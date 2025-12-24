ETV Bharat / health

রোজ সকালে পান করুন এই পানীয়, পরিবর্তন দেখলেই বুঝতে পারবেন

আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চান অথবা মানসিক চাপ কমাতে চান, প্রতিদিন তেজপাতার চা পান করুন এবং আপনার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখুন ৷

Health Tips
তেজপাতার চা (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 24, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চিকিৎসকরা জানান, ওজন কমানোর জন্য তেজপাতার চা খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । এটি বিপাক ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে, যা শরীরের চর্বি দ্রুত পোড়াতে সাহায্য করে । তেজপাতার অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি চর্বি জমার গতি কমিয়ে দেয় । সকালে খালি পেটে এটি খেলে পাচনতন্ত্র সক্রিয় থাকে ৷

তেজপাতা চা স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচিত হয় । ভারতীয় রান্নাঘরে সাধারণত ব্যবহৃত তেজপাতা এখন স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে । এর সুগন্ধ প্রশান্তিদায়ক এবং এর হালকা মশলাদার স্বাদ চাটিকে অনন্য করে তোলে । আয়ুর্বেদে তেজপাতার ঔষধি গুণাবলীর জন্য বেশ জনপ্রিয় । প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে এটি গ্রহণ শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে ।

তেজপাতার চা হজমের সমস্যার জন্যও কার্যকর বলে বিবেচিত হয় । এটি গ্যাস, বদহজম এবং পেট ফাঁপা থেকে মুক্তি দেয় । এর প্রাকৃতিক উপাদানগুলি অন্ত্র পরিষ্কার করতে সাহায্য করে । ভারী খাবারের পরে এটি পান করলে পেট হালকা হতে সাহায্য করে । সঠিক হজম শক্তির মাত্রা বজায় রাখে । দিনে একবার এই চা পান করা হজম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে ।

BAY LEAF TEA HEALTH
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে তেজপাতার চা (Getty Image)

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও তেজপাতার চা উপকারী বলে মনে করা হয় । এটি রক্তে শর্করার মাত্রা সুষম রাখতে সাহায্য করতে পারে । তেজপাতায় এমন যৌগ থাকে যা ইনসুলিনের কার্যকারিতা উন্নত করে । চিনি ছাড়া এটি খাওয়া আরও উপকারী । তবে, এটি নিয়মিত ওষুধের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত । কোনও পরিবর্তন করার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা অপরিহার্য ।

যাঁরা মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির সঙ্গে লড়াই করছেন তাঁদের জন্য তেজপাতার চা একটি প্রশান্তিদায়ক সাহায্য হতে পারে । এর সুগন্ধ মানসিক উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে । এটি স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে এবং মনকে শিথিল করে । কর্মব্যস্ত কর্মদিবসের পরে এক কাপ তেজপাতার চা মেজাজ উন্নত করতে পারে । নিয়মিত পান করলে বিরক্তি কমাতে এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে ।

অনিদ্রায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্যও তেজপাতার চা উপকারী বলে মনে করা হয় । ঘুমানোর আগে হালকা করে পান করলে ঘুমের মান উন্নত হতে পারে । এটি শরীরকে শান্ত করে এবং মানসিক চাপ কমায় । ক্যাফেইনমুক্ত হওয়ায়, এটি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না । নিয়মিত রুটিনে এটি অন্তর্ভুক্ত করলে ধীরে ধীরে ঘুমের সমস্যা কমে যেতে পারে ।

তেজপাতার চা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে । এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । পরিবর্তনশীল ঋতুতে এটি গ্রহণ করলে সর্দি-কাশি এবং ফ্লু প্রতিরোধ করা যায় । এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে এটি গ্রহণ করলে শরীর ভিতর থেকে সুস্থ এবং সক্রিয় বোধ করতে পারে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7152419/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. প্রতিদিন মাত্র এক চামচ চিয়া সিড খাওয়া শুরু করুন, একমাসের মধ্যে পরিবর্তন দেখবেন
  2. জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নিরামিষভোজী হওয়ার উপকারিতা প্রকাশ করেছেন, মাছ ও মাংস ছাড়াও শরীরে প্রোটিন কীভাবে বজায় রাখা যাবে ?
  3. অতিরিক্ত ভিটামিন বি12 গ্রহণ কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে
  4. খাবারের পর কিছু সময় হাঁটলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, শুধু এই বিষয় মনে রাখা উচিত

TAGGED:

BAY LEAF TEA HEALTH
HEALTH CARE TIPS
তেজপাতার চা
HEALTH BENEFITS OF BAY LEAF TEA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.