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মেনোপজের সময় শরীরে পরিবর্তনকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেবেন না, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

Menopause: নতুন গবেষণা মেনোপজের বিষয়ে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ৷

MENOPAUSE SUDDEN BODILY CHANGES
মেনোপজের সময় শরীরে পরিবর্তন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 16, 2026 at 3:09 PM IST

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সাধারণত মনে করা হয় যে, মেনোপজ একটি অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া এবং একজন নারীর শরীরে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে । তবে সাম্প্রতিক একটি বড় গবেষণায় দীর্ঘদিনের এই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে । নতুন তথ্য অনুযায়ী, মেনোপজের সময় মহিলাদের শরীরে পরিবর্তনগুলি ঘটে, তা ধীরগতির নয়, বরং সেগুলি আকস্মিক এবং বেশ বড় আকারের হয়ে থাকে ।

শারীরিক অবস্থার এক আকস্মিক মোড়

একজন মহিলার জীবনে যখন শেষবারের মতো ঋতুস্রাব হয়, তখন তার শরীর কোনও ধীর বা পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় না । বরং এটি একটি ‘শারীরিক খাদের কিনারা’ (physiological cliff)-এর মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় ৷ অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার ক্ষেত্রে একটি আকস্মিক ও নাটকীয় মোড় তৈরি হয় । এই আকস্মিক পরিবর্তনগুলির ঠিক আগেই সেক্স হরমোনের মাত্রায় দ্রুত ও তীব্র ওঠানামা দেখা দেয় ।

10 লক্ষ মহিলার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত একটি বড় গবেষণা

একটি বিস্তৃত গবেষণার পর এই তথ্যটি উঠে এসেছে । ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের গবেষকরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের 10 লক্ষেরও বেশি মহিলার তথ্যের ওপর গভীর বিশ্লেষণ চালিয়েছেন । তাঁরা এই মহিলাদের উপর করা 30 কোটিেরও বেশি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করেছেন । 'নেচার মেডিসিন' (Nature Medicine) জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, স্বাস্থ্য ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু সূচকে উল্লেখযোগ্য এবং আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে ।

শরীরের প্রায় প্রতিটি তন্ত্রের ওপর প্রভাব

এই গবেষণায় 90টি ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা চালানো হয়, যার মধ্যে 52টিতে স্পষ্ট ও আকস্মিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে । এই পরিবর্তনগুলি কেবল প্রজনন সক্ষমতা হারানো বা সেক্স হরমোনের তারতম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এগুলির পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক । এগুলি শরীরের প্রায় প্রতিটি প্রধান তন্ত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে ৷ বিশেষ করে হাড়ের স্বাস্থ্য, যকৃৎ ও বৃক্কের (লিভার ও কিডনি) কার্যকারিতা এবং কোলেস্টেরলের মাত্রার ওপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে ।

হরমোন থেরাপির ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো ছিল মৃদু

গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে ৷ মেনোপজের সময় যেসব মহিলা হরমোন থেরাপি গ্রহণ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তন অনেক কম দেখা গিয়েছে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12464279/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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