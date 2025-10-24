স্বাভাবিকভাবে ওজন বাড়াতে এই যোগাশনগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কী বলছে গবেষণা ?
যোগব্যায়াম প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকরভাবে ওজন বাড়ানোর একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায় । এটি হজমশক্তি উন্নত করে না বরং খিদে বৃদ্ধি করে শরীরের পেশীগুলিকেও শক্তিশালী করে ।
Published : October 24, 2025 at 12:59 PM IST
যদিও আজকাল বেশিরভাগ মানুষ ওজন কমানোর উপর মনোযোগী, তবুও কেউ কেউ অতিরিক্ত রোগা হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়েন এবং স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন বাড়াতে চান । তবে ওজন বৃদ্ধি কেবল বেশি খাওয়ার জন্য নয়, এটি পেশী বিকাশ, হজমশক্তি উন্নত করা এবং সামগ্রিক শরীরের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যও ।
ওজন বাড়ানোর জন্য উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া একটি ভালো উপায়ও হতে পারে । তার আগে আপনার ওজন কম হওয়ার কারণটি বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ । কম ওজনকে কয়েকটি উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে । এর অর্থ হতে পারে একজন ব্যক্তির উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন, যাকে বডি মাস ইনডেক্স (BMI) 18.5 এর কম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় । এটি এমন ওজনও হতে পারে যা একজন ব্যক্তির বয়সের জন্য সাধারণ ওজনের চেয়ে 15 থেকে 20% কম ।
যোগাসন এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাহায্য হতে পারে । যোগাসন কেবল শরীরকে শক্তি দেয় না বরং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির উপরও কাজ করে, ক্ষুধা, হজম এবং হরমোনের ভারসাম্য উন্নত করে । এখানে কিছু কার্যকর যোগাসন দেওয়া হল যা আপনাকে স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে । আপনি যদি স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন বাড়াতে চান, তাহলে আসুন সেগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
সূর্য নমস্কার: এটি সমগ্র শরীরের জন্য একটি চমৎকার ব্যায়াম । এটি হরমোনের ভারসাম্য, রক্ত সঞ্চালন এবং হজমশক্তি উন্নত করে, শক্তি সরবরাহ করে এবং ক্ষুধা বাড়ায় ।
পবনমুক্তাসন: এটি পেটের গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে । পেট সঠিকভাবে পরিষ্কার করলে স্বাভাবিকভাবেই খিদে বৃদ্ধি পায়, হজমশক্তি উন্নত হয় ।
বালাসন: এই যোগাসন মানসিক শান্তি প্রদান করে, চাপ কমায় এবং ঘুমের উন্নতি করে । ভালো ঘুম ও চাপ কমানো ওজন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে ।
বজ্রাসন: এটিই একমাত্র আসন যা খাবারের পরপরই করা যেতে পারে । এটি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরে স্থিতিশীলতা আনে ।
মৎস্যসন: এটি থাইরয়েড গ্রন্থিকে সক্রিয় করে, যা বিপাক উন্নত করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।
ভুজঙ্গাসন: ভুজঙ্গাসন পিঠ এবং পেটের পেশী শক্তিশালী করে । এটি হজমশক্তি উন্নত করে ও শরীরকে শক্তিশালী রাখে ।
উৎকটাসন: এটি পা এবং উরুর পেশীগুলিকে টোন করে ৷ এছাড়াও শরীরের শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে ।
শবাসন: এই গভীর প্রশান্তিদায়ক আসনটি শারীরিক ক্লান্তি দূর করে, চাপ কমায় ও মানসিক ভারসাম্য উন্নত করে ।
সেতু বন্ধাসন: এটি পিঠ, পেট এবং বুককে সুস্থ রাখে ৷ এছাড়াও পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে ।
এই যোগব্যায়াম ভঙ্গিগুলিকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করে এবং একটি সুষম খাদ্যের সঙ্গে একত্রিত করে ৷ আপনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই ওজন বাড়াতে পারেন । যোগব্যায়াম কেবল আপনার শরীরকেই নয়, আপনার মনকেও শক্তিশালী করে, যারফলে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5865393/
