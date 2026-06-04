EXCLUSIVE: রাজ্যের স্বাস্থ্যে সংকট ! রোগ সারাতে শুভেন্দুর বাজি অঙ্কোলজিস্ট ইন্দ্রনীল খাঁ
রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে সোচ্চার হন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ তথা পূর্ণমন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷
Published : June 4, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 2:41 PM IST
পেশায় ক্যানসার বিশেষজ্ঞ (অঙ্কোলজিস্ট)। তিনিই আজ রাজ্যের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য । শুভেন্দু অধিকারীর 'স্পেশাল 35’-এ ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁর অন্তর্ভুক্তিতে স্পষ্ট, সরকার মেধা, তারুণ্য এবং পেশাদারিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন । কলকাতার হাই-প্রোফাইল বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী । সেখান থেকে রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী । চিকিৎসকের স্টেথোস্কোপ থেকে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁর এই পথচলা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ।
নয়া বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আর স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁকে । রেফার রোগ কমানো, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো একাধিক বিষয়ে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ।
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার নানা সমস্যার পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি । স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তথাকথিত 'থ্রেট কালচার'-এর বিরুদ্ধেও কড়া বার্তা দিয়েছেন নতুন মন্ত্রী । তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জন্য আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করাই এখন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ।
স্বাস্থ্য খাত নিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ? ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত জানিয়েছেন মন্ত্রী তথা চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ।
একজন ক্যানসারের চিকিৎসক থেকে আজ রাজ্যের মন্ত্রী, এই জার্নি কি আদেও সহজ ছিল ?
আমি যখন এমডি করছি তখন থেকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ৷ চিকিৎসার দিক থেকে যেমন পরিষেবা দিয়েছি ঠিক তেমনই সমাজের জন্য কাজ করেছি ৷ তখন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৷ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দল যেমন নির্দেশ ও দায়িত্ব দিয়েছে সেরকমভাবেই মেনে চলেছি ৷ দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ চেয়েছি ৷ আজ মানুষের আর্শীবাদে সেটা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে ৷
তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে দুর্নীতি করেছে সেটাতো সবাই দেখতে পাচ্ছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে আগে রক্ষকই ভক্ষক ছিল ৷ তৎকালীন সরকারের সময় দুর্নীতিকে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে তা ভয়ংকর মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল ৷ এই দুর্নীতি নেতা থেকে মন্ত্রী আমলা যুক্ত রয়েছে ৷ যা পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে পথে বসিয়ে দিয়েছে ৷ ঝড়, জল উপেক্ষা করে চাকরির জন্য বছরের পর বছর জুড়ে ধর্না দিচ্ছে ৷ চাকরি না পেয়ে অন্যরাজ্যে পারি দিচ্ছিল ৷ এই পরিস্থিতি ক্যানসারের মত কঠিন পরিস্থিতি ৷ নরেন্দ্র মোদির যা চিন্তাধারা তার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতি মুক্ত হবে ৷
রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য ক্যানসারের ব্যয়বহুল চিকিৎসা (যেমন- ইমিউনোথেরাপি, উন্নত রেডিয়েশন বা সার্জারি) এখনও অনেক সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে । সরকারি হাসপাতালে এই অত্যাধুনিক পরিষেবাগুলি আরও সহজলভ্য করার জন্য কী ধরনের রোডম্যাপ প্রয়োজন ?
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি আছে তা খুবই খারাপ ৷ আর জি করের মতো একটা এত বড় কলেজে বছরের পর বছর ধরে থ্রেট কালচারের দুর্নীতি চলেছে ৷ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল মানুষ অসুস্থ হতে ভয় পেত ৷ বিভিন্ন বিল্ডিং-এ নীল সাদা রঙ করে দিয়েছিল ৷ কিন্তু কোনও চিকিৎসা হত না, স্বাস্থ্যকর্মীও থাকত না ৷
এখন আমাদের মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরে নজর দিয়েছেন ৷ আয়ুস্মান ভারত থেকে বঞ্চিত ছিল পশ্চিমবঙ্গ ৷ সরকার বিনামূল্যে সার্ভিক্যাল ক্যানসারের ভ্যাক্সিনেসন শুরু করেছে ৷ তবে আগামী পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিবর্তন হতে চলেছে ৷
গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত এলাকার রোগীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার নির্ণয় করতে রাজ্য সরকার কী ধরনের স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু করেছে ? রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলোতে ক্যানসারের আধুনিক চিকিৎসার (যেমন- রেডিয়েশন থেরাপি) সুবিধা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বর্তমানে কী পরিকল্পনা রয়েছে ?
সরকার দায়িত্বে আসার পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কর্মসূচি চালু করে দিয়েছে ৷ জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভ্যাক্সিন পৌঁছে গিয়েছে ৷ বিনামূল্যে সরকারি ব্যবস্থায় চালু হয়েছে ৷ এরসঙ্গে যে জেলাগুলিতে মেডিক্যাল কলেজ নেই তৈরী করা ও প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে ক্যানসারের চিকিৎসা করা যায় তার উপর বিশেষ নজরদারি দিয়েছে ৷
তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে রাজ্যে কঠোর আইন বা প্রচার থাকা সত্ত্বেও, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর আসক্তি কীভাবে কমানো সম্ভব ?
কলেজে যদি ওয়ো বেডরুম চলে তাহলে শিক্ষার্থীদের কী অবস্থা ৷ অরাজকতা নৈরাজ্য চলেছে বঙ্গে ৷ তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে বহু আইন আছে কিন্ত সেগুলি কোনও কার্যকর হত না ৷ এই দ্রব্য জাতে ব্যবহার না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে ৷
ড্রাগমুক্ত ভারতবর্ষ করার দায়িত্ব সম্মানীয় অমিত শাহ নিয়েছেন ৷ তরুন প্রজন্মকে মাদক থেকে মুক্ত রাখা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে ৷
একজন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ এবং আজ আপনি রাজ্যের মন্ত্রী ৷ চিকিৎসা পরিষেবায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আপনি কী বলে মনে করেন ?
রেফারে চলতো স্বাস্থ্য পরিষেবা ৷ চিকিৎসাক্ষেত্রে যেটা দেখেছি বেশিরভাগ হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না ৷ ফলে পশ্চিবঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করে মানুষ চিকিৎসার জন্য আসতেন ৷ তারপর বেড পাওয়া যেত না ৷
এআই এবং হেলথ-টেক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বদলে দিচ্ছে । ক্যানসার নির্ণয় ও গবেষণায় আমাদের রাজ্য কতটা প্রস্তুত ?
রাজ্য়ে গবেষণার জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখেনি ৷ তৎকালীন রাজ্য সরকার মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সময় ৷ এরবদলে হাসপাতালগুলিতে ছিল সিন্ডিকেট দালালবাজ ৷