমান ওজন নিয়ে চিন্তিত এবং সবকিছু চেষ্টা করে দেখেছেন ? যদি তাই হয়, তাহলে চিন্তা করবেন না ।
সারাদিন বসে থাকার ফলে এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে ওজন বৃদ্ধি একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । বেশিরভাগ মানুষই ওজন বৃদ্ধি বা পেটের মেদ নিয়ে চিন্তিত। তারা বিভিন্ন ডায়েট চেষ্টা করে, কিন্তু যদি সকালের শুরুটা খারাপ হয়, তাহলে ওজন কমানো সম্ভব নয় ।
ওজন কমানোর জন্য সকালটা সঠিকভাবে শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এমন চারটি জিনিস সম্পর্কে যা ঘুম থেকে ওঠার পরপরই করা হলে ওজন কমাতে খুবই সহায়ক হতে পারে ।
হালকা গরম জল পান করে আপনার দিন শুরু করুন: সকালে প্রথমেই এক বা দুই গ্লাস হালকা গরম জল পান করুন । এই অভ্যাস শরীরের বিপাকক্রিয়াকে সক্রিয় করে এবং রাতের জলশূন্যতা দূর করে । হালকা গরম জল পাচনতন্ত্র পরিষ্কার করে, বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় এবং বিপাকীয় হার বাড়ায় । ইচ্ছা করলে, আপনি এতে লেবুর রস, মধু বা এক টুকরো আদাও যোগ করতে পারেন । এটি চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে সাহায্য করে ।
কিছু সময় রোদে কাটান: ভিটামিন ডি-এর জন্য রোদে কিছু সময় কাটানো অপরিহার্য। উপরন্তু, কমপক্ষে 15-20 মিনিট রোদে কাটানো শরীরের সার্কাডিয়ান ছন্দ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা বিপাক এবং খিদে নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে । এটি সারাদিন শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কমায় ।
প্রোটিন সমৃদ্ধ খেতে ভুলবেন না: অনেকেই ওজন কমানোর জন্য ব্রেকফাস্ট বাদ দেন, যা একটি খারাপ অভ্যাস । পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট দিনের বিপাকের জন্য সুর তৈরি করে । প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট, যেমন- ডিম, দই, পনির, মুগ ডাল চিলা, বা স্প্রাউট, আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা অনুভূতি দেয় । প্রোটিন হজম হতে বেশি সময় নেয়, যা ক্যালোরি পোড়ায় এবং পেশী তৈরি করে । পেশী তৈরি শরীরের ক্যালোরি পোড়ানোর ক্ষমতা বাড়ায় ।
কমপক্ষে 20-30 মিনিট ব্যায়াম করুন: সকালে ব্যায়াম করলে শরীরের বিপাক সক্রিয় থাকে । যাঁরা সকালে ব্যায়াম করেন তাঁরা সারাদিন বেশি সক্রিয় থাকেন এবং এই অভ্যাস আপনাকে স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট খেতেও উৎসাহিত করে । জগিং, সাইক্লিং, স্কিপিং, অথবা যোগাসনের মতো হালকা কার্ডিও ব্যায়াম যেমন সূর্য নমস্কার এবং কপালভাতি প্রাণায়াম চর্বি পোড়াতে খুবই কার্যকর ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
