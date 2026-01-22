মেনোপজ কি মানসিক পরিবর্তন করছে ? 40 বছরের পরই সতর্ক থাকা উচিত
মহিলারা প্রায়শই তাদের স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করেন, ভাবেন যে মেনোপজ হল কেবল ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া । জানুন বিস্তারিত ৷
Published : January 22, 2026 at 12:08 PM IST
দৈনন্দিন ব্যস্ততার কারণে, মহিলারা প্রায়শই তাঁদের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করেন । ফলস্বরূপ, তারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে স্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেন । একজন মহিলা তাঁর জীবনের অনেক ধাপ অতিক্রম করে থাকেন ।
মেনোপজ হল এই পর্যায়গুলির মধ্যে একটি, যা মহিলাদের পরিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়। তবে, আজ পর্যন্ত, মানুষ এই বিষয়ে সুপরিচিত বা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয় না । মেনোপজ কেবল মহিলাদের শারীরিক পরিবর্তনই ঘটায় না, বরং তাদের মানসিকভাবেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে । অতএব জেনে নেওয়া প্রয়োজন, মেনোপজ কীভাবে একজন মহিলার জীবনে প্রভাব ফেলে ?
মহিলাদের উপর মেনোপজের প্রভাব: প্রায়শই বিশ্বাস করা হয় যে একজন মহিলার 40 বছর বয়সে পৌঁছনোর পরে শেষ হয়ে যায় । তবে, এটাও সত্য যে কথা এবং কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে । মেনোপজ, যা প্রায়শই কেবল 'ঋতুস্রাব বন্ধ' হিসাবে বিবেচিত হয়, আসলে একজন মহিলার জন্য গভীর শারীরিক এবং মানসিক উত্থানের সময় ।
এর কিছু লক্ষণের মধ্যে রয়েছে ক্রমাগত ক্লান্তি, ওজন বৃদ্ধি, রাতের ঘুম না আসা, হঠাৎ গরমের ঝলকানি এবং মেজাজের পরিবর্তন । যেহেতু এই সমস্যাগুলি বাইরে থেকে দেখা যায় না, তাই মহিলাদের প্রায়শই বিরক্তি বা রেগে আছেন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় । আসল বিষয় হল তাঁদের শরীর এবং মন এমন একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যার জন্য তাঁরা কখনও প্রস্তুত ছিলেন না ।
মেনোপজ কী ?
মেনোপজ হল একটি জৈবিক পরিবর্তন যা মহিলাদের মধ্যে ঘটে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, মেনোপজ সাধারণত 45 থেকে 55 বছর বয়সের মধ্যে ঘটে । যখন একজন মহিলার টানা 12 মাস ধরে মাসিক বন্ধ থাকে তখন এটি বিবেচনা করা হয় ।
পেরিমেনোপজ কী ?
পেরিমেনোপজ নাম থেকেই বোঝা যায় মেনোপজের আগের পর্যায় ৷ যা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হতে পারে । এই সময়কালে মহিলাদের হরমোনের মাত্রা যেমন- ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হ্রাস পেতে শুরু করে । এটি কেবল প্রজনন ব্যবস্থাকেই নয়, হাড়ের শক্তি, হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য, বিপাক এবং মানসিক ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে ।
আজও, ভারতে গর্ভাবস্থা এবং প্রসব ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয় ৷ কিন্তু মেনোপজের সময় এবং উল্লেখ প্রায়শই নীরবে করা হয় । মহিলারা নিজেরাই এটিকে 'বার্ধক্য' এর লক্ষণ বলে মনে করেন এবং নীরবে সহ্য করেন ।
মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মেনোপজের প্রভাব: মেনোপজ কেবল একটি শারীরিক পরিবর্তন নয়; এটি একজন মহিলার সম্পূর্ণ আত্ম-ধারণাকে পরিবর্তন করে । যখন তার শরীর সাড়া দেয় না—যেমন ক্লান্তি বা ওজন বৃদ্ধি—মহিলারা অপরিচিত বোধ করতে শুরু করেন ।
তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, "আমি কি এখনও ততটা সক্ষম এবং আকর্ষণীয় ?" এই সময়কাল পুরনো স্বভাব হারানোর দুঃখও নিয়ে আসে, কিন্তু সঠিক সহায়তা পেলে, এটি নিজেকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সুযোগও হয়ে উঠতে পারে ।
দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রভাব: মেনোপজের কারণে সৃষ্ট এই পরিবর্তনগুলি কেবল চিকিৎসাগত নয় । এগুলি কাজ, পারিবারিক দায়িত্ব এবং সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলে । ক্লান্তি এবং মেজাজের পরিবর্তন প্রায়শই মহিলাদের তাঁদের কাজের উপর মনোযোগ দিতে বা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে লড়াই করতে পারে । ছোট ছোট জিনিসগুলি তাদের প্রভাবিত করতে পারে এবং প্রায়শই বিভ্রান্তি বজায় থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)