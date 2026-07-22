প্রতি বর্ষায় ভারতের চ্যালেঞ্জ ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া বাহিত রোগ, বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ

প্রতি বর্ষায় ভারতের চ্যালেঞ্জ ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া বাহিত রোগ, বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ
গৌতম দেবরয়ের প্রতিবেদন, গত পাঁচ বছরে ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের প্রকোপ কমলেও ডেঙ্গি ভারতের প্রধান কীটপতঙ্গ-বাহিত রোগে পরিণত হয়েছে ৷
Published : July 22, 2026 at 4:30 PM IST
প্রতি বর্ষাতেই ভারতকে একটি পরিচিত স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়: ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া বাহিত রোগের ব্যাপক বৃদ্ধি হয় । ভারী বৃষ্টির ফলে জমে থাকা জল মশার বংশবৃদ্ধির জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে ৷ অন্যদিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, উচ্চ আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন এই রোগগুলির গতিপ্রকৃতি বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তুলেছে ৷
বহু রাজ্যে ডেঙ্গি অন্যতম প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ জুলাই মাস থেকে হাসপাতালগুলিতে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে দেখা যায় ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যালেরিয়ার প্রভাবও অব্যাহত রয়েছে ৷ বর্ষাকালে চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাবও ফিরে আসে ৷ এতে তীব্র জ্বর ও হাড়ের গাঁটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, যা কয়েক সপ্তাহ বা মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ৷ কিছু কিছু অঞ্চলে, বিশেষত পূর্ব ভারতে, সংক্রামিত স্যান্ডফ্লাই বা বালু-মাছির মাধ্যমে ছড়ানো রোগ 'কালাজ্বর' (ভিসারাল লিশম্যানিয়াসিস) জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
এছাড়া অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম (AES) এবং জাপানিজ এনসেফালাইটিস (JE)-এর রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে ৷ জাপানিজ এনসেফালাইটিস ছড়ায় সংক্রামিত কিউলেক্স মশার মাধ্যমে, যারা জলমগ্ন ধানক্ষেত ও জমে থাকা জলে বংশবৃদ্ধি করে; অন্যদিকে অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম বা এইএস হল একগুচ্ছ রোগের সমষ্টি, যা মস্তিষ্কে হঠাৎ প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং ভাইরাস-সহ বিভিন্ন সংক্রামক কারণে এটি হতে পারে ৷ শিশুরাই এইএস এবং জেই-র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৷
বর্ষায় ভারত এক দ্বিমুখী জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি: একদিকে মশা-বাহিত রোগগুলি ঋতুভিত্তিক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে চলেছে, অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগগুলি (NCDs) দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য-সমস্যার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস কন্ট্রোল (NCVBDC) এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি কর্মসূচির ফলে ম্যালেরিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং কালাজ্বর প্রায় নির্মূল হওয়ার পথে ৷ কিন্তু ভেক্টর-বাহিত রোগের ক্ষেত্রে ডেঙ্গির আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে ৷
'ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল' (2018-2022) প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বিশ্লেষণে ভারতের ভেক্টর-বাহিত রোগের \ এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয়টি উঠে এসেছে ৷ ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 60 শতাংশ কমেছে— 2018 সালে যেখানে 4.30 লক্ষ রোগী শনাক্ত হয়েছিল, 2022 সালে সেই সংখ্যা কমে 1.74 লক্ষে নেমে এসেছে ৷ একই সময়ে মৃতের সংখ্যা 96 থেকে কমে 64-তে দাঁড়িয়েছে ৷
