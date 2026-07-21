বর্ষাকালে শিশুরা কেন বেশি অসুস্থ হয়? বিশেষজ্ঞদের এই কথাগুলো মেনে চলুন
শিশু-নবজাতক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিশান্ত বনসল ব্যাখ্যা করেছেন যে বর্ষাকালে শিশুরাই কেন সবচেয়ে বেশি রোগে আক্রান্ত হয় ৷ পাশাপাশি, অভিভাবকদের বেশ কিছু পরামর্শও দিয়েছেন।
Published : July 21, 2026 at 9:16 PM IST
বর্ষায় জলঘাটা বাচ্চাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগা ৷ যে কোনও বাচ্চায় জল ঘাঁটা, বৃষ্টিতে ভেজা, কাদামাঠে ফুটবল খেলা... শিশুদের কাছে বর্ষাকালটা একটু অন্যরকম ৷ আর এই বর্ষার সময়ে কেবল ভাইরাল জ্বর বা সর্দি-কাশি নয়, আরও নানা রোগ মাথাচাড়া দেয় এই সময়ে। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া বা চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের প্রকোপ তো বাড়েই, সেই সঙ্গে পেটের রোগ, হেপাটাইটিস, টাইফয়েডের মতো অসুখও ছড়ায়।
বৃষ্টির দিনে জলবাহিত বিভিন্ন রোগ থেকেও সাবধান থাকতে হয়। ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া জল বা খাবারের মাধ্যমেও শরীরে ঢুকে রোগ ছড়ায়। এই সময়ে ছোটদের অনেক বেশি সাবধানে রাখতে হয়। কী কী রোগ থেকে সতর্ক থাকতে হবে, বাবা-মায়েদের তা জেনে রাখা জরুরি, বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
নয়ডার মাদারহুড হসপিটালসের কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান ও নিওন্যাটোলজিস্ট নিশান্ত বনসালের মতে, "বর্ষাকাল শিশু চিকিৎসকদের কাছে ব্যস্ততম দিক ৷ এই সময়ে শিশুরা সংক্রমণের প্রতি অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তখনও বিকাশমান থাকে, যার ফলে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং মশা সহজেই রোগের প্রভাব বিস্তার করতে পারে।" বাতাসে জলীয়বাষ্প, জল জমে যাওয়া, জলে দূষণ এবং স্যানিটাইজেশন যদি ঠিকঠাক না হওয়া জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ ৷
বর্ষায় কেন শিশুরাই বেশি অসুস্থ হয় ?
কোনও ডোবা, জলমগ্ন রাস্তা এবং ঢাকনাবিহীন জলের পাত্র মশার প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এর ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মশা যে একমাত্র সমস্যা, তেমনটা নয় ৷ চিকিৎসক বনসলের কথায়, "ভারী বৃষ্টির কারণে প্রায়শই খাবার ও পানীয় জল দূষিত হয়, যা ডায়রিয়া, বমি, পেটের সংক্রমণ, খাদ্যে বিষক্রিয়া এমনকী লেপ্টোস্পাইরোসিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বছরের এই সময়ে ভাইরাল জ্বর, কনজাংটিভাইটিস (সাধারণত পিঙ্ক আই নামে পরিচিত), গলা ব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সাধারণ সর্দি-কাশিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷
যেসব শিশুদের আগে থেকেই হাঁপানি বা অ্যালার্জি আছে, তাদের ক্ষেত্রে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধা আরও বেড়ে যেতে পারে। এমনকী দীর্ঘক্ষণ ভেজা জামাকাপড় বা স্যাঁতসেঁতে জুতো পরে থাকার মতো সাধারণ কারণেও ত্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ হতে পারে ৷ স্কুলগুলোও সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে। শিশুরা যখন ক্লাসরুমে দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটায়, তখন সর্দি, ফ্লু এবং কনজাংটিভাইটিসের জন্য দায়ী ভাইরাসগুলি দ্রুত এক শিশু থেকে অন্য শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শিশু ও ছোট বাচ্চাদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন। তারা অনবরত বিভিন্ন জিনিস স্পর্শ করে, তাদের হাত ও খেলনা মুখে দেয় এবং জীবাণু থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তাদের ক্ষমতা কম থাকে ৷
অসুস্থতা দূরে রাখতে এগুলি মেনে চলুন...
