বাজরার উপকারিতা বহু, কোন কোন শস্য এতে অন্তর্ভুক্ত জানেন কি ?
ছোট ছোট দানাদার বাজরা একটি সুপারফুড । এতে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিগুণ রয়েছে ।
Published : December 16, 2025 at 1:07 PM IST
শীতকালে বাজরা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী । বাজরা হল মোটা শস্যের একটি দল যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শস্য থাকে । তাই বাজরাকে সুপারগ্রেইন বলা হয় । এই বৈচিত্র্যময় শস্যগুলি খাওয়া আজকাল সুস্থ থাকার জন্য সর্বোত্তম বিকল্প । এগুলি জলবায়ু-বান্ধব এবং প্রাকৃতিকভাবে গ্লুটেন-মুক্ত, এগুলি পেটে হালকা এবং হজম করা সহজ করে তোলে । বাজরা, এতে থাকা শস্য, তাদের পুষ্টিগুণ এবং বাজের উপকারিতা সম্পর্কে এখানে জানুন ।
বাজরা কী ?
বাজরা হল ছোট দানাদার একটি সুপার গ্রেইন । এতে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিগুণ রয়েছে । চাল এবং গমের তুলনায় এতে বেশি ফাইবার, প্রোটিন এবং আয়রন রয়েছে । এগুলি গ্লুটেন-মুক্ত । অনেক রোগের জন্য বাজরা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী ।
বাজরার মধ্যে রয়েছে ছোট-বড় নানা ধরণের শস্য, যেমন বাজরা, কোদো, বাজরা, জোয়ার, রাগি এবং ছোট বাজরা । এই সব শস্যই বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ । জোয়ারে ফাইবার এবং শক্তি থাকে, অন্যদিকে বাজরায় আয়রন, ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকে । অন্যদিকে রাগি ক্যালসিয়ামে সমৃদ্ধ । এই শস্যগুলি খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ হয় এবং হজম ব্যবস্থা সুস্থ থাকে । তাছাড়া, রক্তে শর্করা, ওজন এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে ।
বাজরা খাওয়ার উপকারিতা (Health Benefits Millets):
তিনটি বাজরা শস্য প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ: জোয়ার, বাজরা এবং রাগি । জোয়ার শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । বাজরা আয়রনে সমৃদ্ধ এবং পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে । হাড়ের শক্তি, ত্বকের স্বাস্থ্য এবং বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য রাগি ক্যালসিয়ামের একটি পাওয়ার হাউস । যারা নিয়মিত তাদের খাদ্যতালিকায় এই শস্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন তারা দীর্ঘজীবী এবং সুস্থ জীবনযাপন করেন । তাদের হাড়, হজম এবং হৃদয় সবই সুস্থ এবং শক্তিশালী থাকে ।
ছোট বাজরাও উপকারী: ছোট বাজরা সমানভাবে উপকারী । ফক্সটেইল বাজরা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর কারণ এটি গ্লুকোজের মাত্রা স্থিতিশীল করে । ছোট বাজরা হালকা এবং হজম করা সহজ এবং পেটকে প্রশমিত করে । বার্নইয়ার্ড বাজরা আয়রনে সমৃদ্ধ, যা আয়রন এবং রক্তাল্পতা দূর করতে সাহায্য করে ।
বার্নইয়ার্ড বাজরা ওজন কমাতেও সাহায্য করে । কোডো বাজরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ যা প্রদাহ কমায় । প্রোসো বাজরা প্রোটিনের একটি ভালো উৎস এবং পেশী মেরামত করতে সাহায্য করে । ব্রাউনটপ বাজরা একটি বিরল ধরণের বাজরা যা অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম উন্নত করতে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে ।
বাজরা কেবল শস্যদানা নয়, বরং কার্যকরী খাবার যা শরীরের অনেক কোশকে রোগ প্রতিরোধ বাড়াতে সাহায্য করে ৷ তাঁদের সুস্থ রাখে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । এগুলি খেলে শরীর প্রচুর পরিমাণে শক্তি এবং পুষ্টি পায়, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