2022 সালে সবচেয়ে বেশি ম্যালেরিয়া আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (40,563 জন), ছত্তিশগড় (30,028), ওড়িশা (23,770), ঝাড়খণ্ড (19,129), মহারাষ্ট্র (15,437), ত্রিপুরা (12,771), মিজোরাম (10,222), উত্তরপ্রদেশ (7,039), গুজরাট (4,766) এবং মধ্যপ্রদেশ (3,719) থেকে ।
এশিয়ান সোসাইটি ফর ইমার্জেন্সি মেডিসিন-এর প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ তামোরিশ কোলে বলেন, "ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মতো ভেক্টর-বাহিত (মশা বা পোকামাকড় দ্বারা বাহিত) রোগগুলি দ্রুত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ এগুলির প্রাদুর্ভাব ঋতুভিত্তিক এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা হাসপাতালগুলির উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে ৷ তবে এর চেয়েও বড় ও দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ অসংক্রামক রোগ ৷ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং স্থূলতার মতো সমস্যাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে নীরবে শরীরে বাসা বাঁধে এবং হৃদরোগ, স্ট্রোক ও কিডনি বিকল হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় ৷ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে ভারত যতটা গুরুত্ব ও অর্থ বিনিয়োগ করে, রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনেও ঠিক ততটাই বিনিয়োগ করা প্রয়োজন ৷"
ভারতের সবচেয়ে বড় ভেক্টর-বাহিত রোগ হিসেবে ডেঙ্গির উত্থান
ম্যালেরিয়ার বিপরীতে, ডেঙ্গি ভারতের সবচেয়ে ব্যাপক মশা-বাহিত রোগ হিসেবে রয়ে গিয়েছে ৷ দেশজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা 2018 সালের 1.24 লক্ষ থেকে বেড়ে 2019 সালে 2.05 লক্ষে পৌঁছায়; এরপর 2020 সালে কোভিড-19 মহামারির সময় তা নাটকীয়ভাবে কমে 44,585-তে নেমে আসে ৷ তবে 2021 সালে আক্রান্তের সংখ্যা আবার বেড়ে 1.93 লক্ষ হয় এবং 2022 সালেও তা 1.67 লক্ষের মতো উচ্চ পর্যায়েই থাকে ৷ অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের প্রকোপ বা ভারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে ৷
2023 থেকে 2025 সালের মধ্যে ভারতে মোট 6,36,204 জন ডেঙ্গি রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং 877 জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে 2023 সালে 2,89,235 জন আক্রান্ত ও 485 জনের মৃত্যু এবং 2024 সালে 2,33,519 জন আক্রান্ত ও 297 জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে; অন্যদিকে 2025 সালে (প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী) 1,13,450 জন আক্রান্ত ও 95 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ হিসেবে নজরদারি জোরদার করা, রোগের উৎস নির্মূলের কর্মসূচি এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করেছেন।
2025 সালে আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে তামিলনাড়ু (20,866 জন) সারা দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে উত্তর প্রদেশ (8,926), তেলেঙ্গানা (8,139), রাজস্থান (4,300-এর বেশি), গুজরাত (3,947), বিহার (3,774), দিল্লি (3,746), জম্মু ও কাশ্মীর (3,343), হরিয়ানা (2,554) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ (2,386)।
ম্যালেরিয়া একটি স্থানীয় রোগ (এন্ডেমিক)
আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও, উপজাতীয় ও বনাঞ্চল-বেষ্টিত এলাকাগুলিতে ম্যালেরিয়া এখনও একটি স্থানীয় বা স্থায়ী সমস্যা হিসেবে রয়ে গিয়েছে ৷ এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের মোট সংখ্যার 70 শতাংশ এবং মৃত্যুর 69 শতাংশই ভারতে ঘটে থাকে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তদের 80 শতাংশই আসে ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত 20 শতাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে; অথচ দেশের প্রায় 82 শতাংশ মানুষ ম্যালেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে ৷ ম্যালেরিয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা এই জনগোষ্ঠী অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের প্রায় 200টি জেলায় বসবাস করে ৷
