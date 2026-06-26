ঋতু পরিবর্তনের সময় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন ? এই সুপারফুডগুলো সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে

ঋতু পরিবর্তনের সময় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন ? এই সুপারফুডগুলো সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে
বর্ষাকাল গরম থেকে স্বস্তি নিয়ে আসে, তবে সেই সঙ্গে নানা শারীরিক সমস্যাও ডেকে আনে ।
Published : June 26, 2026 at 11:56 AM IST
বর্ষাকাল নিঃসন্দেহে তীব্র গরম থেকে স্বস্তি নিয়ে আসে, তবে এর পাশাপাশি এটি নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বয়ে আনে । দূষিত জল, আর্দ্রতা এবং ভ্যাপসা আবহাওয়া এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল । এমতাবস্থায়, এসব রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শারীরিক সক্ষমতা থাকা অত্যন্ত জরুরি । রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খাদ্যাভ্যাসে খুব বড় কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই ৷ কেবল কয়েকটি ‘সুপারফুড’ বা অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বর্ষাকালের সুপারফুড: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এমন কয়েকটি খাবার নীচে দেওয়া হল:
তুলসি: তুলসিতে অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং প্রদাহ-বিরোধী (anti-inflammatory) গুণাবলী রয়েছে । এছাড়া এতে 'ইউজেনল' (eugenol) নামক একটি প্রয়োজনীয় উপাদান বা তেল থাকে, যা বর্ষাকালে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা থেকে শরীরকে রক্ষা করে ।
কীভাবে খাবেন ?
আপনি খাবারের সাথে তুলসি পাতা যোগ করতে পারেন । তুলসি ভেজানো জল পান করাও উপকারী হতে পারে ।
2) আদা: আদা একটি প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসাবে পরিচিত এবং সর্দি-কাশির চিকিৎসায় এটি বহুল ব্যবহৃত হয় । এটি শরীরের প্রদাহ কমাতে, রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলিকে সক্রিয় করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ।
কীভাবে খাবেন ?
সবজি রান্নার সময় আদার ছোট টুকরো যোগ করতে পারেন । আদা চা এবং 'কাড়া' (ভেষজ ক্বাথ) পান করাও চমৎকার উপায় ।
3) গোলমরিচ: গোলমরিচে 'পাইপারিন' (piperine) নামক একটি উপাদান থাকে ৷ এটি অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গোলমরিচ পুষ্টি শোষণে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখতে সাহায্য করে ।
এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
সবজির মশলায় গোলমরিচ যোগ করার পাশাপাশি, খাওয়ার আগে স্যুপের ওপরও এটি ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে ৷
4) কারিপাতা: কারিপাতা কেবল খাবারের সুগন্ধই বাড়ায় না, এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানও রয়েছে । এতে থাকা ক্যারোটিনয়েড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।
কীভাবে যোগ দেবেন ?
5) লেবু: আমরা সবাই জানি যে লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে । এটি শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।
কীভাবে খাদ্যতালিকায় রাখবেন ?
চা, বিভিন্ন পানীয়, সালাদ, ডাল এবং তরকারিতে লেবু যোগ করতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5376420/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11187345/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10143734/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8572594/
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(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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