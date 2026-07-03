বর্ষাকালে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী খাবেন ? এই খাদ্যাভ্যাস হজমশক্তি বাড়ায় ও রোগবালাই দূরে রাখে
বর্ষা ঋতু স্বস্তি এবং সমস্যা দুটোই নিয়ে আসে । বর্ষাকালে আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী খেতে পারেন ?
Published : July 3, 2026 at 12:21 PM IST
বর্ষাকাল গরম থেকে স্বস্তি দিলেও, এটি হজমতন্ত্রের জন্য বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করে । এই সময়ে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি ঘটে, যা ফুড পয়জনিং, বদহজম, গ্যাস, পেটব্যথা এবং ডায়রিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় । তাই, শুধু খাবারের স্বাদের উপর নয়, বরং একটি সঠিক ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের উপরও মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এই মরশুমে যদি আপনি আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে চান, তবে কিছু সহজ খাদ্যাভ্যাসের পরামর্শ বেশ সহায়ক হতে পারে । এই মরশুমে আপনার খাদ্যাভ্যাসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি (Monsoon Diet Tips) জেনে নেওয়া যাক ।
প্রোবায়োটিক খাবার: অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই এই সময়ে দই, ঘোল এবং ঘরে তৈরি প্রোবায়োটিক খাবার অন্ত্রের জন্য উপকার। এগুলি হজমশক্তি উন্নত করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে ।
মরশুমি ফল ও সবজি: বর্ষাকালে রান্না করা সবজি খাওয়া নিরাপদ বলে মনে করা হয়। লাউ, ঝুকিনি, কুমড়ো এবং গাজরের মতো সবজি সহজে হজম হয় । কলা, আপেল, নাশপাতি এবং পেঁপের মতো ফলও হজমের জন্য ভালো বলে মনে করা হয় ।
শরীরে জলের পরিমাণ বজায় রাখুন: বর্ষাকালে তৃষ্ণা কম লাগে, কিন্তু শরীরে তখনও জলের প্রয়োজন হয়, তাই প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন । এই সময়ে শুধুমাত্র ফোটানো বা ফিল্টার করা জল পান করুন । আদা, তুলসি বা দারুচিনি দিয়ে তৈরি হালকা ভেষজ চা-ও হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ।
আঁশযুক্ত খাবার খান: অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া উপকারী বলে মনে করা হয় । তাই আপনার খাদ্যতালিকায় ওটস, ব্রাউন রাইস এবং হোল গ্রেইন অন্তর্ভুক্ত করুন । অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য আঁশ অপরিহার্য, কিন্তু অতিরিক্ত আঁশ কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।
ছোট ছোট অভ্যাসের বড় সুফল রয়েছে: স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের এই পরামর্শগুলোর পাশাপাশি, খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধোয়া, সময়মতো খাওয়া, রাতে দেরি করে খাওয়া পরিহার করা এবং প্রতিদিন ব্যায়াম করাও অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।
সামগ্রিক স্বাস্থ্য অন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত: বর্ষাকালে সঠিক খাদ্যাভ্যাস শুধু পাকস্থলীর নয়, বরং পুরো শরীরের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । হালকা, তাজা ও সুষম খাবার, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান, প্রোবায়োটিক খাবার এবং ভালো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাধ্যমে আপনি এই ঋতুতে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10773664/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)