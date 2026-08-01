শিগেলা-অ্যামিবিক এনসেফালাইটিসের মাথাচাড়া, বিশুদ্ধ পানীয় জলই কেরলের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যসঙ্কট
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পানীয় জলের দূষণ ও বেহাল স্যানিটাইজেশন ব্যবস্থা মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেরলের স্বাস্থ্য দফতর।
Published : August 1, 2026 at 6:29 PM IST
দূষিত জল, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন আর বর্ষায় সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত ৷ এই তিনের কবলে ভারতে জলবাহিত রোগ এখন বড়সড় জনস্বাস্থ্য সঙ্কট। আর কেরলে এই জলবাহিত রোগ মাথাচাড়া দিচ্ছে ৷ যার প্রকোপে প্রথম ছয় মাসে 133 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পানীয় জলের দূষণ ও বেহাল স্যানিটাইজেশন ব্যবস্থা মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এই বৃদ্ধির মধ্যে অ্যামিবিক এনসেফালাইটিস, শিগেলা সংক্রমণ, ডায়রিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷ একই সময়ে 3.18 লক্ষেরও বেশি মানুষ ডায়রিয়ার জন্য চিকিৎসা নিয়েছেন, যা ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য বোঝাকেই তুলে ধরে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দূষিত পানীয় জল, পুরোনো জল সরবরাহ পরিকাঠামো, দুর্বল স্যানিটেশন এবং অবৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এই সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, তিরুঅনন্তপুরম মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিনের অধ্যাপক এবং কেরলের মহামারী প্রতিরোধ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও চিকিৎসক আলতাফ বলেন, "ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উভয় স্বাস্থ্যবিধির উন্নতি অপরিহার্য। তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন, জলের অভাব, জলাশয়ের দূষণ এবং পরিবর্তিত জীবনধারা জলবাহিত রোগ বৃদ্ধির জন্য দায়ী।"
তিনি উল্লেখ করেন যে, অনেক পরিবার এখন নিয়মিতভাবে পানীয় জল ফুটিয়ে খান না ৷ কুয়োগুলোর দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে দূষণের ঝুঁকি বেড়েছে। ডক্টর আলতাফের মতে, জলবাহিত রোগের ক্রমবর্ধমান বোঝা কমাতে জলের উৎস পরিষ্কার রাখা, স্যানিটাইজেশন ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং শুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
অ্যামিবিক এনসেফালাইটিস স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের ধাঁধায় ফেলেই চলেছে
শিগেলা সংক্রমণের পাশাপাশি, অ্যামিবিক এনসেফালাইটিস কেরলের অন্যতম উদ্বেগজনক সংক্রমণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গত ছয় মাসে এই দু'টি রোগে মোট 46 জনের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপক তদন্ত সত্ত্বেও, স্বাস্থ্য বিভাগ বেশ ক'য়েকটি অ্যামিবিক এনসেফালাইটিসের ক্ষেত্রে সংক্রমণের সঠিক উৎস শনাক্ত করতে পারেনি।
গতবছর কেরলে অ্যামিবিক এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত 201 জনের চিকিৎসা করা হয়েছিল ৷ যাদের মধ্যে 47 জন মারা যান। 2022 সাল পর্যন্ত, এই রোগটি মূলত শনাক্ত করা কঠিন হওয়ায় তা প্রায় অশনাক্তই থেকে গিয়েছিল।
শিগেলা আক্রান্তের সংখ্যায় তীব্র বৃদ্ধি
কেরলেও শিগেলা সংক্রমণের তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
গতবছর 151টি ঘটনা নথিভুক্ত হওয়ার পর (যা ছিল আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ), রাজ্যটিতে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ইতিমধ্যেই 326 জন সংক্রমিত হয়েছেন, যার মধ্যে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছে ওয়েনাড়ে ৷ যেখানে মার বাসেলিওস ইউপি স্কুলে 443 জন ছাত্রছাত্রী শিগেলায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা করিয়েছে ৷
যদিও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে স্কুলের কুয়োর জল পরীক্ষা করেছিল ৷ তাতে শিগেলা পাওয়া যায়নি ৷ যার ফলে রাজ্যের তরফে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দলের সহায়তা চেয়েছে।
শিগেলা কী ? কীভাবে ছড়ায়?
শিগেলা হল একধরনের ব্যাকটেরিয়া, যা থেকে শিগেলোসিস (shigellosis) হয়। এটি অতি সংক্রামক। মূলত অন্ত্র বা ইন্টেস্টাইনে এই সংক্রমণ হয়। সাধারণত সংক্রমিত খাবার বা জল থেকে এই সংক্রমণ ছড়ায়। এছাড়া সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেও শিগেলা সংক্রমণ ছড়াতে পারে।
কী উপসর্গ ?
এই সংক্রমণে সাধারণত ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, জ্বর হয়। অনেক ক্ষেত্রে মলের সঙ্গে মিউকাস বা রক্তপাতও হতে পারে। প্রবল ডিহাইড্রেশনও হয় ৷ ডায়রিয়া ও খাদ্য বিষক্রিয়ায় হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা ৷ হাসপাতালের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, বছরের প্রথম ছয় মাসে কেরলে 3 লক্ষ 18 হাজার 317 জন ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিসংখ্যান স্যানিটাইজেশন, খাবার খাওয়ার আগে ভালোভাবে না-দেখা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল না-খেলে গুরুতর বিষয়গুলি মাথাচাড়া দেয়। গত কয়েক বছরে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা...
সরকারি তথ্য অনুযায়ী-
- 2022: 1504 জন আক্রান্ত, একজনের মৃত্যু
- 2023: 4020 জন আক্রান্ত, তিনজনের মৃত্যু
- 2024: 719 জন আক্রান্ত, একজনের মৃত্যু
- 2025: 3394টি মামলা
কর্মকর্তারা বলছেন, অনেক রোগীই অসুস্থ হওয়ার আগে কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, বাড়ির বাইরে তৈরি করা খাবার ৷
বিশেষজ্ঞরা রোগের বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জলদূষণকেই দায়ী করছেন
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাঁচ বছর আগের তুলনায় কেরলে এখন প্রায় তিনগুণ বেশি জলবাহিত রোগ দেখা যাচ্ছে। টাইফয়েড, হেপাটাইটিস এ, কলেরা ও ডায়রিয়ার পাশাপাশি, রাজ্যে এখন অ্যামিবিক এনসেফালাইটিস ও শিগেলা-র মতো নতুন রোগের আবির্ভাব হয়েছে ৷ তাঁরা এর প্রধান কারণ হিসেবে দূষিত পানীয় জল, জরাজীর্ণ পাইপলাইন, দূষিত নদী এবং সঠিকভাবে বর্জ্যপদার্থ ব্যবস্থাপনা না-হওয়াকে দায়ী করছেন।
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) এক সমীক্ষায় কেরলে ছোট-বড় 21টি নদী-নালার আশপাশে অন্তত 351টি জায়গায় মারাত্মক দূষণের প্রভাব জানা গিয়েছে। রাজ্যের ভিতর মূল পানীয় জলের পাইপলাইন এই নদীগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এবং পুরোনো পরিকাঠামোর কারণে জল সরবরাহে দূষিত জিনিস প্রবেশ করেছে ৷ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা আরও বলেছেন, কোনও ঘিঞ্চি ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অপর্যাপ্ত স্যানিটাইজেশন এবং বর্ষার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে রোগজ্বালা থেকে মুক্তি মেলে ৷