হজমের সমস্যা 2 দিনের কমে যাবে ! খাওয়ার পর এই ছোট অভ্যাসগুলি বাদ দিন

হজমের সমস্যা 2 দিনের কমে যাবে ! খাওয়ার পর এই ছোট অভ্যাসগুলি বাদ দিন
আপনিও যদি প্রায়শই হজমের সমস্যায় ভোগেন এবং নিজের হজমশক্তি জোরদার করতে চান, তবে খাওয়ার পর নির্দিষ্ট কিছু ভুল এড়িয়ে চলা আপনার জন্য জরুরি ।
Published : April 6, 2026 at 10:11 AM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায় পেটের সমস্যা অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বদহজম কিংবা খাওয়ার পর পেটে ভারী ভাব এসবের অধিকাংশই প্রায়শই আমাদের নিজেদেরই কিছু ছোটখাটো বদঅভ্যাসের ফলাফল । আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা জানান, কেবল স্বাস্থ্যকর খাবার খেলেই যথেষ্ট নয়; বরং খাওয়ার পরবর্তী আমাদের অভ্যাসগুলিরও হজম প্রক্রিয়ার ওপর সরাসরি প্রভাব রয়েছে । আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হজমশক্তিকে 'অগ্নি' হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এই অগ্নির শক্তি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আপনার জানা দরকার খাওয়ার পর যেসব পাঁচটি ভুল এড়িয়ে চলা উচিত ৷
সুস্থ হজমের জন্য খাওয়ার পর যেসব ভুল এড়িয়ে চলা উচিত (Mistakes to Avoid After Eating for Healthy Digestion):
খাওয়ার পরপরই অতিরিক্ত জল পান করা: অনেকেরই এমন অভ্যাস রয়েছে যে, খাওয়া শেষ হওয়ার মুহূর্তেই তারা প্রচুর পরিমাণে জল পান করে থাকেন । আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে, এমনটি করা হজম প্রক্রিয়ার জন্য হিতকর বলে মনে করা হয় না । প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পান করলে পেটে এক ধরণের ভারী ভাব অনুভূত হতে পারে এবং তা খাদ্যের সঠিক হজমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । এর ফলে হজম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে । তাই, খাওয়ার পরপরই অতিরিক্ত জল পান করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় বলে মনে করা হয় ।
খাবারের পর ফল খাওয়াকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয় না: মানুষ প্রায়শই মনে করেন যে, খাবারের পর ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী; তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, এই অভ্যাসটিকে যথাযথ খারাপ বলে মনে করা হয় না । ফলের প্রকৃতি লঘু এবং তা দ্রুত হজম হয়ে যায়, অথচ একটি সাধারণ খাবার হজম হতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে । যখন এই দুই ধরণের খাবার একসঙ্গে গ্রহণ করা হয়, তখন হজম প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়তে পারে । দীর্ঘমেয়াদি, এরফলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
খাওয়ার পর স্নান করার অভ্যাস: কেউ কেউ খাওয়ার পর স্নান করতে পছন্দ করেন ৷ তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই অভ্যাসটিকে খারাপ বলে মনে করা হয় না । খাওয়ার পরপরই স্নান করলে শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে, যার ফলে হজম প্রক্রিয়ার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । ঠিক এই কারণেই পরামর্শ দেওয়া হয় যে, সকালে প্রথমে স্নান সেরে নেওয়া উচিত এবং তারপর প্রাতরাশ করা উচিত ।
খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়া: খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়া বা ঘুমিয়ে পড়লে হজম প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে যেতে পারে । এই সময়ে শরীর খাদ্য হজম করার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকে, তাই এই সময় সচল বা সক্রিয় থাকাটা অত্যন্ত জরুরি । আমরা যদি খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়ি, তবে পেটে ভারী ভাব, বদহজমের আশঙ্কা বেড়ে যায় । আয়ুর্বেদ মতে, খাওয়ার পর অন্তত 100 কদম হাঁটা উচিত ।
খাওয়ার পর কঠোর পরিশ্রম বা শরীরচর্চা করা: খাওয়ার পরপরই তীব্র শারীরিক পরিশ্রম বা কঠোর শরীরচর্চায় লিপ্ত হওয়াও সুষ্ঠু হজম প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক বলে মনে করা হয় না । এরফলে শরীরের হজম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে যা পরবর্তীতে অ্যাসিডিটি বা বদহজমের মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । খাওয়ার পর হালকা হাঁটা হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় ।
আপাতদৃষ্টিতে ছোট মনে হওয়া এই অভ্যাসগুলিই শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে । আয়ুর্বেদও এই বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দেয় যে, রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই অনেক বেশি শ্রেয় । এই সহজ নির্দেশিকাগুলি মনে রেখে চললে আপনি আপনার হজমতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারবেন এবং পেট সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকতে পারবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)