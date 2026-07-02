বর্ষাকালে কেন হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ? এই মরশুমে কী খাবেন ও কী এড়িয়ে চলবেন জানুন

বর্ষাকালে কেন হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ? এই মরশুমে কী খাবেন ও কী এড়িয়ে চলবেন জানুন
বর্ষাকাল আবহাওয়ার দিক থেকে স্বস্তি নিয়ে এলেও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করে । আমরা ব্যাখ্যা করব কেন বর্ষাকালে হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ?
Published : July 2, 2026 at 9:58 AM IST
বর্ষাকাল গরম থেকে স্বস্তি দিলেও, এর সঙ্গে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দেয় । এর মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হল হজমশক্তির দুর্বলতা । বর্ষাকালে মানুষ প্রায়ই বদহজম, গ্যাস, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ফুড পয়জনিংয়ের মতো সমস্যায় ভোগে । এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের দ্রুত বংশবৃদ্ধি এবং শরীরের হজমশক্তি কমে যাওয়া । তবে খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করলেই এই পুরো মরশুমে সুস্থ থাকা সম্ভব । জেনে নেওয়া, বর্ষাকালে কোন খাবারগুলি খাওয়া উচিত এবং কোনগুলি এড়িয়ে চলা উচিত ?
বর্ষাকালে হজমশক্তি কেন দুর্বল হয়ে পড়ে ?
বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়, যা শরীরের বিপাকক্রিয়া ও হজম প্রক্রিয়াকে কিছুটা ধীর করে দিতে পারে । এছাড়া, এই মরশুমে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে খাবার ও পানীয় খুব সহজেই দূষিত হয়ে পড়ে । এর ফলে বাইরের খাবার বা দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা খাবার খেলে পেটের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
বর্ষাকালে কী খাবেন ?
বর্ষাকালে হালকা, সতেজ এবং সহজে হজমযোগ্য খাবার খাওয়া সবচেয়ে ভালো । আপনার খাদ্যতালিকায় ডাল, খিচুড়ি, দালিয়া, মুগ ডাল, স্যুপ এবং তাজা শাকসবজি রাখতে পারেন । মরশুমি ফল খাওয়ার আগে অবশ্যই সেগুলি ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন । এই সময়ে সাধারণ দইয়ের পরিবর্তে ঘোল বা মাঠা (বাটারমিল্ক) বেছে নিন । এছাড়া আদা, হলুদ, গোলমরিচ ও জিরের মতো মসলাগুলি হজমশক্তি বাড়াতে ও পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করতে পারে ।
বর্ষাকালে যা এড়িয়ে চলবেন:
বর্ষাকালে রাস্তার ধারের খাবার ও পানীয় যেমন কেটে রাখা ফল, চাট, গোলগাপ্পা এবং খোলা অবস্থায় রাখা অন্যান্য খাবার এড়িয়ে চলা উচিত । এছাড়া ভাজাপোড়া, অতিরিক্ত ঝালযুক্ত খাবার এবং বাসি খাবার পরিপাকতন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে । শাকসবজি ভালোভাবে ধুয়ে ও রান্না করে খাওয়া উচিত ৷ কারণ এগুলিতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে ।
বর্ষাকালে জল পানের বিষয়ে সতর্ক থাকুন
বর্ষাকালে দূষিত জল পানের ফলে নানা ধরনের অসুস্থতা দেখা দিতে পারে ৷ তাই সবসময় ফোটানো, ফিল্টার করা বা বিশুদ্ধ জল পান করুন । এই মৌসুমে সাধারণত তৃষ্ণা কম পায়, তাই জলশূন্যতা রোধ করতে এবং পরিপাকতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সারাদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা জরুরি ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ?
বর্ষাকালে যদি হজমজনিত সমস্যা বা পেটের গোলযোগ বেড়ে যায়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, তীব্র পেট ব্যথা, বমি, জ্বর বা পানিশূন্যতার মতো লক্ষণগুলোকে অবহেলা করবেন না । এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন, কারণ সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে শারীরিক অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)