চিকিৎসক বনসলের মতে, বর্ষার অনেক রোগই প্রতিরোধযোগ্য। কিন্তু তার জন্য তিনি অভিভাবকদের জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছেন
- সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি হল, শিশুদেরকে খাওয়ার আগে এবং বাইর থেকে খেলাধুলো করে বাড়িতে আসার পর হাত ধুতে বলা।
- খাবারও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাস্তার ধারের খাবার বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে পড়ে থাকা খাবারের চেয়ে সদ্য রান্না করা খাবার এবং পানীয় জল পর্যাপ্ত খাওয়া ৷
- অভিভাবকদেরও নজর রাখতে হবে আরও একটি বিষয় ৷ বর্ষাকালে শিশুদের অস্বাস্থ্যকর উৎস যেমন বরফ বা আইসক্রিম দেওয়া থেকে বিরত থাকা ৷
- স্কুল বা বাইরে খেলাধুলো করে বাড়ি ফেরার পর শিশুদের অবিলম্বে ভেজা জামাকাপড় ও জুতো বদলে ফেলা উচিত।
- স্কুল ব্যাগ, রেনকোট ও জুতো পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ শুকনো রাখলে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি কমে যায়।
- ঢিলেঢালা ও লম্বা হাতার পোশাক মশার কামড় কমিয়ে সুরক্ষার আরেকটি স্তর প্রদান করে।
- যেখানে মশার উপদ্রব বেশি, সেখানে মশারি বা শিশুদের জন্য নিরাপদ মশা তাড়ানোর স্প্রে ব্যবহার করা।
- অভিভাবকদের এটাও দেখতে হবে যে বাড়ির আশেপাশে, ফুলের টব, কুলারে বা বালতিতে যেন কোনও জল জমে না-থাকে ৷ এতে মশা বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না।
- আরেকটি ভালো অভ্যাস হল, জলের বোতল, টিফিন বক্স বা রুমাল কাউকে না-দেওয়া, বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন সংক্রমণ আরও সহজে ছড়ায়।
ফল, শাকসবজি, শস্যদানা ও প্রোটিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ৷ অন্যদিকে, নিয়মিত টিকা সময়মতো দিলে তা বিভিন্ন রোগ থেকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ৷
কখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত?
বেশিরভাগ মরশুমি সংক্রমণ সঠিক যত্ন নিলে সেরে যায় ৷ কিন্তু কিছু সতর্কতামূলক লক্ষণ কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়...
- ছোটদের মারাত্মক জ্বর, শ্বাসকষ্ট, বারবার বমি, ডায়রিয়া, অস্বাভাবিক ঘুমঘুম ভাব, খাওয়া-দাওয়ার প্রতি অনীহা, অতিরিক্ত ক্লান্তি অথবা প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে অভিভাবকদের অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- তিন মাসের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে যে কোনও জ্বরই খুব খারাপ ৷ যেহেতু শিশুরা বড়দের তুলনায় অনেক বেশি ডিহাইড্রেশনে (শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাব) ভোগে, তাই দেরি না-করে তাঁদের ডাক্তার দেখানো উচিত।
বৃষ্টির কারণে শিশুদের সারাক্ষণ ঘরের ভিতরে বসিয়ে রাখাটাও উচিত নয়। বৃষ্টিতে দৌড়াদৌড়ি করা এবং ঋতুকে উপভোগ করা শিশু থেকে বড় হওয়ার আরেকটি অংশ। কিন্তু তাতে বাড়তি সতর্কতা রাখতে হবে বাবা, মায়েদেরই ৷ বর্ষায় ছোটরা বাইরে বেরলে যেন কোনও সংক্রমণ নিয়ে নয়, বরং তারা যেন দারুণ ও মজার গল্প নিয়ে বাড়ি ফেরে।