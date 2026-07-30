বর্ষায় শিশুরায় বেশি আক্রান্ত, রাজস্থানে শুরু 'ডায়রিয়া প্রতিরোধ অভিযান'

বর্ষায় শিশুরায় বেশি আক্রান্ত, রাজস্থানে শুরু 'ডায়রিয়া প্রতিরোধ অভিযান'
রাজস্থানে সরকারের তরফে শুরু করা হয়েছে 'ডায়রিয়া প্রতিরোধ অভিযান' ৷ সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে দূষিত জলের কারণে শিশুদের ডায়রিয়া বাড়ছে ৷ জানাচ্ছেন, আদিত্য আত্রেয়া।
Published : July 30, 2026 at 10:38 PM IST
বৃষ্টির আগমন রাজস্থানে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে স্বস্তি আনলেও, জলবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ে ৷ প্রতি বছর বর্ষাকালে রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, বমি, পাতলা পায়খানা এবং অন্যান্য পেটের সংক্রমণের ঘটনা তীব্র বৃদ্ধি দেখা যায়। চিকিৎসকরা বলছেন, "এর প্রধান কারণ হল দূষিত পানীয় জল এবং খাবার ৷ তবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভালো স্বাস্থ্যবিধি এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এই প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ৷"
বর্ষাকালে পেটের সংক্রমণ কেন বাড়ে?
বর্ষাকালে বিভিন্ন খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। জ্বর-কাশির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই সময়ে বাড়ে পেটের রোগ। বৃষ্টির জল পানীয় জলকে দূষিত করে ৷ যেহেতু ভালোর সঙ্গে খারাপ জল মিশে যায়, তাই বর্ষাকালে পেটের অসুখ সবথেকে বেশি হয়। সাধারণ পেটের সমস্যার মধ্যে রয়েছে আন্ত্রিক, আমাশয়, ডায়ারিয়া। এছাড়াও জলবাহিত যে কোনও রোগের প্রকোপও বেশি থাকে। স্যানিটাইজেশন সঠিকভাবে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে।
রাজস্থান স্বাস্থ্য বিভাগ অনুসারে, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, উদয়পুর, আজমেড়, আলওয়ার, ভরতপুর, ভিলওয়াড়া, সিকার এবং বানসওয়ারার মতো জেলাগুলিতে বর্ষাকালে ডায়রিয়া এবং গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তাঁদের শরীর খুব দ্রুত ডিহাইড্রেশনে ভোগে ৷
চিকিৎসকরা বলছেন, কখন রোগীদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ?
- দূষিত জল খেলে
- রাস্তার ধারের খাবার খেলে
- ফল ও শাকসবজি ঠিকমতো না-ধুয়ে খেলে।
- খাবার আগে হাত না-ধুলে।
দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ বা ডাক্তার না-দেখালে ডায়রিয়ার কারণে মারাত্মক ডিহাইড্রেশন হতে পারে, তখন শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ও প্রয়োজনীয় লবণ বেরিয়ে যায়।
হেপাটাইটিস ও ডায়রিয়ার সংমিশ্রণ অত্যন্ত বিপজ্জনক...
গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসক নীরজ নাগায়াচের মতে, "বর্ষাকালে হেপাটাইটিস ও ডায়রিয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এই রোগের চিকিৎসা না-করালে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সাধারণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ৷"
চিকিৎসক বর্ষাকালে মানুষকে তিনটি সহজ অভ্যাসের উপর মনোযোগ দিতে বলেছেন ৷
- পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জল খান
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন
- টাটকা ও সুষম খাবার খান
ডায়রিয়া ও গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের ঝুঁকি কমানোর জন্য এই পদক্ষেপগুলোই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
প্রতি বছর ডায়রিয়ায় 3 হাজার 900 জনেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়...
যদিও রাজস্থান সরকারের তরফে ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করলেও, মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনক। রাজ্যের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ অনুসারে, প্রতি বছর ডায়রিয়ায় 3 হাজারেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সারা ভারতে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর প্রায় 5.8 শতাংশই ডায়রিয়ার কারণে ঘটে। তবে, আশাজনক খবরও আছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-6 (2023-24) অনুযায়ী, রাজস্থানে শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রকোপ 6.1% থেকে কমে 5.8%-এ নেমে এসেছে, যা জাতীয় গড় 7.9%-এর চেয়ে ভালো। তা সত্ত্বেও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতি বছর হাজার হাজার প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু এটাই প্রমাণ করে যে, এই পথে অর্থাৎ বিশেষ ক্যাম্পেইন আরও চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
রাজ্য 'ডায়রিয়া প্রতিরোধ অভিযান'
মরশুমি প্রকোপ মোকাবেলায়, রাজস্থানের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ 'ডায়রিয়া প্রতিরোধ অভিযান' চালু করেছে ৷ আগামিকাল এই অভিযান শেষ হতে চলেছে ৷ এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হল- পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা, যারা ডায়রিয়াজনিত ডিহাইড্রশনে সবচেয়ে বেশি ভোগে। এই উদ্যোগের অধীনে, শিশুদের ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ওআরএস) প্যাকেট এবং জিঙ্ক ট্যাবলেট দেওয়া হয়; এই দু'টি সহজ পদক্ষেপ জটিলতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে এবং জীবন বাঁচাতে পারে।
জনস্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক রবি প্রকাশ শর্মার মতে, আশা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রতিটি শিশুকে দু'টি ওআরএস প্যাকেট এবং 14 দিনের জিঙ্ক ট্যাবলেটের একটি কোর্স প্রদান করছেন। এর ফলে শিশুর ডায়রিয়া হলে অভিভাবকরা সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করতে পারবেন।