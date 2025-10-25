সকালে খালি পেটে এই পানীয় পান করলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমবে
আজকাল ডায়াবেটিস দ্রুত মানুষকে আক্রান্ত করছে । তবে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে ।
Published : October 25, 2025 at 11:57 AM IST
ডায়াবেটিস আজকাল একটি সাধারণ রোগ হয়ে উঠছে । অনিয়মিত জীবনযাত্রা এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে ডায়াবেটিসের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । তাই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
কিছু পানীয় রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে খুবই সহায়ক হতে পারে । প্রতিদিন সকালে এই পানীয়গুলি পান করলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় । জেনে নেওয়া যাক এমন পাঁচটি পানীয় সম্পর্কে যা চিনি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ।
মেথির জল: রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য মেথিকে একটি ঔষধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় এবং চিনির শোষণ কমিয়ে দেয় । এক চা চামচ মেথির বীজ রাতভর এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুন । সকালে খালি পেটে জল ছেঁকে পান করুন । আপনি মেথির বীজ চিবিয়েও খেতে পারেন । নিয়মিত এটি পান করলে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত হয় ।
দারুচিনির জল: দারুচিনি কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর উপাদানগুলি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং কোষগুলিকে গ্লুকোজ আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে । এক কাপ জলে হাফ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো ফুটিয়ে নিন । সকালে খালি পেটে হালকা গরম করে ছেঁকে নিন । এটি বিপাককে সক্রিয় করে ।
আমলকির রস: আমললিকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি একটি সুস্থ অগ্ন্যাশয় বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায় । আমলকিতে ক্রোমিয়ামও থাকে, যা কার্বোহাইড্রেট বিপাকের জন্য উপকারী । ফ্রেস আমলকির রস বের করে এক গ্লাস জলের সঙ্গে দুই চা চামচ মিশিয়ে নিন । স্বাদমতো সামান্য বিটনুন যোগ করতে পারেন ৷
গ্রিন টি: গ্রিন টি কেবল ওজন কমাতে সাহায্য করে না, এটি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমাতে সাহায্য করে । এতে উপস্থিত পলিফেনল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে । এক কাপ গরম জলে এক চা চামচ গ্রিন টি পাতা 2-3 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন । ব্রেকফাস্টের আগে চিনি ছাড়া ছেঁকে পান করুন । এটি শরীরকে বিষমুক্ত করে ।
উচ্ছের রস: উচ্ছের রস স্বাদে তেতো হতে পারে, কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি অমৃতের মতো । এতে চ্যারান্টিন এবং পলিপেপটাইড-পি এর মতো যৌগ রয়েছে যা প্রাকৃতিক ইনসুলিন হিসেবে কাজ করে এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায় । হাফ কাপ রস, সামান্য জল এবং লেবুর রস মিশিয়ে সকালে খালি পেটে পান করুন । স্বাদ উন্নত করতে সামান্য আপেল বা শসার রসও যোগ করা যেতে পারে ।
এই সতর্কতাগুলি অবশ্যই মেনে চলুন: আপনার খাদ্যতালিকায় এই পানীয়গুলির কোনওটি যোগ করার আগে অবশ্যই আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন, বিশেষ করে যদি আপনি ইতিমধ্যেই কোনও ওষুধ গ্রহণ করেন ।
অল্প পরিমাণে পান করুন এবং আপনার শরীরের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করুন । যদি আপনি কোনও অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া বা অস্বস্তি অনুভব করেন, তাহলে পানীয়টি পান করা বন্ধ করুন এবং একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
এই পানীয়গুলিকে ওষুধের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করবেন না । নিয়মিত ব্যায়াম এবং একটি সুস্থ জীবনধারা নিশ্চিত করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6619673/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)