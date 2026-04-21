বাংলাদেশে হাম ও রুবেলার প্রাদুর্ভাব, সতর্কতা জারি মেঘালয়ে; কতটা বিপজ্জনক ?

বাংলাদেশে হাম ও রুবেলার প্রাদুর্ভাব, সতর্কতা জারি মেঘালয়ে; কতটা বিপজ্জনক ?
হাম ও রুবেলার কারণে গত মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়ে 100 বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ৷
Published : April 21, 2026 at 3:37 PM IST
বাংলাদেশে হাম ও রুবেলার প্রকোপ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, মেঘালয় সরকার তাদের নজরদারি জোরদার করেছে ৷ বিশেষ করে পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস এলাকায় । 118টিরও বেশি মৃত্যুর ঘটনা এবং হাজার হাজার সম্ভাব্য আক্রান্তের খবর পাওয়ার পর সীমান্ত এলাকাগুলোতে নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে; পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের জ্বর ও শরীরে ফুসকুড়ির মতো উপসর্গ দেখা দিলে তা জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে ।
বস্তুত, 19 এপ্রিল 2026 তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে হামের 3443টিরও বেশি নিশ্চিত এবং ২৩,৬০০টি সন্দেহভাজন সংক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই 19 লক্ষেরও বেশি শিশুকে হাম ও রুবেলা (MR)-এর টিকা প্রদান করা হয়েছে। মেঘালয়েও সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে টিকাকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অধিকন্তু, মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস জেলার প্রশাসন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহযোগিতায় 2026 সালের এপ্রিল মাসে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তুতিমূলক সভার আয়োজন করে। এই সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো—প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে হাম ও রুবেলা সংক্রমণের হার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সীমান্ত পেরিয়ে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি প্রতিরোধ করা এবং নজরদারি জোরদার করা ।
স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা শিশুদের সময়মতো এমআর (MR) টিকার ডোজ প্রদান এবং সীমান্ত এলাকাগুলিতে নজরদারি বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন । যদিও মেঘালয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও গুরুতর সংক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়নি, তবুও সতর্কতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । এই প্রেক্ষাপটে, আজকের এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত পড়ুন এবং জেনে নিন হাম ও রুবেলা আসলে কী ? এই রোগগুলি কতটা গুরুতর এবং এগুলির লক্ষণ কী ?
সংক্রমণের 7 থেকে 14 দিন পর প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, যার মধ্যে রয়েছে:
- তীব্র জ্বর, যা 104 ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে
- কাশি
- নাক দিয়ে জল পড়া (কোরিজা)
- চোখের প্রদাহের (Conjunctivitis) মতো লক্ষণ বিশেষত, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং অবিরাম চোখ দিয়ে জল পড়া
- লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার দুই থেকে তিন দিন পর ‘কপলিক স্পট’ (Koplik spots) প্রকাশ পেতে শুরু করে
এই পর্যায়ে মুখের ভিতর ছোট ছোট সাদা দাগ তৈরি হতে শুরু করে
হামের লক্ষণ শুরুর 3 থেকে 5 দিন পর ফুসকুড়ি দেখা দেয়:
হামের প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার প্রায় 3 থেকে 5 দিন পর শরীরের ওপর ফুসকুড়ি বা র্যাশ ফুটে উঠতে শুরু করে । এই ফুসকুড়িগুলি সাধারণত মুখমণ্ডল এবং ঘাড়ের ওপরের অংশে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে শরীরের নিচের অংশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে, এই দাগ বা ছোপগুলোতে সামান্য ফোলাভাব দেখা দিতে পারে; এবং কিছু সময় পর এগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি উঁচু দাগ বা ছোপ একে অপরের সাথে মিশে গিয়ে একটি অখণ্ড ও বিস্তৃত ফুসকুড়িতে পরিণত হতে পারে, যা ত্বকের পুরো উপরিভাগ জুড়ে দৃশ্যমান হয়। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির তীব্র জ্বর হয়, যা কখনও কখনও 104৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটও ছাড়িয়ে যেতে পারে ।
হামের সংক্রমণ আক্রান্ত ব্যক্তি বা শিশুর জন্য স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, যার মধ্যে কয়েকটি হল:
- কানের সংক্রমণ
- ডায়রিয়া এবং জলশূন্যতা
- নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস
- এনসেফালাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ)
- গর্ভাবস্থাকালীন জটিলতা
- কনজাংটিভাইটিস (বা চোখের সংক্রমণ)
- অন্ধত্ব
হামের টিকাদান কর্মসূচি: ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্য পোর্টাল (NHP)-এর তথ্যমতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করে যে, হাম থেকে সুরক্ষা পেতে সকল শিশুরই এই টিকার দু'টি ডোজ গ্রহণ করা উচিত । এই টিকাটি মূলত MR (হাম-রুবেলা) অথবা MMR (হাম-মাম্পস-রুবেলা)-এর একটি সম্মিলিত রূপ । হামের টিকার প্রথম ডোজটি 9 থেকে 12 মাস বয়সি শিশুদের প্রদান করা হয় এবং দ্বিতীয় ডোজটি 16 থেকে 24 মাস বয়সি শিশুদের দেওয়া হয় । যদি কোনও কারণে কোনও শিশু নির্ধারিত বয়সে টিকাটি গ্রহণ করতে না পারে, তবে পরবর্তী কোনও সময়ে তাদের অবশ্যই টিকাটি গ্রহণ করা উচিত ।
একটি প্রাণঘাতী এবং অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে এই রোগের কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, হামের জন্য একটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী টিকা সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও, 2018 সালে এই রোগটি 1,40,000-এরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল । এই মৃতদের অধিকাংশই ছিল পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু ।
তবে পরিসংখ্যান নির্দেশ করে, হামের টিকাদান কর্মসূচির ফলে বিশ্বজুড়ে এই রোগে সৃষ্ট মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর নভেম্বর 2025-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2000 থেকে 2024 সালের মধ্যবর্তী সময়ে হাম-জনিত মৃত্যুর হার 88 শতাংশ কমেছে, যার ফলে প্রায় 59 মিলিয়ন (5.9 কোটি) মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে । তা সত্ত্বেও, টিকাদান কর্মসূচির আওতাভুক্তিতে বিদ্যমান ঘাটতির কারণে, 2024 সালে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা আবারও হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়েছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)