চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহারে মৃত্যু নাবালিকা, কী হয় জানুন আসল কারণ

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহারে মৃত্যু নাবালিকা, কী হয় জানুন আসল কারণ
চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহার করে মৃত্যু হয়েছে এক নাবালিকার ৷ এর ক্ষতিকারক দিকগুলি জানেন কি ?
Published : September 8, 2026 at 2:55 PM IST
বড়ির মাধ্যমে গর্ভপাতের (Medication Abortion) সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে । বড়ি (Abortion Pill) খেয়ে গর্ভপাত করানো আজকাল কমন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই বিষয়ে আইনগত বাধাও আছে, কোথাও আবার নেই । ক্লিনিকে না গিয়ে মহিলারা বড়ি খেয়েই গর্ভপাত করিয়ে নেন ।
অবাঞ্ছিত সন্তানধারণ এড়িয়ে চলার অন্যতম নিরাপদ উপায় গর্ভনিরোধক বড়ি । কিন্তু এই ওষুধ নিয়ে অনেকের মনেই অকারণ ভয় রয়েছে । তাঁর বেশির ভাগই যদিও ভ্রান্ত । কেউ মনে করেন, এগুলি খেলে মোটা হয়ে যাবেন । কেউ মনে করেন, এর ফলে ক্যানসার অনিবার্য । কিন্তু সত্যিই কি তাই ? এই ধারণাগুলির সত্যতা কতটা ? তা জানা জরুরি ৷
এই ওষুধ বেশি ব্যবহার করলে স্তুন এবং জরায়ুর ক্যানসারের রোগ বাড়তে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ৷ এছাড়াও অনেকে ভাবেন যৌন সংক্রমণের আশঙ্কা কমে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, এই ধারণা ভুল ৷ যদি আপনি কোনও যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্য কারও সঙ্গে কন্ডোম ব্যবহার না করে সঙ্গমে লিপ্ত হন, তা হলে তাঁর সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল ।
মেডিক্যাল অ্যাবর্শনের সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে পেটে ব্যথা অন্যতম । মিসোপ্রোস্টল জরায়ুকে সংকুচিত করে, যাতে গর্ভের টিস্যু যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে । এই ব্যথা সাধারণ মাসিকের ব্যথার চেয়েও কখনও তীব্র হতে পারে এবং সাধারণত গর্ভের টিস্যু বেরিয়ে যাওয়ার সময় এটি সবচেয়ে বেশি তীব্র হয় । ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, যদি না আপনার ডাক্তার বিশেষভাবে এর পরামর্শ দেন ৷ কারণ ওষুধ অনেকসময় রক্তপাত বাড়িয়ে দিতে পারে ।
সপ্রতি একটি ঘটনা মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে ৷ চিকিৎসকের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়াই গর্ভপাতের কিট (abortion kit) ব্যবহার করার পর মৃত্যু হয়েছে 17 বছরের এক কিশোরীর । জানা গিয়েছে কিশোরী তিনদিন ধরে ওষুধ খাচ্ছিল ৷ তৃতীয় দিন রাতে তার তীব্র পেটে ব্যথা ও অতিরিক্ত রক্তপাত শুরু হয় । এরপর দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ তখনই তাকে দ্রুত স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর পরই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । কিশোরী অসমের বাসিন্দা হলেও তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাডু জেলার চিলাকালুরি পেট এলাকায় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, প্রতি বছর মাতৃ মৃত্যুর 4.7 থেকে 13.2 শতাংশ ঘটে অনিরাপদ গর্ভপাতের জন্য ৷ এমনকি উন্নত জায়গাগুলিতেও এক লক্ষ 'আনসেফ অ্যাবরশন'-এর ক্ষেত্রে বহু মহিলা মারা যান । অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে যোনি বা মলদ্বারে রক্তক্ষরণ সংক্রমণ, জরায়ু ছিদ্রে সমস্যা এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির ক্ষতির মত নানান জটিলতা হতে পারে । তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও কিছু ওষুধ খাওয়া ঠিক নয় ৷ আপনার শরীরের কোন ওষুধ এফেক্ট হবে সেটার জন্য অবশ্যই পরীক্ষার প্রয়োজন হয় ৷ তাই এইসব ওষুধ খাওয়ার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2760893/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3711556/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)