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ডাঃ সুনীলা গর্গ বলেন, সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার পাশাপাশি ভারতকে অবশ্যই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে ৷ তিনি বলেন, "ভারতের রোগের চিত্র বা 'ডিজিজ প্রোফাইল'-এ দ্বিমুখী ঝুঁকির (double burden) বিষয়টি ফুটে উঠেছে ৷ একদিকে ডেঙ্গির মতো সংক্রামক রোগগুলি এখনও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি, অন্যদিকে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ দ্রুত বাড়ছে ৷ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে সতর্ক থাকার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী বা অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু কমাতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রমকে উৎসাহিত করা, তামাকের ব্যবহার কমানো এবং রোগ নজরদারি ব্যবস্থা উন্নত করা অপরিহার্য ৷"
চিকুনগুনিয়া ও কালাজ্বরের আঞ্চলিক প্রাদুর্ভাব
চিকুনগুনিয়ার সন্দেহভাজন রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে; 2018 সালে এই সংখ্যা ছিল 57,813, যা 2022 সালে বেড়ে 1 লাখ 38 হাজারে দাঁড়িয়েছে ৷ 2022 সালে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি ছিল এমন রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কর্ণাটক (63,549), গুজরাট (20,854), মেঘালয় (14,569), পুদুচেরি (11,440), তেলেঙ্গানা (6,608), মধ্যপ্রদেশ (4,292), হরিয়ানা (2,425), ঝাড়খণ্ড (2,113), উত্তরাখণ্ড (2,000) এবং সিকিম (1,883) ৷
কালাজ্বরের ক্ষেত্রে রোগীর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গেছে— 2018 সালে যেখানে 4,539 জন রোগী শনাক্ত হয়েছিল, 2022 সালে তা কমে 881-তে নেমে এসেছে ৷ বর্তমানে এই রোগের সংক্রমণ মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ৷
অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম (AES)-এ আক্রান্তের সংখ্যা 2018 সালের 11,388 থেকে কমে 2022 সালে 7,114-তে নেমে এসেছে ৷ তবে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড ধারাবাহিকভাবে এই রোগের উচ্চ প্রাদুর্ভাবপূর্ণ রাজ্যগুলির তালিকায় রয়েছে ৷ একইভাবে, জাপানিজ এনসেফালাইটিস (JE)-এর ক্ষেত্রেও রোগীর সংখ্যা 2018 সালের 1,678 থেকে কমে 2022 সালে 1,022-এ দাঁড়িয়েছে। এই পাঁচ বছর জুড়ে অসমই ছিল এই রোগের প্রধান কেন্দ্রস্থল (এপিসেন্টার); এরপরই ছিল উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ ৷
অসংক্রামক রোগ (NCDs) এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত
মশা বা পোকামাকড়-বাহিত রোগগুলি ঋতুভিত্তিক উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকলেও, অসংক্রামক রোগ বা এনসিডি (NCDs) বর্তমানে ভারতের স্বাস্থ্য খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক জাতীয় কর্মসূচি' (NP-NCD)-র আওতায় দেশব্যাপী স্ক্রিনিং বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে 7.01 কোটি মানুষের উচ্চ রক্তচাপ এবং 4.68 কোটি মানুষের ডায়াবেটিস শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে 2.14 লক্ষ মুখের ক্যানসার, 77,107টি স্তন ক্যানসার এবং 93,062টি জরায়ুমুখের ক্যানসারের ঘটনাও শনাক্ত করা হয়েছে ।
উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাতে ৷ অন্যদিকে ডায়াবেটিসের ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, গুজরাত, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে ৷
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, বর্ষাকালে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া জনমনে বেশি প্রাধান্য পেলেও, ভারতে মোট মৃত্যুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের কারণ এই অসংক্রামক রোগগুলি ৷ 2030 সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং 2027 সালের মধ্যে লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস (গোদ রোগ) নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি, ভারত এখন সমন্বিত ভেক্টর ব্যবস্থাপনা (মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণ), জলবায়ু-সংবেদনশীল রোগ নজরদারি, 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির'-এর মাধ্যমে স্ক্রিনিং কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে উভয় চ্যালেঞ্জই একইসাথে মোকাবিলায় মনোযোগ দিচ্ছে ।