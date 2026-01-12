সকাল শুরু করুন এই পানীয় দিয়ে, ত্বক থেকে শরীর সবই থাকবে সতেজ

সকাল শুরু করুন এই পানীয় দিয়ে, ত্বক থেকে শরীর সবই থাকবে সতেজ
যদি আপনি সুস্থ স্বাস্থ্য বজায় রাখতে চান, তাহলে এটা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সবকিছু সকাল থেকেই শুরু হয় ।
Published : January 12, 2026 at 11:17 AM IST
আজকাল সুস্থ থাকা সকলেরই অগ্রাধিকার । এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ তাঁদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে জীবনযাত্রা পর্যন্ত অনেক ছোট-বড় পরিবর্তন করে । এমন পরিস্থিতিতে, সকালে প্রথম গ্লাস জল মূলত আপনার দিনটি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে । সাধারণ জল কীভাবে পান করতে হয় তা সকলেই জানেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যে এর পরিবর্তে বিশেষ কিছু পান করা আপনার স্বাস্থ্য, বিপাক এবং শক্তিকে সুপারচার্জ করতে পারে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন পানীয়গুলি সম্পর্কে যা আপনাকে সারাদিন ধরে উজ্জীবিত রাখবে ।
ডাবের জল: কিছু মানুষ তাঁদের সকাল শুরু করে ডাবের জল পান করে । এটি ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস । সকালে ডাবের জল পান করলে শরীর সারা দিন হাইড্রেটেড এবং সতেজ থাকে ।
গ্রিন টি: গ্রিন টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা বিপাক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । এটি ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্যও একটি ভালো বিকল্প। প্রতিদিন সকালে এক কাপ গ্রিন টি পান করলে কেবল আপনার শরীর উষ্ণ হবে না বরং আপনার শক্তি এবং মনোযোগও বৃদ্ধি পাবে ।
সবজির রস: যদি আপনার সকাল এক কাপ কফি দিয়ে শুরু হয়, কিন্তু তাতেও আপনার ক্লান্তি দূর না হয়, তাহলে পালং শাক এবং কেল-এর মতো সবুজ পাতাযুক্ত সবজির রস পান করার চেষ্টা করুন । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, যা শরীরকে শক্তি দেয় এবং ক্লান্তি কমায় ।
অ্যালোভেরার রস: অ্যালোভেরা কেবল ত্বকের জন্যই নয়, পেটের জন্যও উপকারী । এর প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আইবিএসের মতো রোগ থেকে মুক্তি দেয় এবং গ্যাস এবং বদহজম প্রতিরোধে সহায়তা করে ।
আদা চা: বেশিরভাগ মানুষ তাদের সকাল শুরু করেন এক কাপ আদা চা দিয়ে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এটি পান করলে বমি বমি ভাব কমে । এটি করার জন্য, ফুটন্ত জলে কুঁচি করা আদা যোগ করুন এবং পাঁচ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন । এটি পেটকে প্রশমিত করে এবং শক্তি বাড়ায় ।
টমেটোর রস: যদি আপনার হ্যাংওভার থাকে বা জলশূন্যতা বোধ করেন, তাহলে টমেটোর রস একটি চমৎকার বিকল্প । এটি প্রায় 95% জল, যা তাৎক্ষণিকভাবে শরীরকে হাইড্রেট করে । উপরন্তু, এটি হ্যাংওভারের লক্ষণগুলিও কমাতে পারে ।
লেবু মধুর জল: সকালে হালকা গরম জলে লেবু ও মধুর জলও একটা কার্যকরী হতে পারে ৷ lাই এটি শরীরকে হাইড্রেটও রাখতে সাহায্য় করে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
