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চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহারে মৃত্যু নাবালিকা, কী হয় জানুন আসল কারণ

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহার করে মৃত্যু হয়েছে এক নাবালিকার ৷ এর ক্ষতিকারক দিকগুলি জানেন কি ?

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গর্ভপাতের কিট ব্যবহার করলে কী হয় জানুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 8, 2026 at 2:55 PM IST

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বড়ির মাধ্যমে গর্ভপাতের (Medication Abortion) সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে । বড়ি (Abortion Pill) খেয়ে গর্ভপাত করানো আজকাল কমন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই বিষয়ে আইনগত বাধাও আছে, কোথাও আবার নেই । ক্লিনিকে না গিয়ে মহিলারা বড়ি খেয়েই গর্ভপাত করিয়ে নেন ।

অবাঞ্ছিত সন্তানধারণ এড়িয়ে চলার অন্যতম নিরাপদ উপায় গর্ভনিরোধক বড়ি । কিন্তু এই ওষুধ নিয়ে অনেকের মনেই অকারণ ভয় রয়েছে । তাঁর বেশির ভাগই যদিও ভ্রান্ত । কেউ মনে করেন, এগুলি খেলে মোটা হয়ে যাবেন । কেউ মনে করেন, এর ফলে ক্যানসার অনিবার্য । কিন্তু সত্যিই কি তাই ? এই ধারণাগুলির সত্যতা কতটা ? তা জানা জরুরি ৷

এই ওষুধ বেশি ব্যবহার করলে স্তুন এবং জরায়ুর ক্যানসারের রোগ বাড়তে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ৷ এছাড়াও অনেকে ভাবেন যৌন সংক্রমণের আশঙ্কা কমে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, এই ধারণা ভুল ৷ যদি আপনি কোনও যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্য কারও সঙ্গে কন্ডোম ব্যবহার না করে সঙ্গমে লিপ্ত হন, তা হলে তাঁর সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল ।

মেডিক্যাল অ্যাবর্শনের সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে পেটে ব্যথা অন্যতম । মিসোপ্রোস্টল জরায়ুকে সংকুচিত করে, যাতে গর্ভের টিস্যু যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে । এই ব্যথা সাধারণ মাসিকের ব্যথার চেয়েও কখনও তীব্র হতে পারে এবং সাধারণত গর্ভের টিস্যু বেরিয়ে যাওয়ার সময় এটি সবচেয়ে বেশি তীব্র হয় । ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, যদি না আপনার ডাক্তার বিশেষভাবে এর পরামর্শ দেন ৷ কারণ ওষুধ অনেকসময় রক্তপাত বাড়িয়ে দিতে পারে ।

সপ্রতি একটি ঘটনা মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে ৷ চিকিৎসকের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়াই গর্ভপাতের কিট (abortion kit) ব্যবহার করার পর মৃত্যু হয়েছে 17 বছরের এক কিশোরীর । জানা গিয়েছে কিশোরী তিনদিন ধরে ওষুধ খাচ্ছিল ৷ তৃতীয় দিন রাতে তার তীব্র পেটে ব্যথা ও অতিরিক্ত রক্তপাত শুরু হয় । এরপর দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ তখনই তাকে দ্রুত স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর পরই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । কিশোরী অসমের বাসিন্দা হলেও তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাডু জেলার চিলাকালুরি পেট এলাকায় ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, প্রতি বছর মাতৃ মৃত্যুর 4.7 থেকে 13.2 শতাংশ ঘটে অনিরাপদ গর্ভপাতের জন্য ৷ এমনকি উন্নত জায়গাগুলিতেও এক লক্ষ 'আনসেফ অ্যাবরশন'-এর ক্ষেত্রে বহু মহিলা মারা যান । অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে যোনি বা মলদ্বারে রক্তক্ষরণ সংক্রমণ, জরায়ু ছিদ্রে সমস্যা এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির ক্ষতির মত নানান জটিলতা হতে পারে । তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও কিছু ওষুধ খাওয়া ঠিক নয় ৷ আপনার শরীরের কোন ওষুধ এফেক্ট হবে সেটার জন্য অবশ্যই পরীক্ষার প্রয়োজন হয় ৷ তাই এইসব ওষুধ খাওয়ার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন ৷

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2760893/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3711556/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

ABORTION KIT
গর্ভনিরোধক বড়ি
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ABORTION PILLS SIDE EFFECTS

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